Tatort heute: Kritik, Handlung, Darsteller - So wird "Die Kalten und die Toten"

Der Berliner Tatort heute ist der vorletzte Fall für Rubin und Karow. Eine junge Frau wird nach einem Date ermordet. Lohnt sich "Die Kalten und die Toten"?

"Die Kalten und die Toten" heißt der Tatort heute aus Berlin , der am Sonntagabend (14.11.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

Rubin und Karow ermitteln im eisgrauen Berliner Winter: Es geht um eine Frau, die nach einem Online-Date ermordet am Engelbecken in Kreuzberg gefunden wird.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Berlin-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Wochenende in Berlin: Auf der Suche nach einer unvergesslichen Nacht ziehen Partygänger und Feierlustige durch die winterlichen Straßen. Eine junge Frau findet über eine Dating-App in dem Paar Dennis Ziegler (Vito Sack) und Julia Hoff (Milena Kaltenbach) eine passende Verabredung. Am nächsten Morgen wird in der Nähe von Dennis' Wohnung eine Leiche gefunden. Ihr Gesicht ist entstellt, sodass eine Identifikation unmöglich erscheint.

Eine Vermisstenmeldung und ein anschließender DNA-Abgleich offenbaren den Kommissaren Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke), dass es sich bei der Toten um die Medizinstudentin Sophia Bader handelt. Als Rubin und Karow Marianne (Andreja Schneider) und Helmut Bader (Rainer Reiners) die Todesnachricht überbringen, bestreiten die Eltern, dass die Tote ihre Tochter ist.

Dennis Ziegler (Vito Sack) und seine Freundin Julia (Milena Kaltenbach) waren in der Nacht, als Sophia umkam, mit ihr zusammen und hatten Sex. Foto: Aki Pfeiffer, rbb/ARD Degeto

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Die Kalten und die Toten" einzuschalten?

Im Berliner Tatort heute ermitteln Rubin und Karow zum vorletzten Mal gemeinsam. "Die Kalten und die Toten" ist trist, deprimierend - und deswegen so fantastisch, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne. Die gesammelte Tatort-Kritik lesen Sie in den Pressestimmen: "Starkes Psychodrama".

Ganz schön trist: Nina Rubin und Robert Karow (Mark Waschke) ermitteln im winterlichen Berlin. Foto: Aki Pfeiffer, rbb/ARD Degeto

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Berlin-Tatort heute

Nina Rubin : Meret Becker

: Robert Karow : Mark Waschke

: Doris Ziegler : Jule Böwe

: Claus Ziegler : Andreas Döhler

: Dennis Ziegler : Vito Sack

: Julia Hoff : Milena Kaltenbach

: Milena Malik Aslan : Tan Caglar

: Hanne Schenkler: Elisabeth Baulitz

Marianne Bader : Andreja Schneider

: Helmut Bader : Rainer Reiners

: Rainer Reiners Katrin Hoff : Florentine Schara

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Rubin und Karow sind das Tatort-Team in Berlin

Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) sind vielleicht das lässigste Team im Tatort - und eines der jüngsten. Seit 2015 ist das Duo in der Hauptstadt im Einsatz. Bevor Becker 2022 aus dem Berliner Krimi aussteigt, gibt es noch ein paar Folgen. Ihre Nachfolgerin wird Corinna Harfouch.

Nina Rubin stammt aus dem Berliner Wedding und lebt in Kreuzberg – bis vor Kurzem mit ihrem Mann Viktor und den Söhnen Kaleb und Tolja. Sie liebt das Berliner Nachtleben und lebt sich beim Tanzen aus – mehr als nur ein temperamentvoller Ausgleich für ihre anstrengende Arbeit im Morddezernat, es ist auch die Sehnsucht nach maximaler Intensität.

Karow kommt aus einem bürgerlichen Elternhaus in Pankow. Er besitzt ein ausgeprägtes visuelles Gedächtnis, das andere erstaunt und ihm in seiner Arbeit Erkenntnisse liefert, die selbst Kollegen verblüffen. Er verfügt über eine hohe Abstraktionsfähigkeit und ein brillant logisches, beängstigend schnelles Denkvermögen. Karow lebt allein. Dabei genießt er seine Freiheiten und lässt nichts anbrennen.

