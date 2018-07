13:35 Uhr

Taynara Wolf nackt im Playboy Panorama

Taynara Wolf ziert den aktuellen "Playboy". Bekannt wurde die 21-Jährige durch "Germany's Next Topmodel". In dem Magazin zeigt sie sich nun von einer anderen Seite.

Zuschauer der ProSieben-Sendung "Germany's Next Topmodel", kurz GNTM, kennen Taynara Wolf als fröhliches "Küken". Vor zwei Jahren hatte sie an der Castingshow mit Heidi Klum teilgenommen und schnell diesen Spitznamen bekommen. Fröhlich und süß präsentierte sich die damals 19-Jährige bei GNTM. Oft auch als "zu süß", kritisierte die Jury. Am Ende reichte es für Taynara Wolf bei GNTM nur für den fünften Platz.

Das Modeln aufgegeben hat die gebürtige Offenbacherin aber nicht. Für den Playboy hat sich Taynara Wolf nun sogar nackt ablichten lassen. "Ich hatte nie ein Problem damit, meinen Körper zu zeigen. Ich empfinde das als sehr angenehm", sagte sie im Interview mit dem Männermagazin. Das Shooting bewertet Taynara Wolf auch als Chance, sich einmal "von einer anderen Seite" zu zeigen. Für die Bilder ging es auf eine mallorquinische Finca.

Nicht nur das Modeln, auch die Schauspielerei hat die heute 21-Jährige für sich entdeckt. Zuletzt war sie in mehreren Sat.1-Produktionen zu sehen, darunter "EneMe" und "Einstein". Ein Wiedersehen mit Taynara Wolf soll es laut Playboy noch dieses Jahr in der Serie "Alles oder nichts" geben. "Ich liebe es, in verschiedene Rollen zu schlüpfen", so die Ex-GNTM-Kandidatin.

Ihre vielen verschiedenen Gesichter zeigt Taynara Wolf auch in diversen sozialen Netzwerken. Allein auf der Fotoplattform Instagram folgen der 21-Jährigen knapp 300.000 User.

Und welcher Typ Mann gefällt der Halb-Brasilianerin? Gegenüber dem Playboy verriet sie: "Ich mag keine Bad Boys. Oft hört man ja, dass Männer etwas Böses und Cooles haben sollten. Darauf stehe ich aber gar nicht. Ich mag gern den Prinzen auf dem weißen Pferd: fürsorglich, liebevoll und ein echter Beschützer."

