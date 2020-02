vor 1 Min.

Temptation Island 2020, Infos: Start, Sendetermine, Kandidaten, Moderatorin, Drehort

Bald startet Temptation Island 2020 im TV. Alle Infos zu Start, Sendeterminen, Kandidaten, Moderatoren, Drehort und Übertragung in TV gibt es hier im Überblick.

Auch in diesem Jahr ziehen bei Temptation Island mehrere Paare für zwei Wochen auf eine paradiesische Insel - allerdings verbringen Männer und Frauen die Zeit getrennt in verschiedenen Luxushotels. Die Herausforderung: Attraktive Singles werden die Vergebenen rund um die Uhr umgarnen. Ob alle Pärchen den Treuetest bestehen?

Start, Sendetermine, Kandidaten, News, Drehort, Moderation und Übertragung im TV und Live-Stream - hier gibt es alle Infos auf einen Blick.

Temptation Island 2020: Start und Sendetermine

Der Start der neuen Staffel von Temptation Island ist zweigeteilt - ab dem 18. Februar laufen die zehn neuen Folgen bei TVNow, anschließend ab 3. März bei RTL.

Hier bekommen Sie genauere Infos: "Temptation Island 2020": Sendetermine und Sendezeiten

Diese Kandidaten und Paare sind in Staffel 10 von Temptation Island 2020 dabei

Vier Paare nehmen diesmal an dem Temptation Island-Experiment teil. 2020 buhlen insgesamt 24 Singles um die Aufmerksamkeit der vergebenen Kandidaten.

Temptation Island: Moderatorin und Drehort

Moderiert werden die neuen Folgen von Temptation Island auch in diesem Jahr von Angela Finger-Erben. Gedreht wurde Staffel 2 der Show auf dem Urlaubsparadies Bali.

Übertragung: Temptation Island 2020 live im TV und Stream sehen

Die neuen Folgen von Temptation Island laufen live zunächst nur bei TV Now, mit zweiwöchiger Verzögerung dann aber auch auf RTL . TV Now ist kostenpflichtig und nur in einer Testphase von 30 Tagen gratis. Danach fallen 4,99 Euro im Monat an. Mehr erfahren Sie hier: "Temptation Island" 2020 live im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung

News zu Staffel 10 von Temptation Island 2020

Sie interessieren sich für News, Vorschauen und Nachberichte rund um die Sendung? Diese bekommen Sie in unserem News-Blog: Hier gibt es News zu "Temptation Island" 2020.

