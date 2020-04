vor 2 Min.

"Temptation Island 2020": Sendetermine und Sendezeiten - Wann läuft Folge 6?

Staffel 2 von "Temptation Island" läuft am 14.4.20 mit Folge 6 im TV. Hier informieren wir Sie über die Sendetermine und Sendezeiten der Show bei RTL und TV Now.

Mehr: Hier lesen Sie alle Infos zu Temptation Island 2020 - rund um Start, Sendetermine, Kandidaten, Moderatorin und Drehort.

Es ist so weit: Die Dating-Show " Temptation Island" ist bei RTL im TV zu sehen. Bislang waren die Folgen nur beim kostenpflichtigen Streaming-Dienst TV Now zu sehen. Am kommenden Dienstag, 14.4.20, läuft Folge 6.

Hier gibt es alle Infos rund um Sendetermine und Sendezeiten in unserer Übersicht.

"Temptation Island": Das sind die Sendetermine bei TV Now

"Temptation Island" 2020 war zunächst nur im kostenpflichtigen Stream auf TVNow zu sehen. Die Folgen laufen dort immer dienstags. Hier ein Überblick über die Sendetermine und Sendezeiten.

Dienstag, 3. März 2020 Folge 3, 23 Uhr (TVNow) Dienstag 10. März 2020 Folge 4, 23 Uhr (TVNow) Dienstag, 17. März 2020 Folge 5, 23 Uhr (TVNow) Dienstag, 24. März 2020 Folge 6 23 Uhr (TVNow) Dienstag, 07. April 2020 Folge 7, 23 Uhr (TVNow) Dienstag, 14. April 2020 Folge 8, 23 Uhr (TVNow) Dienstag, 21. April 2020 Folge 9, 23 Uhr (TVNow)

Sendetermine von "Temptation Island" bei RTL

Seit dem 3. März 2020 läuft die neue Staffel auch im Free-TV auf RTL. Hier wird sie ebenfalls immer dienstags ab 23 Uhr gezeigt. Und auch hier laufen die Folgen wöchentlich, sodass die TV-Zuschauer sie im Vergleich zu den TVNow-Nutzern immer erst 14 Tage später sehen können. (AZ)

Dienstag, 3. März 2020 Folge 1, 23 Uhr ( RTL ) Dienstag 10. März 2020 Folge 2, 23 Uhr ( RTL ) Dienstag, 17. März 2020 Folge 3, 23 Uhr ( RTL ) Dienstag, 24. März 2020 Folge 4, 23 Uhr ( RTL ) Dienstag, 07. April 2020 Folge 5, 23 Uhr ( RTL ) Dienstag, 14. April 2020 Folge 6, 23 Uhr ( RTL ) Dienstag, 21. April 2020 Folge 7, 23 Uhr ( RTL ) Dienstag, 28. April 2020 Folge 8, 23 Uhr ( RTL ) Dienstag, 5. Mai 2020 Folge 9, 23 Uhr ( RTL )

