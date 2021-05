Temptation Island 2021 heute am 2.5.21 und am 6.5.21: Kandidatinnen und Kandidaten - Paare und Verführer im Überblick

Die 3. Staffel von Temptation Island läuft derzeit bei RTL und TVNow. Welche Paare in diesem Jahr bei der Dating-Show dabei sind, erfahren Sie hier bei uns.

Die Dating-Show "Temptation Island - Versuchung im Paradies" ist mit Staffel 3 in die nächste Runde gegangen. Welche Paare werden in diesem Jahr auf die Probe gestellt? Hier erfahren Sie es.

"Temptation Island" 2021 - Teilnehmer: Paare in Staffel 3

Lola Weippert moderiert in diesem Jahr die neue Staffel der Dating-Show, die das Potenzial bereits bestehender Paare testen soll. Am 25.3.21 ging es bei TVNow los mit Staffel 3 - RTL startete am 11.4.21. In diesem Jahr sind es vier Paare, die sich dem ultimativen Treuetest unterziehen:

Marlisa (31) und Fabio (26) aus Berlin

Die beiden nehmen an "Temptation Island" Teil, da Marlisa das Gefühl hat, Fabio nicht vertrauen zu können. In der Vergangenheit hat er sie wegen einer anderen Frau angelogen. Das Paar führt seit dem 29.9.2019 eine offene Beziehung, die Fabio auch so gut es geht auslebt: Regelmäßiger Sex hat bei ihm oberste Priorität. Für Marlisa eigentlich kein Problem, solange es nur beim Körperlichen bleibt. Sie hat große Angst, dass Fabio eines Tages eine Frau kennenlernt, die mehr seinem optischen Typ entspricht als sie.

Gegenüber RTL sagten die beiden:

Marlisa: "Ich möchte wissen, ob Fabio mich wirklich liebt und ob er der Versuchung standhält, wenn seine optische Traumfrau bei Temptation Island sein sollte. Da ich schon 31 Jahre alt bin, habe ich keine Lust, meine Zeit zu verschwenden, wenn es nicht der Mann meines Lebens ist."

Fabio: "Ich möchte mir und auch natürlich Marlisa beweisen, dass ich es auch zwei Wochen ohne Sex aushalte. Auch, wenn das wirklich sehr schwer wird. Aber es braucht mehr als schöne Frauen, um mich von Marlisa wegzubekommen."

Foto: Mediengruppe RTL

Sabine (28) und Mike (28) aus Heilbronn

Das Paar wagt seit dem 1.6.2017 den zweiten Versuch ihrer Liebe - mit 15 Jahren waren sie schon einmal zusammen. Damals war es Mike, der Schluss gemacht hat. Deshalb fragt sich Sabine, ob sie ihm auf Dauer genug ist. Das wollen die beiden auch durch ihre Teilnahme bei "Temptation Island" herausfinden: ob ihre Beziehung eine Zukunft haben kann.

Gegenüber RTL sagten die beiden:

Sabine: "Mike steht eigentlich auf blonde Frauen, ich bin aber brünett. Seine ganzen Ex-Freundinnen waren blond. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, ob er sich mit mir auch wirklich eine Zukunft vorstellen kann. Er hat damals Schluss gemacht, weil er sich ausleben wollte. Was, wenn ich ihm immer noch nicht reiche und er sich noch weiter ausleben möchte?"

Mike: "Ich möchte Sabine zeigen, dass ich der Richtige bin und treu sein kann und die Show als Beziehungstest für uns beide wahrnehmen."

Foto: Mediengruppe RTL

Alicia (26) und Yasin (29) aus München

Aus sieben Jahren Bekanntschaft und einer Affäre wurde letztendlich bei den beiden eine Beziehung. Seit dem 4.3.2019 sind sie zusammen. "Temptation Island" sehen sie ebenso als Treuetest wie auch als Abenteuer, das frischen Wind in ihre Beziehung bringt.

