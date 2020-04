vor 17 Min.

"Temptation Island" 2020, Kandidatinnen: Single-Frauen am 28.4.20

"Temptation Island" 2020, Kandidatinnen: Welche Single-Frauen die Männer in Staffel 2 verführen wollen, sehen Sie hier in der Übersicht.

"Temptation Island" 2020: Im Februar starteten die neuen Folgen von Staffel 2 zunächst bei TV NOW. Heute am 28.4.20 läuft Folge 8 bei RTL. Zahlreiche Kandidatinnen geben auch diesmal wieder alles, um die vergebenen Partner auf der "Insel der Versuchung" um den Finger zu wickeln.

Hier lesen Sie in unserer Übersicht, welche Single-Ladys in diesem Jahr bei "Temptation Island" dabei sind.

"Temptation Island" 2020, Kandidatinnen: Die Single-Frauen im Überblick

Coco (18) aus Berlin

Coco ist mit ihren 18 Jahren das Küken unter den Single-Ladys. In ihrer Freizeit geht die quirlige Kosmetikerin gerne feiern. Ihren Traumboy hat sie sich schon ausgemalt: Er muss dunkle Haare haben, muskulös und selbstbewusst sein – ein "richtiger" Mann eben.

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Dahnya (27) aus Bremen

Eigentlich ist Dahnya ein echter Beziehungsmensch: Sie hatte bis jetzt drei feste Freunde, ihre längste Beziehung hielt fünf Jahre. Seit einiger Zeit ist die charmante Blondine nun Single und möchte auf der "Insel der Versuchung" den Freund einer anderen für sich begeistern.

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Danijela (19) aus Schondorf

Danijela steht auf große Südländer und schreckt auch vor Männern, die sich in einer Beziehung befinden, nicht zurück: Eine Affäre mit einem vergebenen Mann hatte sie schon – und sie ist bereit, diese Erfahrung auf "Temptation Island" zu wiederholen.

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Jacky (29), pendelt zwischen Köln, Hamburg und Dubai

Die letzte Beziehung der Tänzerin ging in die Brüche, weil sie von ihrem damaligen Freund betrogen wurde. Genau das ist der Grund, warum sie auf "Temptation Island" den Spieß umdrehen und einen der vergebenen Männer ausspannen möchte.

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Kim (22) aus Köln

Kim arbeitet als Hostess auf Messen und Events und möchte auf der "Insel der Versuchung" mit viel Charme überzeugen. Wenn der Richtige dabei ist, würde sie sich auch gerne auf eine feste Beziehung einlassen, auch wenn der Auserwählte jetzt noch vergeben ist.

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Kübra (29) aus Köln

Kübra reist gemeinsam mit ihrem Bruder Fatih auf die "Insel der Versuchung". Während Fatih in der Frauen-Villa die vergebenen Damen von sich überzeugen will, gibt Kübra in der Männer-Villa Gas. Sie will herausfinden, ob man in der heutigen Zeit noch treu sein kann.

Bild: TVNOW / Frank Fastner



Auch diese "Temptation Island"-Kandidatinnen wollen den vergebenen Männern den Kopf verdrehen

Melissa (21) aus Friedrichshafen

Die Halb-Brasilianerin hat noch nie eine Abfuhr erhalten und ist bereit, die vergebenen Männer in Versuchung zu führen. Auf "Temptation Island" hat sie sich so vor allem eins vorgenommen: Sie möchte flirten, was das Zeug hält…

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Monika (26) aus Oldenburg

Die Studentin ist Halb-Vietnamesin und Halb-Slowakin. Sie ist sie der Meinung, dass die Beziehungen auf "Temptation Island" ohnehin zum Scheitern verurteilt sind, wenn sich die Männer von ihr verführen lassen. Monika will den vergebenen Frauen die Augen öffnen.

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Natascha (25) aus Oldenburg

Natascha hat schon Erfahrung als Verführerin: Ihr zweiter Partner war verheiratet, während sie mit ihm zusammen war. Die Oldenburgerin ist zwar gerne Single, hätte manchmal aber doch gerne einen Freund. Ob auf "Temptation Island" der Richtige für sie dabei ist?

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Roxy (26) aus Ansbach

Auf "Temptation Island" schlüpft Roxy gern in die Rolle der Verführerin, weil sie der Meinung ist, dass jeder herausfinden sollte, ob der eigene Partner wirklich treu ist. Und das wird die 26-Jährige auf der "Insel der Versuchung" gewissenhaft testen…

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Sabrina (26) aus Lanze

Mit ihrer Teilnahme bei "Temptation Island" erfüllt sich Sabrina einen großen Traum. Sie wollte schon lange Treuetesterin werden, da sie häufig merkt, "dass Männer sie mit ihren Blicken regelrecht ausziehen". Diesen Job kann sie auf der Insel nun in die Tat umsetzen.

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Sarah (25) aus Kassel

Sarah liebt Motorsport und ist immer für Sport und Action zu haben. Mit ihrer Optik möchte sie auch auf der "Insel der Versuchung" bei den Männern punkten. Bisher hat es immer gut funktioniert, einen Korb hat die Stylistin noch niemals bekommen.

Bild: TVNOW / Frank Fastner

"Temptation Island" 2020 läuft seit dem 3.3.2020 um 23.00 Uhr auf RTL. (AZ)

