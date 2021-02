vor 50 Min.

Temptation Island 2021: Start später, Sendetermine, Infos

"Temptation Island" kehrt 2021 mit Staffel 3 bei TVNow zurück. Alle Infos samt Start und Sendetermine finden Sie hier.

Von David Reitschuster

Die Dating-Show "Temptation Island – Versuchung im Paradies" geht 2021 mit einer neuen Staffel an den Start. In diesem Jahr verbringen die Teilnehmerpaare zwei Wochen auf Kroatien - allerdings getrennt voneinander in zwei Luxusvillen. Die Herausforderung: In den Villen warten attraktive Single-Männer und -Frauen, die die Vergebenen rund um die Uhr umgarnen und für sich gewinnen möchten. Durch die neuen Folgen der Show führt die Moderatorin Lola Weippert, die bereits im Interview mit RTL bekannt gab: "Das wird 'ne wilde Staffel."

Hier im Artikel bekommen sie alle Infos rund um Start und Sendetermine von "Temptation Island – Versuchung im Paradies" 2021.

"Temptation Island" 2021: Start der Dating-Show auf TVNow

Der Start-Termin von "Temptation Island" wurde verschoben: Ursprünglich sollte Folge 1 am 18. Februar laufen. Wie die RTL-Gruppe mitgeteilt hat, geht es nun aus "planerischen Gründen" erst am 25. März los.

Sendetermine von "Temptation Island" 2021

Die dritte Staffel von "Temptation Island – Versuchung im Paradies" besteht aus insgesamt zwölf Folgen. Diese sind immer ab Donnerstag bei TVNow zu sehen.

Die Sendetermine der zwölf neuen Folgen von "Temptation Island" 2021 finden Sie hier:

Folge 1 Donnerstag, 25. März 2021 Folge 2 Donnerstag, 01. April 2021 Folge 3 Donnerstag, 08. April 2021 Folge 4 Donnerstag, 15. April 2021 Folge 5 Donnerstag, 22. April 2021 Folge 6 Donnerstag, 29. April 2021 Folge 7 Donnerstag, 06. Mai 2021 Folge 8 Donnerstag, 13. Mai 2021 Folge 9 Donnerstag, 20. Mai 2021 Folge 10 Donnerstag, 27. Mai 2021 Folge 11 Donnerstag, 03. Juni 2021 Folge 12 Donnerstag 10. Juni 2021

Übertragung vom "Temptation Island"

"Temptation Island" 2021 wurde bislang nur für den Streaming-Dienst TV Now Premium angekündigt. Damit können die neuen Folgen nicht kostenlos angeschaut werden. Der Preis für eine Mitgliedschaft bei dem Dienst liegt bei 4,99 Euro im Monat. Das Abonnement ist monatlich kündbar und kann von Neukunden vorerst 30 Tage kostenlos getestet werden. Ob es später auch eine Ausstrahlung im TV geben wird, ist noch nicht bekannt.

Hier bekommen Sie genauere Infos: Temptation Island 2021: Übertragung im Stream - und im TV?

Die Paare

Vier Paare nehmen diesmal an dem "Temptation Island"-Experiment teil. Ob die Paare nach ihrer Zeit im Paradies immer noch glücklich verliebt sind, wird sich in Kroatien zeigen.

Die Single-Frauen

Auch 2021 buhlen wieder zwölf Single-Frauen um die Aufmerksamkeit der vergebenen Männer. Wird es eine der Frauen schaffen, einen vergebenen Mann für sich zu erobern?

Die Single-Männer

Neben den zwölf Single-Frauen nimmt auch die gleiche Anzahl an Single-Männern an der Dating-Show teil. Sie alle leben mit den vier vergebenen Frauen in einer Luxusvilla und versuchen sie dort zu verführen.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen