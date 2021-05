"Neugeboren": So wird der Bremen-Tatort heute

Der Tatort heute ist der erste Einsatz für das neue Team in Bremen. Es geht um junge Mütter, Drogen, schlagende Männer und geplatzte Träume. Lohnt sich "Neugeboren"?

"Neugeboren" heißt der neue Tatort aus Bremen , der heute am Pfingstmontag (24.05.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

, und sind das neue Tatort-Team in . Die Kommissare könnten unterschiedlicher nicht sein. In ihrem ersten Fall ermitteln sie in schwierigen Verhältnissen. In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Bremen-Tatort heute am Pfingsmontag im Schnellcheck

Die Bremer Polizei ist in Alarmbereitschaft. Ein Baby wurde entführt, viele Beamte sind an der Suche beteiligt, die Kapazitäten der Polizei nahezu ausgeschöpft. Da wird vor einem verlassenen Industriebau ein Toter gefunden – auf den ersten Blick Selbstmord. Wer soll diesen Fall übernehmen? Und gibt es womöglich eine Verbindung zwischen beiden Fällen?

In der angespannten Situation muss noch einmal der Däne Mads Andersen (Dar Salim) ran, obwohl er eigentlich schon auf gepackten Koffern sitzt und auf dem Weg zurück nach Kopenhagen ist. An seiner Seite taucht Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) auf, die sich an ihrem ersten Tag in der Mordkommission beweisen will. Den beiden wird die BKA-Ermittlerin Linda Selb (Luise Wolfram) zur Seite gestellt. Sie entdecken Messerstiche am Körper des Toten, die einen Selbstmord als unwahrscheinlich erscheinen lassen. Bei den Ermittlungen stoßen sie auf einen Sumpf aus Drogen, Lügen, Eifersucht und geplatzten Träumen.

Familie Stiehler steckt Mitten im Sumpf aus Lügen, Drogen und geplatzten Träumen. Foto: Sandra Hoever, Radio Bremen

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Neugeboren?" heute einzuschalten?

Das neue pfiffige Bremen-Trio legt in seinem ersten Einsatz einen wirklich erstklassigen Auftritt hin, was natürlich an den leicht schräg zusammengestellten Charakteren liegt. Den besten Auftritt liefert Jasna Fritzi Bauer als Liv Moormann, schreibt Ronald Hinzpeter in unserer Tatort-Kritik. Lesen Sie hier die gesamte Tatort-Kolumne.

Mads Andersen und Liv Moormann lernen sich langsam kennen und schätzen. Foto: Christine Schroeder, Radio Bremen

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Bremen-Tatort heute

Liv Moormann : Jasna Fritzi Bauer

: Mads Andersen : Dar Salim

: Dar Linda Selb : Luise Wolfram

: Jessica Stiehler: Johanna Polley

Rudi Stiehler : André Szymanski

: Rena Baumann : Leonie Wesselow

: Marco Stiehler : Gustav Schmidt

: Lenny Maurer : Nikolay Sidorenko

: Tim Mauerer: Bruno Alexander

Rolf Harmsen: Christian Aumer

Sophie Völkers : Morgane Ferru

: Morgane Ferru Gül Alkan: Rona Özkan

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Moormann, Andersen und Selb sind das neue Tatort-Team in Bremen

Nach 18 Jahren war 2019 Schluss für Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) in Bremen. Von 1997 bis 2001 ermittelte Lürsen bereits allein, von Dezember 2001 bis April 2019 bildete sie zusammen mit Stedefreund ein eher unspektakuläres, aber solides Tatort-Duo. 2021 folgt nun der Neustart und für das Duo übernimmt ein Trio: Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer), Mads Andersen (Dar Salim) und Linda Selb (Luise Wolfram) heißen die neuen Kommissare beim Bremer Tatort.

Inga Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) verabschiedeten sich 2019 vom Bremer Tatort. Foto: Christine Schroeder, Radio Bremen/ARD Degeto

Das neue Team könnte unterschiedlicher nicht sein: BKA-Beamtin Selb war schon in den letzten Tatort-Folgen zu sehen und unterstützte dort das alte Bremer Team. Sie ist die Erfahrene im Team, smart und messerscharf in Ton und Technik. Moormann dagegen ist ein Neuling, in der Auftakt-Folge "Neugeboren" hat sie ihren ersten Tag in einer Mordkommission. Und der Däne Andersen will eigentlich zurück in die Heimat. Als Team funktionieren die drei mit locker-spöttischem Miteinander überraschend gut. Privat geben die Ermittler - anders als bei anderen Tatort-Teams - anfangs noch wenig preis von ihrem Leben.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Christine Schroeder, Radio Bremen

