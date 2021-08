"Inferno": So wird der Dortmund-Tatort heute

Der Dortmund-Tatort heute ist eine Wiederholung. Die Story wird zum packenden Psycho-Duell mit drastischem Ausgang. Lohnt sich "Inferno"?

"Inferno" heißt der Tatort aus Dortmund , der heute am Sonntag (08.08.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Der Krimi ist eine Wiederholung , die Erstausstrahlung lief am 14. April 2019.

Der Fall ist speziell, düster - und ziemlich kaputt. Hauptkommissar Faber wandelt an der Grenze zum Abgrund.

wandelt an der Grenze zum Abgrund. In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Tatort-Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Dortmund-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Im Klinikum Dortmund-Nord wird die Internistin Gisela Mohnheim tot aufgefunden. Sie erstickte unter einer Plastiktüte. Nach einer Tour de Force durch den rastlosen Alltag der Notfallambulanz deuten Hinweise auf einen Täter aus dem Krankenhaus. Um ihn zu stellen, müssen die Dortmunder Kommissare Faber (Jörg Hartmann), Bönisch (Anna Schudt), Dalay (Aylin Tezel) und Pawlak (Rick Okon) sich auf ungewohnte Weise selbst in Gefahr begeben.

Bönisch und Faber stellen im Ruheraum der Klinik den möglichen Tathergang nach. Foto: Thomas Kost, WDR

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Inferno" heute einzuschalten?

Es ist ein bizarrer Tatort geworden, den Drehbuchautor Markus Busch sich ausgedacht hat und den Richard Huber in fast surreal montiertem Kameralicht in Szene gesetzt hat. Im Mittelpunkt des Albtraums steht Hauptkommissar Faber, den mehr denn je schmerzhafte Bilder von seiner ermordeten Familie heimsuchen. Aber auch Fahnderin Nora Dalay erleidet eine Panikattacke, während Faber, der längst versetzt gehört, sich immer häufiger in seine inneren Dämonen hineinsteigert.

"Inferno" ist ein guter Tatort geworden, trotz der üblichen Schiebetüren und sterilen Krankenhausflure. Die Erzählung ist nah bei den Charakteren, die Gesichter belegen, wie der atmosphärische Film besonders im Finale vieles von sich selbst verrät: Mit dem Blick auf Panik, Verzweiflung, Angst und Übermüdung. Die ausführliche Tatort-Kritik lesen Sie in den Pressestimmen zur Erstausstrahlung: "Düster, irre, inspiriert"

Schlaflos: Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann, rechts) versucht zur Ruhe zu kommen, bei einem Bier im Imbiss. Foto: Thomas Kost, WDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Dortmund-Tatort heute

Peter Faber : Jörg Hartmann

: Martina Bönisch : Anna Schudt

: Nora Dalay : Aylin Tezel

: Jan Pawlak : Rick Okon

: Greta Leitner: Sybille J. Schedwill

Andreas Norstädter: Alex Brendemühl

Lexi Wolter: Lisa Jopt

Dr. Andrea Müller-Seibel : Doris Schretzmayer

: Paul Mohnheim : Karsten Mielke

: Jens Mohnheim : Malik Blumenthal

: Malik Peter Norén : Niklas Kohrt

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Faber und Bönisch sind das Tatort-Team in Dortmund

Wohl kaum ein anderes Tatort-Team besteht aus derart ausgereiften Charakteren wie das in Dortmund. Und kaum ein anderes Team schleppt derart ausgewachsene persönliche Probleme mit sich herum - allen voran Peter Faber. Der Hauptkommissar hat Frau und Kind bei einem Mordanschlag verloren. Über diesen Schicksalschlag kommt er nie hinweg. Sein Leben ist seither eine einzige Katastrophe. Faber ist depressiv, sperrig und äußerst unberechenbar. Privatleben hat und will er keines mehr, stattdessen klammert er sich an seine Ermittlungen, die er immer mit vollem Risiko und nicht selten jenseits der Grenze zum Erlaubten führt.

Martina Bönisch ist Mutter von zwei fast erwachsenen Söhnen. Ihre Ehe ist kaputt, nicht selten sucht die toughe Kommissarin Abwechslung bei anderen Männern. Im Dienst ist sie die Zuverlässigkeit in Person, eine ebenso erfahrene wie zielstrebige Beamtin.

Daneben gab es zuletzt einige Wechsel im Dortmunder Tatort-Team. Ab 2012 ermittelt zunächst Nora Dalay an der Seite von Faber und Bönisch. Die Beziehung mit ihrem Kollegen Daniel Kossik halten beide lange geheim, ein gemeinsames Kind lässt Dalay abtreiben. Die Partnerschaft zerbricht und Kossik lässt sich 2018 nach anhaltenden Problemen mit Faber zum LKA nach Düsseldorf versetzen. Für ihn rückt Jan Pawlak ins Dortmunder Ermittler-Team.

Ende 2020 scheidet auch Dalay aus. In der Jubiläums-Folge "In der Familie" überwirft sie sich mit Faber. Ihre Nachfolgerin heißt Rosa Herzog. Die Kommissarin ist nachdrücklich, gründlich und durchaus empathisch. Sie lässt keinen Zweifel daran, dass sie ihren eigenen Kopf und viel Herz hat.

