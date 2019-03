vor 14 Min.

"Temptation Island" 2019: Paare, Kandidaten und Live-Übertragung

"Temptation Island" 2019 lief bereits zum vierten Mal. TV-Termine, Kandidatinnen und Kandidaten: Alles zur Übertragung im TV und Stream finden Sie hier im Überblick.

"Temptation Island" lässt sich seit dem Start Anfang März jede Woche im TV und Live-Stream bei RTL sehen. Zu den Teilnehmern gehören vier Paare, die nach Geschlechtern getrennt ihre Zeit in unterschiedlichen Gebieten verbringen. Die vergebenen Männer treffen dabei auf elf Single-Kandidatinnen, die vergebenen Frauen auf elf Single-Männer. Im Verlauf der Sendung wird sich zeigen, wie genau es die Paare mit der Treue nehmen. Geben Sie auf der "Insel der Versuchung" nach? In Folge 4 herrscht jedenfalls bei dem ein oder anderen Paar schlechte Stimmung.

Hier bekommen Sie die wichtigsten Infos rund um die Sendung. Diese Fragen beantworten wir im Folgenden:

Wann ist der Start-Termin von "Temptation Island" bei RTL in Deutschland?

Welche Teilnehmer sind bei "Temptation Island" 2019 dabei?

Wo lässt sich "Temptation Island" live im TV und Stream sehen?

Wo gibt es News zur neuen Sendung?

"Temptation Island" auf RTL: Start-Termin und Sendetermine

Das Konzept von "Temptation Island" stammt aus den Niederlanden. Auch in anderen Ländern wurde das Format bereits gezeigt. Jetzt bringt RTL die Show auch nach Deutschland.

Im Februar kündigte der Sender den Start-Termin für "Temptation Island" an: Die Sendung startete am 6. März. Nach dem Auftakt an einem Mittwoch laufen alle weiteren Folgen immer sonntags:

Folge 1: Mittwoch, 6. März 2019, 20.15 Uhr

Folge 2: Sonntag, 10. März 2019, 23 Uhr

Folge 3: Sonntag, 17. März 2019, 22.35 Uhr

Folge 4: Sonntag, 24. März 2019, auf Montag, 25. März 2019, 00.00 Uhr

Folge 5: Sonntag, 31. März 2019, 22.35 Uhr

Die Kandidatinnen und Kandidaten von "Temptation Island" 2019:

Zu den Teilnehmern gehören auf der einen Seite vier Paare, die ihre Treue unter Beweis stellen müssen. Zum anderen sind elf Single-Frauen und elf Single-Männer dabei, die die Vergebenen verführen möchten.

Das sind die Single-Frauen:

Anastasiya (30) aus Mainz

Janina (27) aus Ravensburg

Jenni (22) aus Berlin

Giulie (21) aus München

Maria (25) aus Dorbirn/Österreich

Maryana (30) aus Berlin

Michelle (21) aus Leipzig

Nicole (23) aus Bremerhaven

Patrizia (25) aus Nürnberg

Tabea (27) aus Düsseldorf

Vasfije (24) aus Köln

Mehr Informationen zu den Kandidatinnen bekommen Sie hier: Temptation Island: Diese Kandidatinnen sind für Versuchung zuständig.

Das sind die Single-Männer:

Alex (30) aus Düsseldorf

Amin (27) aus Köln

Anthony (30) aus Nürnberg

Arthemon (26) aus Berlin

Benjamin (35) aus Lübbecke

Christian S. (27) aus Köln

Dominik (26) aus Hochdorf (bei Stuttgart)

Habib (25) aus Köln

James (23) aus Erlangen

Oliver (26) aus Eppertshausen

Richard (21) aus Köln

Mehr zu den männlichen Kandidaten lesen Sie hier.

Übertragung: "Temptation Island" 2019 live im TV und Stream sehen

"Temptation Island" wird im Free-TV von RTL gezeigt. Die Show läuft aber nicht nur im Fernsehen, sondern lässt sich auch im Live-Stream des Senders sehen. Im Stream sind alle Folgen bereits ab dem Auftakt verfügbar, sodass die Nutzer hier den TV-Zuschauern um Wochen vorraus sind. Allerdings kostet der Service TV NOW Premium auch 2,99 Euro im Monat - abgesehen von einer kostenlosen Testphase.

Mehr über die Übertragung im TV und Live-Stream sowie über ganze Folgen als Wiederholung lesen Sie hier in diesem Artikel: Temptation Island 2019 live im TV und Stream.

News zu "Temptation Island" 2019

Sie interessieren sich für Neuigkeiten rund um die Sendung? Oder Sie suchen Vorschauen zu den kommenden Folgen im TV? Dann werden Sie hier bei unserem News-Blog fündig: News zu Temptation Island. (sge)

