"Temptation Island" 2019, Folge 5: Christina findet es "ganz, ganz schlimm"

"Temptation Island" 2019: Am Sonntag läuft Folge 5 der Reality-Show auf RTL. Am Lagerfeuer gehen die Emotionen durch die Decke.

"Temptation Island" läuft seit dem 6. März auf RTL. In der Sendung verbringen vier Paare mehrere Wochen auf einer Insel - und zwar nach Geschlechtern getrennt in zwei unterschiedlichen Gebieten und Villen. Die vergebenen Männer werden dabei von elf Single-Frauen umworben, die vergebenen Frauen treffen auf Single-Männer. Können sie der Versuchung widerstehen und ihre Treue beweisen? Hier bekommen Sie die News zur Sendung.

"Temptation Island": News im Blog

29. März: In Folge 5 brodeln die Emotionen

Die Emotionen kochen hoch! In der fünften Folge von "Temptation Island" am kommenden Sonntag lassen die Vergebenen plötzlich jede Menge Gefühle zu: Es wird geweint, gestritten und gegrübelt. Dieses Mal steht "Temptation Island" wieder ganz im Zeichen des Lagerfeuers, bei dem die Vergebenen Videos ihrer Partner zu sehen bekommen. Die Reaktionen darauf könnten unterschiedlicher nicht sein! Während Christina es "ganz, ganz schlimm" findet, wirft Jannis eine Frage in den Raum: "Ich bin gespannt, wer der Nächste ist, der eine böse Überraschung erlebt!?"

24. März: In Folge 4 zogen Alex und Christian in die Frauen-Villa

Diese Woche wurden die vergebenen Mädels Ziania und Lena bei der Massage von zwei Single-Kandidaten überrascht, die neu in die Villa einzogen. Für Ziania war die Überraschung besonders groß: Mit Alex pflegte sie vor acht Monaten eine "Freundschaft plus".

Bei Christina und Salvatore schien der Stress kein Ende zu nehmen: Christina machte sich Sorgen, dass ihr Freund mit der Schönheit Anastasiya fremdgeht, während Salvatore auf James eifersüchtig war - Christina schien sich mit dem Single-Kandidaten auffällig gut zu verstehen. Was sich sonst noch in Folge 4 abspielte, lesen sie hier.

18. März: Zickenzoff zwischen Christina und Single Anastasiya

Ein Mann, zwei Mädels – da kann es schon mal zu Zickereien kommen. Anastasiya baggert mit Vollgas an Salvatore rum. Das gefällt seiner Freundin Christina gar nicht!

Als Christina die Bilder von Salvatore und den Single-Ladies am Lagerfeuer gezeigt bekommt, kann sie sich kaum zügeln und ruft: "Leute, ich kotze, bitte! Warum zeigt ihr mir die?" Grund ihrer Unzufriedenheit ist Anastasiya, die es auf ihren Freund Salvatore abgesehen hat und prahlt: "Ich glaube, den Salvatore kann man sehr leicht knacken. Ehrlich gesagt habe ich mir die Frauen nicht so angeschaut, weil die interessieren mich nur ganz ganz wenig. Und seine Freundin ist auch nicht die Hübscheste."

Entrüstet über diese Aussage steigt Christina in den Ring und schießt gegen die Ukrainerin zurück. "Wenn die ihren Mund so ekelhaft aufmacht und nur Scheiße erzählt, dann ist die ganz schnell weg von Salvatore", glaubt sie.

17. März: Geht Salvatore in Folge 3 fremd?

Der 25-Jährige hatte seine Freundin Christina bereits in der Auftaktfolge zum Weinen gebracht, nachdem sie Bilder von Salvatore bei seinem ersten Date gesehen hatte, bei dem er sich von Single-Kandidatin Maryana Matsura massieren ließ. Heute muss sie sich ein neues Video von ihrem Freund bei einem Date anschauen - und befürchtet das Schlimmste: "Gott, was wird heute kommen?", fragt sie in die Kamera. Grund zur Sorge hat sie scheinbar zurecht: Single-Kandidatin Vasi Muharem glaubt, dass Salvatore der erste Kandidat ist, der fremd geht.

