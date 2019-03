vor 1 Min.

"Temptation Island" 2019, Folge 5: Es wird emotional

"Temptation Island" geht heute Abend in nächste Runde. In Folge 5 des RTL-Treuetests haben einige Kandidaten Angst vor dem, was sie am Lagerfeuer zu sehen bekommen werden.

In der Reality-Show "Temptation Island" stellen vier Paare vor einer traumhaften Kulisse ihre Treue auf die Probe. Jeweils elf Single-Frauen sowie elf Single-Männer sollen ihre Verführungskünste einsetzen und die Pärchen in Versuchung führen.

"Temptation Island" 2019, Folge 5: Es fließen die Tränen

Vor allem Kandidatin Lisa ist - wie RTL in einer Vorschau verrät - sehr emotional und hat Angst vor dem Lagerfeuer: "Ich habe keine Ahnung, wie es Janis geht. Aber ich befürchte echt das Schlimmste!" Sie macht sich Gedanken um ihren Freund. "Es könnte sein, dass er wirklich eine findet, mit der er sich anfreundet und mehr zusammenhängt", wird Lisa von RTL zitiert.

Doch auch die Männer zeigen bei dieser Folge von "Temptation Island" Emotionen - unter Tränen sagt Lenas Freund Robin: "Ich hoffe halt, dass die Zeit schnell vorbei geht". Doch muss er sich solche Sorgen machen? Lena ist offensichtlich hin und weg von seiner Liebeserklärung und könnte nicht glücklicher sein.

"Temptation Island" 2019, Folge 5: Wie wird Fabian reagieren?

Fabian hingegen weiß immer noch nicht, warum er beim letzten Lagerfeuer kein Video von seiner Freundin Ziana sehen durfte. Er ahnt nicht, dass Zianas Ex-Affäre Alex in die Frauen-Villa eingezogen ist. Vor ihrer aktuellen Beziehung hatte Ziana eine Affäre mit dem 30-jährigen Alex Storm aus Düsseldorf. Die beiden kamen sich sogar noch einmal näher, nachdem sie längst beschlossen hatten, nur Freunde sein zu wollen. Jetzt ist der Influencer aus Düsseldorf als Kandidat bei "Temptation Island" dabei und will mit der Strategie "einfach sympathisch lächeln" die Frauen von sich überzeugen. Ziana ist unsicher: "Ich bin aufgeregt – wegen der ganzen Alex-Situation! Ich bin gespannt, wie er das so aufnimmt" Wie wird ihr Freund Fabian auf den Einzug von Alex reagieren? Das erfahren Zuschauer in Folge 5 von "Temptation Island".

Es verspricht also wieder spannend zu werden. Die aktuelle Folge "Temtpation Island" läuft heute Abend um 22.25 Uhr auf RTL. (AZ)

