Team Wallraff – Reporter undercover: Vorschau zu Staffel 6, Folge 4

"Team Wallraff – Reporter undercover" mit Günter Wallraff kommt am Montag mit einer neuen Folge im TV bei RTL. Hier in der Vorschau lesen Sie mehr zu Folge 4 von Staffel 6.

"Team Wallraff – Reporter undercover" ist am 19.10.20 mit Folge 4 von Staffel 6 bei RTL zu sehen. Das Thema ist noch nicht bekannt. Mehr dazu lesen Sie in der Vorschau.

Von Elisa Jebelean

"Team Wallraff – Reporter undercover" ist demnächst mit einer neuen Folge bei RTL zu sehen. Seit etwa acht Jahren berichten Günter Wallraff und sein Team über bestimmte Einrichtungen und Institutionen und decken damit teilweise erhebliche Missstände auf. Folge 4 von Staffel 6 ist am kommenden Montag zu sehen. Das Thema gibt RTL wie üblich erst kurz vor der Sendung bekannt.

"Team Wallraff – Reporter undercover": TV-Termin und Übertragung im Stream

"Team Wallraff – Reporter undercover" läuft am Freitag 19. Oktober, um 20.15 Uhr bei RTL. Wer an diesem genannten TV-Termin keine Zeit hat, kann die Reportage auf TV Now ansehen, allerdings benötigen Sie zum Streamen der Sendung eine Premium-Mitgliedschaft. Diese kostet 4,99 im Monat. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Reportagen dauern meist etwa 100 Minuten - die Länger variiert allerdings etwas.

RTL gibt das Thema der Sendung erst kurz vor dem TV-Termin bekannt, da die Betroffenen häufig versuchen die Ausstrahlung zu verhindern und rechtliche Schritte einleiten. Auf Facebook postete Günter Wallraff aber bereits vorab eine kleine Info: Es soll sich um den größten Arbeitgeber handeln, bei dem sein Team je recherchiert habe.

In der dritten Folge deckte Günther Wallraff mit seinem Team Missstände in verschiedenen psychiatrische Einrichtungen auf. Darunter unter anderem die Psychiatrie im Klinikum Frankfurt Höchst, das Furtbach-Krankenhaus in Stuttgart und das Vivantes Klinikum in Spandau.

"Team Wallraff – Reporter undercover": Günter Wallraff wurde mit Hermann Kesten-Preis ausgezeichnet

Der 78-jährige Enthüllungsjournalist und Bestsellerautor wurde für sein Eintreten für die Meinungsfreiheit und seinen investigativen Journalismus schon mehrfach geehrt. Auch dieses Jahr bekam er eine Auszeichnung: den Hermann Kesten-Preis des deutschen PEN-Zentrums. Er gilt als Vorbild für mutigen Journalismus. "Mit Günter Wallraff ehren wir einen der engagiertesten deutschen Autoren der letzten Jahrzehnte", so der Vizepräsident der Schriftstellervereinigung, Ralf Nestmeyer. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. (AZ)

