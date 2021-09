"Der Reiz des Bösen": So wird der Köln-Tatort heute

Der Kölner Tatort heute ist nichts für schwache Nerven. Ballauf und Schenk ermitteln nach einem blutigen Mord an einer Krankenschwester. Lohnt sich "Der Reiz des Bösen"?

"Der Reiz des Bösen" heißt der neue Tatort aus Köln , der heute am Sonntagabend (19.09.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

, der heute am Sonntagabend (19.09.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Ballauf und Schenk bekommen es mit Frauen zu tun, die sich von inhaftierten Verbrechern angezogen fühlen. Assistent Jütte hat seinen großen Auftritt.

und Schenk bekommen es mit Frauen zu tun, die sich von inhaftierten Verbrechern angezogen fühlen. Assistent hat seinen großen Auftritt. In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Köln-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Susanne Elvan (Neshe Demir) hat ihren Mann Tarek (Sahin Eryilmaz), einen verurteilten Gewaltverbrecher, über ein Brieffreundschafts-Portal während dessen Haft kennengelernt. Die Hochzeit fand noch vor seiner Entlassung statt. Als Susanne ermordet aufgefunden wird, ist Tarek erst seit kurzem wieder auf freiem Fuß.

Der Fall scheint klar für Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär). Doch als Assistent Norbert Jütte (Roland Riebeling) sieht, dass der Mörder seinem Opfer einen Gürtel über die Augen gebunden hat, bekommt der Fall eine unerwartete Wendung: Jütte ist überzeugt, dass er schon einmal mit dem Mörder zu tun hatte.

Mord im Parkhaus: Rechtsmediziner Dr. Roth (Joe Bausch) am Tatort, mit Freddy Schenk und Max Ballauf. Foto: Martin Valentin Menke, Bavaria Fiction GmbH/WDR

Kritik: Lohnt es sich bei "Tatort: Der Reiz des Bösen" heute einzuschalten?

Der Kölner Tatort heute nähert sich dem Phänomen Hybristophilie. Der Begriff steht für Frauen, die sich von Straftätern angezogen fühlen. Der Zuschauer darf sich in "Der Reiz des Bösen" auf große Spannung freuen, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kritik.

Lesen Sie hier die gesamte Tatort-Kolumne zu "Der Reiz des Bösen"

Zur Tatort-Kritik in den Pressestimmen: "Unbedingt sehenswert"

Ines (Picco von Groote) lebt jetzt mit Basso (Torben Liebrecht) zusammen: Er ist aus der Haft direkt bei ihr eingezogen. Foto: Martin Valentin Menke, Bavaria Fiction GmbH/WDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Kölner Tatort heute

Max Ballauf : Klaus J. Behrendt

: Freddy Schenk : Dietmar Bär

: Dr. Roth: Joe Bausch

Norbert Jütte : Roland Riebeling

: Natalie Förster : Tinka Fürst

: Tinka Fürst Lydia Rosenberg : Juliane Köhler

: Susanne Elvan : Neshe Demir

: Neshe Demir Tarek Elvan : Sahin Eryilmaz

: Torsten Merser : Nikolaus Benda

: Bastian Sommer "Basso": Torben Liebrecht

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Ballauf und Schenk sind das Tatort-Team in Köln

Klaus J. Behrendt als Max Ballauf und Dietmar Bär (Freddy Schenk) sind Kult. In nunmehr 80 Tatort-Folgen sind die Kölner Kommissare seit 1997 schon zu sehen. Damit zählen sie zu den dienstältesten Ermittlern im Ersten. Davor waren sie bereits in Nebenrollen in anderen Tatort-Filmen zu sehen, unter anderem im Klassiker Schimanski.

Das Duo ist ein recht ungleiches - nicht nur optisch. Ballauf kommt nach einer Spezialausbildung bei der Drogenfahndung in Florida auf unrühmlichem Weg nach Köln. Nachdem in den USA bei einem Einsatz seine Freundin stirbt und er betrunken am Steuer erwischt wird, wird er ausgewiesen. In der Rhein-Metropole schnappt er Schenk die Stelle als Leiter der Mordkommission weg - kein guter Start für beide.

Ballauf ist Single, war aber schon verheiratet. Seine Frau hat ihn mit den zwei gemeinsamen Kindern verlassen. In Köln wird der einstige Sunnyboy ruhiger und gesetzter, durchaus auch kritischer - sowohl im Privatleben als auch im Beruf.

Freddy Schenk kann man hingegen als Familienmensch, fast schon als Spießer bezeichnen. Der bullige Hauptkommissar mit Vorliebe für Anzüge und Turnschuhe ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er ist ein cleverer Ermittler mit großem Herz, den seine Fälle oft nicht kalt lassen.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Martin Valentin Menke, Bavaria Fiction GmbH/WDR

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Köln

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Mehr als ein gutes Dutzend neue Tatort-Fälle der Saison 2021/22 zeigt das Erste ab August bis Jahresende,darunter die Rückkehr von Lars Eidinger als "stiller Gast" Kai Korthals, ein neuer Fall mit Heike Makatsch und ein Gastauftritt von Udo Lindenberg. Was Tatort-Fans 2021 noch erwartet, lesen Sie hier.