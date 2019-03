vor 58 Min.

"Temptation Island" 2019 heute: Das sind die Kandidaten

Heute Abend geht "Temptation Island" 2019 weiter. Zu den Kandidaten gehören elf Single-Männer, die vergebene Frauen verführen möchten. Hier stellen wir sie Ihnen vor.

Seit dem 6. März 2019 werden auf RTL Pärchen auf die Probe gestellt: Im neuen TV-Format "Temptation Island - Insel der Versuchung" sollen jeweils elf Frauen und elf Männer ihre Verführungskünste präsentieren. Vier Paare werden auf einer einsamen Insel voneinander getrennt und müssen in zwei exklusiven Luxusvillen der Versuchung etlichen Single-Männer und -Frauen widerstehen.

Für die vergebenen Frauen stellen folgende männliche Kandidaten bestimmt auch heute Abend, wenn auf RTL die vierte Folge läuft, die eine oder andere Versuchung dar:

Kandidaten bei "Temptation Island": Die Single-Männer

Alex (30) aus Düsseldorf

Auf Instagram hat der Düsseldorfer bereits 100.000 Follower mit seinem Charme verzaubert. Die Rolle eines Verführers kann sich der in Russland geborene Sportfan gut vorstellen - besonders auf Kuscheln und Küssen freut er sich.

Kandidat Alex Bild: TVNOW / Sergio del Amo

Amin (27) aus Köln

Modeln, Fußball, Fitness - an Männlichkeit mangelt es Amin wohl kaum. Vielleicht konnte manch eine den gebürtigen Marokkaner bereits als Abercrombie & Fitch-Model wiedererkennen. In Marokko spielte der 27-Jährige einst mal professionell Fußball in der 1. Liga. Bei Temptation Island ist er nicht auf Party, Alkohol und mehr aus: Er möchte den Frauen eher als vertraulicher Beschützer gegenüber treten.

Amin Bild: TVNOW / Sergio del Amo

Anthony (30) aus Nürnberg

Verführen müsste für den 30-jährigen Anthony aus Nürnberg kein Problem sein. RTL zählt Manipulieren und das Lesen von Körpersprache zu seinen Stärken. Zudem studierte der Vielbereiste auch Psychologie. Privat wechselt Anthony oft und gerne seine Partnerinnen - meistens aus Langeweile. Bei "Love Island" 2017 wickelte er quasi jede Frau um den Finger.

Anthony Bild: TVNOW / Sergio del Amo

Arthemon (26) aus Berlin

Der 26-Jährige ist laut RTL cool, eitel und offen. Das kommt bestimmt davon, dass der Tennislehrer in Florida aufgewachsen ist und schon in Australien und Neuseeland gelebt hat. Auf Temptation Island legt Arthemon weniger Wert auf die Optik - ihn ziehen besonders intelligente Frauen an.

Auch Arthemon will verführen. Bild: TVNOW / Sergio del Amo

Benjamin (35) aus Lübbecke

Kandidat Benjamin wäre bereit, bei Temptation Island die Frau fürs Leben zu finden. Der Kaufmann für Versicherungen und Finanzen möchte gerne sesshaft werden und eine Familie gründen. Falls eine der vergebenen Frauen genau diese Reife sucht, wäre der eloquente und gutaussehende Tierliebhaber eine Wahl.

Das ist Kandidat Benjamin. Bild: TVNOW / Sergio del Amo

Christian S. (27) aus Köln

Mit Christian tummelt sich unter den männlichen Kandidaten der typische "Kölsche Jung": Laut RTL ist er sympathisch, selbstbewusst, aufgedreht - und das mit Dialekt. Auf Temptation Island könnte es für die Frauen brenzlig werden: Der Stripper hat absolut keine Hemmungen, seinen Körper öffentlich zur Schau zu stellen. Aber eine weiche Seite hat der 27-Jährige auch: Kochen und Backen gehören zu seinen Stärken.

Stripper-Talent Christian S. Bild: TVNOW / Sergio del Amo

Dominik (26) aus Hochdorf (bei Stuttgart)

Im TV ist Dominik kein Unbekannter: Der Mister Germany 2017 machte seine Erfahrungen schon bei "Bachelor" und "Promi Big Brother". Der ausgebildete Industriekaufmann war wohl früher eher schüchtern, doch bei Temptation Island können sich die Frauen auf Flirt-Manöver und Verführung gefasst machen.

Habib (25) aus Köln

Der 25-jährige Musiker studiert, kocht und spricht mehrere Sprachen. Partys kann er, muss er aber nicht mit Alkohol machen. Bei den Frauen möchte er kommunikativ punkten und lädt zu tiefgründigen Gesprächen ein. Als "bester Freund" hofft er, dass sich die ein oder andere dann doch noch in ihn verguckt. Habib ist seit fast einem Jahr Single.

Er will verführen: Habib. Bild: TVNOW / Sergio del Amo

James (23) aus Erlangen

Wer Frauen zum Lachen bringt, hat ihr Herz im Nu gewonnen - nach dieser Devise scheint Kandidat James zu streben. Als Barkeeper mag er lockere, unterhaltsame Gespräche, witzelt gerne und hofft, mit seinem Charme den vergebenen Frauen den Kopf zu verdrehen.

James. Bild: TVNOW / Sergio del Amo

Oliver (26) aus Eppertshausen

Mit 26 Jahren hat Oliver in seinem Leben schon viel probiert. Eine Zeit lang lebte er in Irland, eine Modelagentur hat er auch schon einmal geleitet und in Hessen war er Juniorenmeister im Bogenschießen. Vier vergebene Frauen auf einer Trauminsel zu verführen - das kann der Lebenskünstler noch nicht vorweisen. Bei Temptation Island hat Oliver also nichts zu verlieren.

Kandidat Oliver Bild: TVNOW / Sergio del Amo

Richard (21) aus Köln

Den 21-Jährigen kennt man vielleicht noch aus "Love Island" 2018. Für das Model ist Flirten wie Atmen und damit ist Richard überzeugt, dass mindestens eine Lady seinem unvergleichbaren Charme verfällt. Unter den Single-Männern ist Richard zwar der Jüngste, aber seine kontaktfreudige und selbstbewusste Art lässt ihn laut RTL deutlich reifer wirken. Der gebürtige Thüringer ist zudem in einer Hauptrolle in der RTLII-Soap "Köln 50667" zu sehen. (AZ)

Themen Folgen