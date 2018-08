Tausende Fans trauern um Aretha Franklin

vor 22 Min.

Aretha Franklin ist tot - und etliche Fans kamen zum Charles H. Wright-Museum um ihr eine letzte Ehre zu erweisen. Sie liegt in einem goldenen Sarg.

Aretha Franklin wurde am Dienstag öffentlich aufgebahrt. Tausende Fans haben vor dem Charles H. Wright-Museum für Afroamerikanische Geschichte Schlange gestanden, um der in einem offenen, goldenen Sarg liegenden Soul-Diva die letzte Ehre zu erweisen. Der von üppigen Blumengestecken aus weißen, rosafarbenen und violetten Rosen umgebene Sarg soll noch bis Mittwochabend (Ortszeit) zu sehen sein.

Etliche Fans hatten schon in der Nacht zum Dienstag vor dem Museum kampiert, um die Sängerin auf jeden Fall sehen zu können. Die Schlange reichte um den ganzen Block. Die "Queen of Soul" ist in ein leuchtend rotes Kleid und farblich passenden Stöckelschuhen gekleidet. "Sie war wunderschön", sagte die Krankenschwester Monique Valentine. "Es war eine überwältigende Erfahrung. Ich war froh, hier zu sein."

Aretha Franklin im goldenen Sarg aufgebahrt

Bereits nach ihrem Todestag am 16. August entstanden kleine Gedenkstätten für die verstorbene Soul-Legende an zahlreichen Orten in den USA. Auch die U-Bahn-Station "Franklin Street" im Süden von Manhattan wurde mit Hilfe von Stiften und Aufklebern im Gedenken an Franklin geschmückt.

Sie starb im Alter von 76 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. "Sie ist die Königin. Sie ist eine Ikone, eine Legende", sagte ein Fan dem Lokalsender Local 4 News. "Ihre Musik hat das Leben vieler Menschen verändert und es ist eine Ehre, hier zu sein", sagte ein Besucher aus Toledo im Bundesstaat Ohio.

Bereits nach ihrem Todestag am 16. August entstanden kleine Gedenkstätten für die verstorbene Soul-Legende an zahlreichen Orten in den USA. Bild: Gabriel Olsen, afp

Dem Sender CNN zufolge wurde der Leichnam der Sängerin in demselben Cadillac LaSalle von 1940 zum Museum gefahren, in dem zuvor schon die Särge ihres Vaters sowie der 2005 verstorbenen Bürgerrechtsikone Rosa Parks transportiert worden waren. Nach der Aufbahrung im Museum soll der Sarg am Donnerstagnachmittag in die Baptistenkirche gebracht werden, in der Franklins Vater einst Pfarrer war. Am Donnerstagabend findet in Detroit ein Gratiskonzert zu Franklins Ehren statt, an dem sich unter anderem Stevie Wonder und Jennifer Hudson beteiligen. Auch der frühere US-Präsident Bill Clinton und Soul-Sänger Smokey Robinson werden unter anderem als Gastredner erwartet.

Da zu dem Trauergottesdienst am 31. August nur geladene Gäste zugelassen sind, wird die Zeremonie auf einer Großleinwand vor der Kirche übertragen. In Erinnerung an Franklins Hit "Freeway of Love" sollen mehr als hundert pinkfarbene Cadillacs vor der Kirche aufgereiht werden. (afp, dpa, AZ)

