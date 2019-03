vor 6 Min.

"Temptation Island" 2019: Wer sind die Kandidatinnen?

Die Kandidatinnen bei "Temptation Island" 2019 geben alles: Elf Single-Frauen möchten die vergebenen Männer der Show verführen.

"Temptation Island – Insel der Versuchung" startete am 6. März auf RTL. In dem neuen TV-Experiment werden vier Paare auf eine verlassene Insel geschickt – und das getrennt in eigenen Villen. Wieso? Um die Liebe auf die Probe zu stellen. Jeweils elf Singles werden ebenfalls auf die Insel geschickt, um die vergebenen Männer und Frauen zu verführen. Diese Single-Frauen werden alle Register ziehen, um die Männer für sich zu gewinnen - unter anderem bei romantischen Dates.

"Temptation Island": Die Kandidatinnen - elf Single-Frauen

Anastasiya (30) aus Mainz

Die 30-Jährige ist Model und war schon in zahlreichen internationalen Playboy-Ausgaben zu sehen. Sie hat zwei Bengalkatzen und zählt Lesen, Reisen, Shoppen und Sport zu ihren Hobbys. Anastasiya kennt sich im Reality-TV bereits aus, sie hat "Catch the Millionaire" gewonnen und versucht das Gleiche nun auf Temptation Island. Sie weckt in den Männern den Beschützerinstinkt, wie sie gegenüber RTL sagt. Durch diese Taktik will sie wohl auch gewinnen.

Janina (27) aus Ravensburg

Die Moderatorin bezeichnet sich als kommunikativ und ist durch ihre Arbeit Kameras bereits gewöhnt. Sie weiß wohl, wie sie sich in Szene setzen muss, um die Aufmerksamkeit der vergebenen Männer auf Temptation Island schnellstmöglich zu erregen. Janina steht auf Männer, die sie mit positiver Art zum Lachen bringen, heißt es auf RTL.

Jenni (22) aus Berlin

Die 22-jährige Berlinerin studiert Sportwissenschaften und geht gerne Springreiten – ihr Lieblingssport. Weil sie gerade aus einer langen Beziehung kommt, ist Jenni in Flirtlaune, wie sie gegenüber RTL verrät. Dabei ist sie wohl nicht auf den Mund gefallen. Wird sie mit ihrer Art bei den Männern auf Temptation Island punkten können?

Giulie (21) aus München

Giulie, die auch Julia genannt wird, studiert Jura und ist nebenbei noch als Barkeeperin tätig. Auf Instagram folgen ihr bereits etwa 68.000 Menschen, mit denen die Blondine regelmäßig ihr Leben teilt. Sie hat eine tiefe Stimme und flirtet unheimlich gerne, wie es auf RTL heißt. Sie werde alles geben, um die vergebenen Männer von sich zu überzeugen.

Maria (25) aus Dornbirn/Österreich

Die 25-Jährige ist Studentin und Model und bezeichnet sich selbst als Frohnatur. Eines ihrer Hobbys ist das Reisen, denn sie lernt wohl gerne fremde Kulturen kennen. Auf Temptation Island hat sie keine Berührungsängste mit den vergebenen Männern, so RTL. Einen vergebenen Mann mit einer anderen Single-Frau zu "teilen", sei für die Single-Lady kein Problem – sofern keine wahren Gefühle im Spiel seien.

Maryana (30) aus Berlin

Maryana überzeugt mit Selbstbewusstsein. Sie will Spaß, Partys und einfach eine gute Zeit mit den Männern vor Ort haben, verrät sie gegenüber RTL. Sie treibt viel Sport und liebt es zu feiern. Maryana ist aktuell Model, möchte sich aber als Designerin selbstständig machen. Was ihren Traummann angeht, so hat sie keinen speziellen optischen Typ. Sportlich sollte er sein und mit an oberster Stelle steht bei ihr Humor, so RTL.

Michelle (21) aus Leipzig

Die 21-Jährige studiert ebenfalls Jura und liebt es, nach ihren Seminaren feiern zu gehen. Dabei ist sie wohl auch nicht schüchtern. Sie ist die jüngste Teilnehmerin bei Temptation Island, zeigt sich gegenüber RTL aber sehr zielstrebig. Sie sei davon überzeugt, dass sie mit ihren Flirt-Skills jeden Mann in der Villa um den Finger wickeln könne, auch wenn er vergeben sei.

Nicole (23) aus Bremerhaven

Nicole zeigt ihre lateinamerikanischen Wurzeln gerne auf der Tanzfläche – beim Salsa-Tanzen. Sie ist von halb honduranisch, halb polnischer Abstammung, hat ein Jahr in Mexiko gelebt und spricht dadurch mehrere Sprachen, so RTL. Sie lacht gerne und bezeichnet sich selbst als kommunikativ. Auch sie gibt an, das Flirten zu lieben, was bei einer Teilnahme an Tempation Island wohl nicht verwundert. Die 23-Jährige ist wasserscheu und sucht in ihren Traummann einen Mann mit schönen Zähnen.

Patrizia (25) aus Nürnberg

Patrizia ist von Beruf Agentin und hat sizilianische Wurzeln, so RTL. In ihrer Freizeit macht sie gerne Party und Sport und gibt an, gerne zu singen, kochen und tanzen. Sie gibt gegenüber RTL sogar persönliche Infos preis: Angeblich hat die 25-Jährige bisher mit nur einem Mann geschlafen – obwohl sie erzählt, gerne zu flirten. Auch sie will die vergebenen Männer auf Temptation Island verführen.

Tabea (27) aus Düsseldorf

Auch die 27-jährige Zahn-Assistentin will die vergebenen Männer auf Temptation Island um den Finger wickeln. Sie spricht mehrere Sprachen, reist gerne und gibt sich kommunikativ. Ihre große Leidenschaft ist Fashion, denn die gebürtige Niederländerin hat als Designerin gearbeitet und gemodelt, so RTL.

Vasfije (24) aus Köln

Vasfije, mit dem Spitznamen Vasi, hat früher in der Pflege gearbeitet. Der Job habe ihr zwar Spaß gemacht, sei aber wohl zu anstrengend gewesen. Sie habe sich entschieden, den Job zu kündigen und nach Köln zu ziehen, wo sie mit Modeljobs Geld verdient. Wie sie RTL erzählt, hat die 24-Jährige wohl immer nur Pech in der Liebe gehabt. (AZ)

