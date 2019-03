07:09 Uhr

"Temptation Island" 2019: Tränen und Kondome in Folge 1

Von nun an testen vier Paare bei "Temptation Island" 2019 ihre Treue. In Folge 1 treffen sie auf die 22 Singles, mit denen sie viel Zeit auf der Insel verbringen.

Am Mittwochabend startete die neue Reality-Show "Temptation Island". Vor einer traumhaften Kulisse stellen vier Paare ihre Treue auf die Probe. Jeweils elf Single-Frauen, sowie elf Single-Männer sollen ihre Verführungskünste einsetzen und die Pärchen in Versuchung führen.

"Temptation Island" 2019, Folge 1: Die Paare ziehen in unterschiedliche Villen

Bereits zu Beginn werden die vier Pärchen voneinander getrennt. Fortan bewohnen sie unterschiedliche Villen, in denen sie permanent von den jeweils elf Single-Männern und Single-Frauen umgeben sind. Unter den Teilnehmern von "Temptation Island" befinden sich auch einige bekannte Gesichter, die bereits in Formaten wie "Der Bachelor", "Take me out" oder "Love Island" zu sehen waren. In regelmäßigen Abständen können die Pärchen anschließend sehen, was der Partner in der anderen Villa erlebt.

Folge 1 von "Temptation Island" 2019 startet mit unzähligen Kondomen

Das Aufeinandertreffen der Vergebenen und Singles wird mit einer Party gebührend gefeiert. Alkohol und nächtliche Sprünge in den Pool kommen dabei natürlich nicht zu kurz. "Wir waren im Pool und haben uns umzingelt wie von Piranhas gefühlt: überall irgendwelche Mädels", erklärt der vergebene Salvatore Vassallo die Situation. Unwohl fühlt sich der 25-jährige Freund von Christina Dimitriou dabei jedoch nicht: Es sei "ein wunderschönes Gefühl", schwärmt er in der ersten Nacht.

Nach dem Sprung in den Pool zeigt Salvatore seine Barkeeper-Künste und mixt Drinks für die Single-Ladys Janina Gander und Maria Maksimovic. Am Alkohol verlieren die beiden jedoch schnell das Interesse, als sie die Kondome in seinem Zimmer entdecken. Denn ganze Wagenladungen davon haben die Sendungsmacher in den Zimmern der vergebenen Teilnehmer abgeladen. Maria gibt Salavatore scherzend zu bedenken, dass er bei dieser Menge an Kondomen mehrfach mit jeder Kandidatin schlafen müsse.

Den vergebenen Teilnehmern werden Bildausschnitte aus der Villa ihrer Partner gezeigt. Dabei sind die Videos so zusammengeschnitten, dass der Interpretationsspielraum sehr, sehr groß ist. Die Moderatorin des Trash-Formats, Angela Finger-Erben, weiß wie sie die Kandidaten zusätzlich verunsichert: "Hättest du damit gerechnet, dass er nach zwei Tagen schon so weit geht?", fragt Finger-Erben etwa die verzweifelte Christina, Freundin von Salvatore. Am Lagerfeuer bricht sie wegen der Aufnahmen vom Date ihres Freundes mit der Single-Lady Maryana in Tränen aus. "Man sieht, dass er in dem Moment glücklich war. Und das macht mich traurig", erklärt sie schluchzend. Ist das bereits das Aus für die Beziehung der beiden?

Die zweite Folge von "Temptation Island" 2019 ist am Sonntagabend, 10. März um 23 Uhr auf RTL sehen.

