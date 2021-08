"Damian": So wird der Schwarzwald-Tatort heute

Der Schwarzwald-Tatort heute ist eine Wiederholung. Ein Doppelmord, eine Brandleiche und ein Student mit psychischen Problemen geben Rätsel auf. Lohnt sich "Damian"?

" Damian " heißt der Schwarzwald-Tatort , der heute am Sonntag (01.08.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Der Krimi ist eine Wiederholung , die Erstausstrahlung war am 23. Dezember 2018.

" heißt der , der heute am Sonntag (01.08.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Der Krimi ist eine , die war am 23. Dezember 2018. Franziska Tobler muss den Fall ohne ihren Kollegen Friedemann Berg lösen, der bei den Dreharbeiten krank war. Es geht um einen Doppelmord , eine Brandleiche und zwei übermüdete Kommissare.

muss den Fall ohne ihren Kollegen lösen, der bei den Dreharbeiten krank war. Es geht um einen , eine Brandleiche und zwei übermüdete Kommissare. In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Tatort-Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Schwarzwald-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Friedemann Berg hat sich bei einem Skiunfall einen komplizierten Beinbruch zugezogen, deshalb arbeitet Franziska Tobler (Eva Löbau) bei ihrem aktuellen Fall mit dem Kollegen Luka Weber (Carlo Ljubek) zusammen. Die beiden versuchen schon eine ganze Weile, den Mord an einer 17-Jährigen und ihrem Tennislehrer aufzuklären und treiben an der Grenze zur Überarbeitung.

Eine neue Spur führt sie zu dem widerspenstigen Peter Trelkovsky (Johann von Bülow), ein selbsternannter Frauenheld, der zurückgezogen im Bauwagen lebt. Zu den von ihnen befragten Zeugen gehört ebenso Jurastudent Damian Rombach (Thomas Prenn). Auch er ist erschöpft, steht wegen seiner Prüfungen unter Druck und droht, daran zu zerbrechen.

Außerdem wird Damian von dunklen Ängsten geplagt. Seine Freundin Mia versucht ihm zu helfen, dringt aber nicht zu ihm durch. Die einzige Person, auf die er hört, ist sein Kumpel Georg. Die Kommissare nehmen den verwirrten Damian nicht wirklich ernst, zumal er für den Tatzeitpunkt ein Alibi zu haben scheint. Und sie müssen sich mit einem zweiten Todesfall auseinandersetzen, denn im Wald wurde in einer niedergebrannten Hütte eine Brandleiche gefunden.

Franziska Tobler und Luka Weber , die gemeinsam mit Cornelia Harms und der polizeilichen Qualitätskontrolleurin Meike Richter einen Tatort aufsuchen, haben einen neuen Fall. Foto: Benoit Linder, SWR

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort "Damian" heute einzuschalten?

Ein Krimi zum entspannt Zurücklehnen ist der Schwarzwald-Tatort "Damian" nicht. Im Gegenteil: Der Fall am Sonntagabend fordert dem Zuschauer ob der komplexen Story und der verschachtelten Handlungsstränge einiges ab. Dennoch - mehr eigentlich: gerade deswegen - ist der Fall sehenswert, vor allem aber wegen des jungen Hauptdarstellers Thomas Prenn. Die ausführliche Tatort-Kritik lesen Sie in den Pressestimmen zur Erstausstrahlung: "Ein Krimi, der nachhallt"

Jurastudent Damian gespielt von Thomas Prenn in einer Szene des gleichnamigen Schwarzwald-Tatort. Foto: SWR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Schwarzwald-Tatort heute

Franziska Tobler : Eva Löbau

: Luka Weber : Carlo Ljubek

: Cornelia Harms : Steffi Kühnert

: Damian Rombach : Thomas Prenn

: Mia Korf : Lena Klenke

: Peter Trelkovsky: Johann von Bülow

Meike Richter : Nora Waldstätten

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Tobler und Berg sind die Tatort-Ermittler im Schwarzwald

Seit Oktober 2017 ermitteln Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) in der Region rund um Freiburg. Das Tatort-Team folgte beim SWR auf die Ermittler aus Konstanz. Sowohl Tobler als auch Berg sind im Schwarzwald tief verwurzelt. Tobler ist zunächst verheiratet, die Ehe geht jedoch in die Brüche. In Folge 5 landet sie nach einer feuchtfröhlichen Fastnacht mit dem Kollegen Berg im Bett.

Tobler steht nicht gerne im Mittelpunkt, ist eher unscheinbar, ermittelt dafür aber klug und überlegt. Ganz anders ist da Berg, der allein schon wegen seiner körperlichen Erscheinung auffällt. Nicht nur sein Humor trifft nicht immer auf Gegenliebe, auch bei seinen Ermittlungen eckt der energische Hauptkommissar schon mal an.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Benoit Linder, SWR

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus dem Schwarzwald

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Mit dem Berliner Fall "Die dritte Haut" hat sich der Tatort am 6. Juni in die Sommerpause verabschiedet. Bis 29. August, also zwölf Wochen lang, müssen Tatort-Fans nun auf neue Fälle bzw. Erstausstrahlungen verzichten. Dann startet die neue Tatort-Saison mit der Folge "Wer zögert, ist tot" aus Frankfurt.

Ganz aus dem Programm ist der Sonntagabend-Krimi in der Sommerpause allerdings nicht: Bis Ende August sind im Ersten laut Programmplan immer mal wieder Tatort-Wiederholungen geplant. Was Tatort-Fans in der zweiten Jahreshälfte erwartet, erfahren Sie hier.