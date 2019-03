08:57 Uhr

"Temptation Island" 2019, Folge 1: Heute betreten die Paare die Insel der Versuchung

Ab heute testen vier Paare bei "Temptation Island" 2019 ihre Treue. In Folge 1 treffen sie auf die 22 Singles, mit denen sie die Zeit auf der Insel verbringen.

Heute startet die neue Reality-Show "Temptation Island". Vor einer traumhaften Kulisse stellen vier Paare ihre Treue auf die Probe. Jeweils elf Single-Frauen, sowie elf Single-Männer sollen ihre Verführungskünste einsetzen und die Pärchen in Versuchung führen.

"Temptation Island" 2019, Folge 1: Heute ziehen die Paare in unterschiedliche Villen

Bereits zu Beginn werden die vier Pärchen voneinander getrennt. Fortan bewohnen sie unterschiedliche Villen, in denen sie permanent von den jeweils elf Single-Männern und Single-Frauen umgeben sind. Unter den Teilnehmern von "Temptation Island" befinden sich auch einige bekannte Gesichter, die bereits in Formaten wie "Der Bachelor", "Take me out" oder "Love Island" zu sehen waren. In regelmäßigen Abständen können die Pärchen anschließend sehen, was der Partner in der anderen Villa erlebt.

Folge 1 von "Temptation Island" 2019 startet mit einer wilden Party

Das Aufeinandertreffen der Vergebenen und Singles wird mit einer Party gebührend gefeiert. Alkohol und nächtliche Sprünge in den Pool kommen dabei natürlich nicht zu kurz. "Wir waren im Pool und haben uns umzingelt wie von Piranhas gefühlt: überall irgendwelche Mädels", erklärt der vergebene Salvatore Vassallo die Situation. Unwohl fühlt sich der 25-jährige Freund von Christina Dimitriou dabei jedoch nicht: Es sei "ein wunderschönes Gefühl", schwärmt er in der ersten Nacht.

Nach dem Sprung in den Pool zeigt Salvatore seine Barkeeper-Künste und mixt Drinks für die Single-Ladys Janina Gander und Maria Maksimovic. Am Alkohol verlieren die beiden jedoch schnell das Interesse, als sie die Kondome in seinem Zimmer entdecken.

Wie Salvatore reagiert und was in Folge 1 außerdem passiert, können Zuschauer heute Abend um 22.15 Uhr auf RTL sehen.

