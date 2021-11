"Tatsächlich... Liebe" im TV: Sendetermine, Handlung und Besetzung

"Tatsächlich... Liebe" ist ein Weihnachtsklassiker mit Starbesetzung - und zur Weihnachtszeit 2021 wieder im TV zu sehen. Infos rund um Handlung, Besetzung und Sendetermine: hier.

Obwohl "Tatsächlich... Liebe" (Originaltitel: "Love Actually") fast 20 Jahre alt ist - oder gerade deshalb - gehört er für viele in der Weihnachtszeit zum Programm. Es ist ein Film aus miteinander verwobenen Episoden, die in einem einem ebenso unterhaltsamen wie romantischen Schluss-Tableau enden. Neben Schauspiel-Größen wie Hugh Grant, Alan Rickman, Keira Knightley und Colin Firth ist auch das deutsche Supermodel Claudia Schiffer im Film vertreten.

Im Jahr 2004 war der Film bei den Golden Globes in der "Kategorie: Bester Film, Musical oder Komödie" nominiert, konnte den Preis aber nicht gewinnen.

Handlung von "Tatsächlich... Liebe": Worum geht es im Film?

Verschiedene Paare, Familien und Personen durchleben eine turbulente, aber auch romantische Weihnachtszeit. Mit dabei ist Hugh Grant als frischer Premierminister, der sich in seine Angestellte verliebt. Oder Alan Rickman als Ehemann, der sich von seiner Frau entfremdet und in seine recht skrupellose Sekretärin verschossen ist. Nicht zu vergessen: Bill Nighy als alternder Rockstar, der zu Weihnachten einen Hit landet mit dem Cover von "Love is All Around" (Original: The Troggs).

Video: SAT.1

"Tatsächlich... Liebe": Sendetermine rund um Weihnachten 2021

Hier finden Sie die Sendetermine und Sendezeiten von "Tatsächlich... Liebe" im Überblick:

Sendetermin Sendezeit Sender Dienstag, 30.11.2021 21.40 Uhr Sky Cinema Family Montag, 06.12.2021 13.20 Uhr Sky Cinema Family Dienstag, 07.12.2021 01.45 Uhr Sky Cinema Family Dienstag, 14.12.2021 20.15 Uhr Sky Cinema Family Mittwoch, 15.12.2021 16.15 Uhr Sky Cinema Family Freitag, 17.12.2021 03.15 Uhr Sky Cinema Family Sonntag, 19.12.2021 01.15 Uhr Sky Cinema Family Sonntag, 19.12.2021 20.15 Uhr Sky Cinema Family Donnerstag, 23.12.2021 01.15 Uhr Sky Cinema Family Donnerstag, 23.12.2021 21.55 Uhr Sky Cinema Family

Neben den oben genannten Sendeterminen im Pay-TV ist "Tatsächlich...Liebe" auch im Free-TV im ZDF zu sehen - und zwar an folgendem Termin:

24. Dezember 2021, um 23.35 Uhr

Besetzung von "Tatsächlich... Liebe": Schauspieler im Cast

Der Episodenfilm handelt von verschiedenen Paaren, Familien und Personen, die in der Vorweihnachtszeit aufeinander prallen, sich verlieben, entfremden und wiederfinden. Erdacht hat sich das Richard Curtis, der bereits die Drehbücher zu "Notting Hill" oder "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" geschrieben hat. Mit dabei sind auch die deutsche Schauspielerin Heike Makatsch und das deutsche Supermodel Claudia Schiffer. Das sind alle Hauptdarsteller im Überblick:

Alan Rickman als Harry

als Harry Emma Thompson als Karen

Hugh Grant als David (Premierminister)

als David (Premierminister) Keira Knightley als Juliet

als Juliet Colin Firth als Jamie

als Jamie Lúcia Moniz als Aurélia

als Aurélia Liam Neeson als Daniel

Thomas Sangster als Sam

Bill Nighy als Billy Mack

als Billy Mack Gregor Fisher als Joe

Martine McCutcheon als Natalie

Chiwetel Ejiofor als Peter

Andrew Lincoln als Mark

Laura Linney als Sarah

Rodrigo Santoro als Karl

Michael Fitzgerald als Michael

Kris Marshall als Colin

Abdul Salis als Tony

Heike Makatsch als Mia

als Mia Martin Freeman als John

Joanna Page als Judy

Olivia Olson als Joanna

Billy Bob Thornton als US-Präsident

Dass der Film schon einige Jahre auf dem Rücken hat, fällt auch auf, wenn man die Fotos der Stars vergleicht. Vor kurzem hat Keira Knightley mit dem #loveactually und #throwback ein Bild von sich aus dem Jahr 2004 veröffentlicht.