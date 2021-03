Tausche Igel gegen vier Doggen: Panini-Sticker jetzt mit Petfluencern

Früher fielen noch Fußballer als Sammelbilder aus den Panini-Tüten. Jetzt werden tierische Internet-Stars wie Mr. Pokee auf dem Schulhof getauscht.

War ja früher schon verlorene Liebesmüh. Marschierst in die Schule mit Minimum vier Norbert Nachtweih im Ranzen, in der Hoffnung, dass sich wenigstens einer aus der Panini-Sammel-und-Tausch-Gruppe erbarmt und einen Klaus Augenthaler rausrückt oder wenigstens einen Manfred Schwabl. Keine Chance. Gefühlt war in jeder Stickertüte ein Nachtweih, ach was, die ganze Tüte war voll mit ihm. Quasi der FC Bayern Nachtweih.

Heute reißt du ein paar Packerl auf und starrst viermal auf den Panzer einer Schildkröte aus Hawaii. Marschierst in die Schule und dann, ja was dann? Verdreht dein Kindkollege die Augen und fleht: "Bitte, hast du nicht einen Mr. Pokee?"

Früher standen nur Fußballer hoch im Kurs, heute versucht es Panini auch mit tierischen Internet-Stars. Bild: Gerhard Rauchwetter, dpa

Ein Weißbauchigel war ein deutscher Topstar unter den Petfluencern

Für alle: Weißbauchigel Mr. Pokee war ein deutscher Topstar unter den Petfluencern. Das sind Haustiere (englisch: pets), die regelrechte Internet-Berühmtheiten (influencer) sind. Was mit Fußballern geht, geht auch mit Haustieren, findet Panini, deshalb also jetzt ein ganzes Sammelheft. Mit dem kuscheligen Mayapolarbear, unserem Freund Crusoe Dachshund, Hamilton the hipster cat aus der unschlagbaren Abteilung Katzenvideos. Oder eben Weißbauchigel Mr. Pokee, wobei der inzwischen das Zeitliche gesegnet hat. Seine Besitzerin hat ihn durch Igel Herbee ersetzt.

Nun, wo der Schulhof wieder voller wird, fängt also der Kuhhandel an: Ist eine Ente Ben Afquack einen Herbee wert oder muss man noch ein Alpaka aus Essen drauflegen? Kratzt Hamilton the hipster cat am Status von Zwergspitz Jiffpom? Und vor allem: Was tun, wenn Dogge Bobba eines Tages zu Norbert Nachtweih wird?

