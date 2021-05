Temptation Island 2021: Sendetermine und Sendezeit - Neue Folgen am 9.5.21 auf RTL und am 13.5.21 bei TVNow

"Temptation Island" ist aktuell mit Staffel 3 bei TVNow und RTL zu sehen. Start, Sendetermine, Sendezeit - hier gibt es alle Infos zur Sendung in der Übersicht.

Sendetermine von "Temptation Island – Versuchung im Paradies" 2021: In diesem Jahr verbringen die Teilnehmerpaare zwei Wochen in Kroatien - allerdings getrennt voneinander in zwei Luxusvillen. Die Herausforderung: In den Villen warten attraktive Single-Männer und -Frauen, die die Vergebenen rund um die Uhr umgarnen und für sich gewinnen möchten. Durch die neuen Folgen der Show führt die Moderatorin Lola Weippert, die schon vorab im Interview mit RTL bekannt gab: "Das wird 'ne wilde Staffel."

Hier im Artikel bekommen sie alle Infos rund um Start und Sendetermine von "Temptation Island – Versuchung im Paradies" 2021.

"Temptation Island" 2021: Start bei TVNow und auf RTL

Der Start-Termin von "Temptation Island" wurde verschoben: Ursprünglich sollte Folge 1 am 18. Februar laufen. Wie die RTL-Gruppe mitgeteilt hat, ging es nun aus "planerischen Gründen" erst am 25. März los - mit einer Doppelfolge. Im TV auf RTL ist die neue Staffel seit dem 11. April 2021 zu sehen.

Sendetermine und Sendezeit von "Temptation Island" 2021

RTL zeigt die neuen Folgen immer sonntags am späten Abend im Free-TV. Nächste Folge: Am 9. Mai ab 23 Uhr.

Die dritte Staffel von "Temptation Island – Versuchung im Paradies" besteht aus insgesamt zwölf Folgen. Auf TVNow werden sie immer donnerstags gezeigt.

Folge 1: 25. März 2021

Folge 2: 25. März 2021

Folge 3: 1. April 2021

Folge 4: 8. April 2021

Folge 5: 15. April 2021

Folge 6: 22. April 2021

Folge 7: 29. April 2021

Folge 8: 6. Mai 2021

Folge 9: 13. Mai 2021

Folge 10: 20. Mai 2021

Folge 11: 27. Mai 2021

Folge 12: 3. Juni 2021

Übertragung vom "Temptation Island"

"Temptation Island" 2021 ist sowohl bei RTL im TV als auch auf dem Streaming-Dienst TVNow zu sehen.

Hier bekommen Sie genauere Infos: Temptation Island 2021: Übertragung im Stream - und im TV?

Die Paare

Vier Paare nehmen diesmal an dem "Temptation Island"-Experiment teil. Ob die Paare nach ihrer Zeit im Paradies immer noch glücklich verliebt sind, wird sich in Kroatien zeigen. Das sind die Paare:

Marlisa (31) und Fabio (26) aus Berlin

Foto: Mediengruppe RTL

Sabine (28) und Mike (28) aus Heilbronn

Foto: Mediengruppe RTL

Alicia (26) und Yasin (29) aus München

Foto: Mediengruppe RTL

Meike (29) und Marcus (35) aus Köln

Foto: Mediengruppe RTL

Die Single-Frauen

Auch 2021 buhlen wieder zwölf Single-Frauen um die Aufmerksamkeit der vergebenen Männer. Wird es eine der Frauen schaffen, einen vergebenen Mann für sich zu erobern?

Shirin

Sabrina

Julia

Gina

Luisa

Marie

Krissi

Nora

Nina

Rahel

Die Single-Männer

Neben den zwölf Single-Frauen nimmt auch die gleiche Anzahl an Single-Männern an der Dating-Show teil. Sie alle leben mit den vier vergebenen Frauen in einer Luxusvilla und versuchen sie dort zu verführen.

Chris

Julius

Eugen

Tim

André

Momo

Patrick

Eric

Anthony

Dennis

Mehr über die Paare und Singles erfahren Sie hier: Temptation Island 2021: Kandidatinnen und Kandidaten - Paare und Verführer.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.