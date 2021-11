Tatort heute aus Dortmund: So wird "Masken"

Im Tatort heute aus Dortmund wird ein Polizist beim Joggen getötet. Für Faber und Bönisch beginnen heikle Ermittlungen in den eigenen Reihen. Lohnt sich "Masken"?

" heißt der heute aus , der am Sonntagabend (28.11.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Der neue Fall für das Dortmunder Team macht Ermittlungen in den eigenen Reihen notwendig: Der Tote war ein junger Polizist. Faber und Bönisch müssen ein komplexes Beziehungsgeflecht entwirren - und geraten selbst mitten hinein.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Dortmund-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Von seiner morgendlichen Jogging-Runde kommt der 28-jährige Nicolas Schlüter nicht zurück: Ein Auto hat den Polizeihauptmeister erfasst. Schlüter stand unmittelbar vor einer Beförderung, auf der Wache war er beliebt und hatte gute Freunde, seine Frau Simone erwartet gerade das erste Kind. Hinweise auf ein Mordmotiv oder Verdächtige scheint es nicht zu geben. Und die Prellungen, die sich Schlüter wenige Tage vor seinem Tod zuzog, sind laut Simone Schlüter auf einen Reitunfall zurückzuführen.

Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) und Jan Pawlak (Rick Okon) ermitteln in alle Richtungen – auch auf der Polizeiwache in Dortmund-Hörde. Nicolas Schlüter hatte in den Wochen vor seinem Tod offenbar einen Arzt ganz besonders ins Visier genommen: Dr. Johannes Oberländer, der sich als Seminarleiter einen guten Namen gemacht hat. Männer sollen von ihm lernen können, wie sie bei möglichst vielen Frauen gut ankommen.

Faber und Bönisch am Tatort in einem Park in Dortmund. Foto: Thomas Kost, WDR/Zeitsprung pictures

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Masken" heute einzuschalten?

Der Dortmund-Tatort heute liefert Bodenständiges aus dem Pott, einschließlich manch netten Geplänkels zwischen Faber und Bönisch. Allerdings muss der Krimi-Fan in "Masken" auch die ein oder andere Schwäche ertragen, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne.

Faber und Bönisch nehmen inkognito an einem Seminar teil, das Zahnarzt Dr. Johannes Oberländer hält. Foto: Thomas Kost, WDR/Zeitsprung pictures

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Dortmund-Tatort heute

Peter Faber : Jörg Hartmann

: Martina Bönisch : Anna Schudt

: Rosa Herzog: Stefanie Reinsperger

Jan Pawlak : Rick Okon

: Dr. Greta Leitner : Sybille J. Schedwill

: Sebastian Haller : Tilmann Strauß

: Kathrin Steinmann : Anne Ratte-Polle

: Jessica Steinmann : Michelle Barthel

: Michelle Barthel Paul Lohse: Jonas Friedrich Leonhardi

Simone Schlüter : Kyra Sophia Kahre

: Dr. Johannes Oberländer : Simon Böer

: Nicolas Schlüter : Daniel Kötter

: Kötter Klaus Wildner : Oliver Reinhard

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Faber und Bönisch sind das Tatort-Team in Dortmund

Wohl kaum ein anderes Tatort-Team besteht aus derart ausgereiften Charakteren wie das in Dortmund. Und kaum ein anderes Team schleppt derart ausgewachsene persönliche Probleme mit sich herum - allen voran Peter Faber. Der Hauptkommissar hat Frau und Kind bei einem Mordanschlag verloren. Über diesen Schicksalschlag kommt er nie hinweg. Sein Leben ist seither eine einzige Katastrophe. Faber ist depressiv, sperrig und äußerst unberechenbar. Privatleben hat und will er keines mehr, stattdessen klammert er sich an seine Ermittlungen, die er immer mit vollem Risiko und nicht selten jenseits der Grenze zum Erlaubten führt.

Martina Bönisch ist Mutter von zwei fast erwachsenen Söhnen. Ihre Ehe ist kaputt, nicht selten sucht die toughe Kommissarin Abwechslung bei anderen Männern. Im Dienst ist sie die Zuverlässigkeit in Person, eine ebenso erfahrene wie zielstrebige Beamtin.

Daneben gab es zuletzt einige Wechsel im Dortmunder Tatort-Team. Ab 2012 ermittelt zunächst Nora Dalay an der Seite von Faber und Bönisch. Die Beziehung mit ihrem Kollegen Daniel Kossik halten beide lange geheim, ein gemeinsames Kind lässt Dalay abtreiben. Die Partnerschaft zerbricht und Kossik lässt sich 2018 nach anhaltenden Problemen mit Faber zum LKA nach Düsseldorf versetzen. Für ihn rückt Jan Pawlak ins Dortmunder Ermittler-Team.

Ende 2020 scheidet auch Dalay aus. In der Jubiläums-Folge "In der Familie" überwirft sie sich mit Faber. Ihre Nachfolgerin heißt Rosa Herzog. Die Kommissarin ist nachdrücklich, gründlich und durchaus empathisch. Sie lässt keinen Zweifel daran, dass sie ihren eigenen Kopf und viel Herz hat.