10. März: Romantische Dates in Folge 2 der Verführungsshow

Bei "Temptation Island" gab es in Folge 2 bereits erste intime Dates: James, Christina, Lena und Dominik durften zum Elefanten schrubben in den Dschungel. Lisa verbrachte den Nachmittag mit Oli - inklusive Massage, Gesichtsmaske und einem gemeinsamen Sonnenuntergang am Strand. Bei den Paaren herrschte deshalb in Folge 2 bereits richtig dicke Luft. Christina suchte daraufhin Trost bei den Single-Männern, während Salvatore nach dem Party-Video seiner Freundin in die Offensive ging. Fabian hingegen zog sich vor lauter Sehnsucht nach seiner Freundin immer mehr zurück. "Temptation Island - Versuchung im Paradies" läuft sonntags ab 23.00 Uhr bei RTL.

06. März: Die Paare haben die Insel der Versuchung betreten

Die neue Reality-Show "Temptation Island" ist gestartet! In Folge 1 müssen sich die vier Paare , die sich dem Treuetest stellen wollen, trennen und in separate Villen ziehen. Dort treffen sie erstmals auf die insgesamt 22 Single Männer und Frauen, die alles daran setzen, sie in Versuchung zu führen. Bei einer rauschenden Party mit reichlich Alkohol lernen sich die Teilnehmer kennen und die Singles starten erste Annäherungsversuche. Eine ausführlichen Nachbericht zu Folge 1 von "Temptation Island" lesen Sie hier: "Temptation Island" 2019: Tränen und Kondome in Folge 1

20. Februar: Das sind die Paare der Sendung

Nun wurden auch die vier Paare, die an diesem wahnwitzigen Liebes-Experiment namens Tempation Island teilnehmen, bekannt gegeben. Das Paar Ziania (32) und Fabian (27) aus Düsseldorf nimmt teil. Christina (27) aus Dortmund und Salvatore (25) aus Essen sind mit dabei. Die 22-jährige Lena (22) aus Duisburg und ihr Freund Robin (23) aus Oberhausen wollen ihre Liebe testen. Und Lisa (24) aus Halle Saale und Janis (22) aus Dresden wollen den Verführungen widerstehen.

14. Februar: Auch die männlichen Kandidaten stehen fest

Passend zum Valentinstag stehen auch die elf Single-Männer fest, die ihr Flirt-Talent auf Temptation Island beweisen wollen. Folgende Kandidaten sind laut RTL mit dabei:

Alex (30) aus Düsseldorf

Amin (27) aus Köln

Anthony (30) aus Nürnberg

Arthemon (26) aus Berlin

Benjamin (35) aus Lübbecke

Christian S. (27) aus Köln

Dominik (26) aus Hochdorf (bei Stuttgart)

Habib (25) aus Köln

James (23) aus Erlangen

Oliver (26) aus Eppertshausen

Richard (21) aus Köln

12. Februar: RTL zeigt die Single-Frauen

Elf Single-Frauen wollen auf Temptation Island die vergebenen Männer verführen. Jetzt hat RTL bekannt gebeben, welche Frauen mit dabei sind:

Anastasiya (30) aus Mainz

Janina (27) aus Ravensburg

Jenni (22) aus Berlin

Giulie (21) aus München

Maria (25) aus Dorbirn/Österreich

Maryana (30) aus Berlin

Michelle (21) aus Leipzig

Nicole (23) aus Bremerhaven

Patrizia (25) aus Nürnberg

Tabea (27) aus Düsseldorf

Vasfije (24) aus Köln

Patrizia gehört zu den Kandidatinnen der Sendung Temptation Island. News und Vorschauen gibt es bei uns im Blog. Bild: TVNOW / Sergio del Amo

11. Februar: Der Start-Termin für Temptation Island steht fest

In anderen Ländern lief das Format schon im Fernsehen, 2019 ist Temptation Island auch in Deutschland zu sehen. Wie RTL bekannt gab, läuft die Sendung ab dem 6. März jede Woche im Fernsehen - nach dem Auftakt am Mittwoch sind alle weiteren Folgen sonntags zu sehen.

In diesem Blog finden Sie News und Vorschauen. Ab dem 6. März lassen sich schon alle Folgen im kostenpflichtigen Stream von RTL auf TV NOW aufrufen. Unsere Neuigkeiten beziehen sich aber zeitlich auf die Ausstrahlung im Fernsehen. (sge)

