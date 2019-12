vor 17 Min.

"Tatsächlich... Liebe": Sendetermine zu Weihnachten 2019

"Tatsächlich... Liebe" ist ein moderner Weihnachtsklassiker, immerhin ist der Film schon wieder 16 Jahre alt. Erfahren Sie hier die Sendetermine im TV im Überblick.

Mit "Tatsächlich... Liebe" (Originaltitel: "Love Actually") ist Regisseur und Drehbuchautor Richard Curtis 2003 ein weiterer moderner Klassiker gelungen, der zu keinem Weihnachten fehlen darf.

Verschiedene Paare, Familien und Personen durchleben eine turbulente aber auch romantische Weihnachtszeit. Mit dabei ist Hugh Grant als frischer Premierminister, der sich in seine Bedienstete verliebt. Oder Alan Rickman als Ehemann, der sich von seiner Frau entfremdet und in seine Sekretärin verschossen ist. Nicht zu vergessen Bill Nighy als alternder Rockstar, der zu Weihnachten einen Hit landet mit dem Cover von "Love is All Around" (Original The Troggs).

Alle Infos rund um die Sendetermine von "Tatsächlich... Liebe" im Dezember 2019 lesen Sie hier im Überblick.

In diesem Jahr ist der moderne Weihnachtsklassiker "Tatsächlich... Liebe" wieder im Spartensender ZDFneo zu sehen - leider nicht an Heilgabend. Das sind die genauen Sendetermine im Dezember:

Mittwoch, 18.12.2019, 20.15 - 22.20 Uhr, ORF1

Donnerstag, 19.12.2019, 9.55 - 12.00 Uhr, ORF1

Freitag, 20.12.2019, 20.15 - 22.20 Uhr, ZDFneo

Mittwoch, 25.12.2019, 21.35 - 23.45 Uhr, SRF zwei

Mittwoch, 25.12.2019, 23.30 - 1.15 Uhr, ZDF

Donnerstag, 26.12.2019, 1.45 - 3.50 Uhr, SRF zwei

Donnerstag, 26.12.2019, 23.30 - 1.25 Uhr, ZDFneo

"Tatsächlich... Liebe", Sendetermine: Um was geht es in dem Weihnachtsfilm?

Der Episodenfilm handelt von verschiedenen Paaren, Familien und Personen, die in der Vorweihnachtszeit aufeinander prallen, sich verlieben, entfremden und wiederfinden.

Erdacht hat sich das Richard Curtis, der bereits die Drehbücher zu "Notting Hill" oder "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" geschrieben hat. Mit dabei ist auch die deutsche Schauspielerin Heike Makatsch und das deutsche Supermodel Claudia Schiffer.

