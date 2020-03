vor 33 Min.

"Temptation Island" 2020: Kandidaten, Moderatorin, Drehort, Sendetermine - heute keine Folge

Heute am 31.3.20 entfällt "Temptation Island" im TV. Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Kandidaten, Moderatoren, Drehort und Übertragung im TV: hier.

Auch in diesem Jahr ziehen bei " Temptation Island" mehrere Paare für zwei Wochen auf eine paradiesische Insel - allerdings verbringen Männer und Frauen die Zeit getrennt in verschiedenen Luxushotels. Die Herausforderung: Attraktive Singles werden die Vergebenen rund um die Uhr umgarnen. Ob alle Pärchen den Treuetest bestehen?

Start, Sendetermine, Kandidaten, News, Drehort, Moderation und Übertragung im TV und Live-Stream - hier gibt es alle Infos auf einen Blick.

"Temptation Island" 2020: Start und Sendetermine

Der Start der neuen Staffel von "Temptation Island" war zweigeteilt - seit dem 18. Februar laufen die zehn neuen Folgen bei TV Now, seit dem 3. März bei RTL.

Hier bekommen Sie genauere Infos: "Temptation Island 2020": Sendetermine und Sendezeiten

Diese Kandidaten und Paare sind in Staffel 10 von "Temptation Island" 2020 dabei

Vier Paare nehmen diesmal an dem "Temptation Island"-Experiment teil. 2020 buhlen insgesamt 24 Singles um die Aufmerksamkeit der vergebenen Kandidaten. Hier ein Überblick:

"Temptation Island": Moderatorin und Drehort

Moderiert werden die neuen Folgen von "Temptation Island" auch in diesem Jahr von Angela Finger-Erben. Gedreht wurde Staffel 2 der Show auf dem Urlaubsparadies Bali.

Übertragung: "Temptation Island" 2020 live im TV und Stream sehen

Die neuen Folgen von "Temptation Island" liefen live zunächst nur bei TV Now, mit zweiwöchiger Verzögerung nun auch auf RTL . TV Now ist kostenpflichtig und nur in einer Testphase von 30 Tagen gratis. Danach fallen 4,99 Euro im Monat an. Mehr erfahren Sie hier: "Temptation Island" 2020 live im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung

News zu Staffel 10 von "Temptation Island" 2020

Sie interessieren sich für News, Vorschauen und Nachberichte rund um die Sendung? Diese bekommen Sie in unserem News-Blog: Hier gibt es News zu "Temptation Island" 2020.

