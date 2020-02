14:24 Uhr

Team Kaylie, Teil 3: Start heute bei Netflix - Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

Heute erscheint Teil 3 von "Team Kaylie" auf Netflix. Infos rund um Start, Handlung, Besetzung und Trailer finden Sie hier bei uns in der Übersicht.

Es ist so weit: Teil 3 der Netflix-Produktion "Team Kaylie" startet heute am 05.02.20. Darin geht es um den beliebten Teenager Kaylie, der sich mit dem Erwachsenwerden herumschlägt.

Hier finden Sie alle Infos rund um Start-Termin, Handlung, Besetzung und Trailer in der Übersicht.

Start von "Team Kaylie": Heute startet Teil 3 auf Netflix

Teil 3 von "Team Kaylie" ist in Deutschland ab dem heutigen 5. Februar 2020 auf Netflix im Stream verfügbar. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Folgen von "Team Kaylie" auf Netflix: Die Handlung

Kaylie ist es eigentlich gewohnt, dass ihr alle zu Füßen liegen - sie ist ein aufstrebender Reality-Star. Nun muss sie aber beweisen, was in ihr steckt: Sie wurde von einer Richterin dazu verdonnert, den Wildnis-Club an einer Schule zu leiten. Gerade als sie sich gut integriert hat, wartet die nächste Überraschung auf sie: Ihre Reality-Serie soll ein Spin-Off bekommen, allerdings müsste sie dafür in eine andere Stadt ziehen. Ob Kaylie ihre Mutter und ihre Freunde für den Erfolg zurücklassen wird?

Teil 3 von "Team Kaylie" hat umfasst 9 Folgen. Hier sehen Sie alle Episoden in der Übersicht:

Folge 1 Immer Ärger mit dem Ex Folge 2 Cousine Val Folge 3 19 ist das neue 15 Folge 4 Ein wahres Verbrechen Folge 5 Hexenmeister und Kriegerinnen Folge 6 Der böse Geist von Giggles Folge 7 Perfekte Harmiaunie Folge 8 Falsch verdrahtet Folge 9 Lücke in der Brücke

Cast: Welche Schauspieler spielen in Teil 3 von "Team Kaylie" mit?

Hier sehen Sie in unserer Übersicht, welche Schauspieler in Teil 3 der Netflix-Produktion dabei sind:

Kaylie gespielt von Bryana Salaz

Chewy gespielt von Elie Samouhi

Ray Ray gespielt von Kai Calhoun

Jackie gespielt von Symera Jackson

Kaylies Mutter gespielt von Rosa Blasi

Valeria gespielt von Eliza Pryor

Infos zu "Team Kaylie": Trailer