Gegenüber RTL sagten die beiden:

Alicia: "Wir möchten gerne Neues ausprobieren und uns selbst auf die Probe stellen. Ich bin ein sehr extrovertierter Mensch, der immer Lust auf neue Herausforderungen und Abenteuer hat."

Yasin: "Wir sind immer offen für neue Dinge und wollen unsere Beziehung mal auf die Probe stellen. Ich will ihr beweisen, dass ich treu bin, obwohl ich betrunken mal ein Mädel angemacht habe."

Foto: Mediengruppe RTL

Meike (29) und Marcus (35) aus Köln

Meike ist keine Unbekannte im Reality-TV. Vor ihrer Beziehung mit Marcus 2018 versuchte sie bei der Dating-Show " Der Bachelor" ihr Glück und nahm dann, als das Paar gerade eine Beziehungspause einlegte, 2019 bei "Bachelor in Paradise" teil. Aufgrund des Auf und Abs ist sie sich nicht sicher, ob sie und Marcus wirklich zueinander gehören. Bei "Temptation Island" will das Paar genau das herausfinden.

Gegenüber RTL sagten die beiden:

Meike: "Unsere Beziehung ist sehr kompliziert. Wir sind eigentlich seit zweieinhalb Jahren zusammen, aber eher on/off. Er war von Anfang an sehr verliebt und ich war mir immer unsicher. Es stören mich zu viele Dinge an ihm, andererseits kann ich auch nicht ohne ihn sein. Ich habe Angst, mich zu binden und denke immer, ich finde etwas Besseres. Als ich bei 'Bachelor in Paradise' war, waren wir zwar getrennt, ich habe ihn aber so sehr vermisst, sodass wir danach wieder zueinandergefunden haben."

Marcus: "Ich möchte ihr meine Treue beweisen und gleichzeitig wissen, ob meine Partnerin bereit ist, mit mir den nächsten Schritt zu gehen: Zusammenziehen, Verlobung, und ob ich der einzige Mann bin, für den sie Interesse hat. Ich möchte wissen, ob ich ihr blind vertrauen kann."

Foto: Mediengruppe RTL

"Temptation Island" - Kandidatinnen 2021: Single-Frauen als Verführerinnen

Charleen – die gefährliche Versuchung (29)

Sie stammt aus Etzbach. Sie sagt zu ihrer Flirtmethode: "Egal wo ich bin, ich falle immer auf". Sie war bei "Get the f*ck out of my house" dabei.

Charleen Foto: TVNOW / Frank Fastner

Gina – die erotische Partymaus (23)

Gina wohnt in Duisburg. Sie ist auf Temptation Island dabei, weil sie den Männern mit ihrer natürlichen und einzigartigen Art gefällt: "Ich suche neue Erfahrungen und möchte neue Abenteuer erleben."

Gina Foto: TVNOW / Frank Fastner

Julia – das schöne Musikvideoclip-Model (29)

Die Hamburgerin ist ist auf Temptation Island dabei, "weil ich durch mein Aussehen meistens die falschen Männer anziehe, die nur auf Sex aus sind oder bereits vergeben. Ich frage mich, ob es noch treue Männer gibt!" Im TV war sie unter anderem bei "Shopping Queen" zu sehen.

Julia Foto: TVNOW / Frank Fastner

Krissi – die aufmerksamkeitsliebende Studentin (21)

Diese Verführerin lebt in Regensburg. Sie kommt auf die Insel, "weil ich Männer gut um den Finger wickeln kann. Ich bin Skorpion. Ich brauch eine Challenge, liebe das 'Verbotene' und den Nervenkitzel dabei."

Krissi Foto: TVNOW / Frank Fastner

Luisa – die blonde Sexbombe (19)

Die Teenie-Verführerin stammt aus Bamberg. Ihre Flirtmethode: "Ich gebe niemals auf. Wenn ich etwas will, kriege ich das auch." Luisa war bereits in Staffel 2 von "Paradise Hotel" im TV zu sehen.

Luisa Foto: TVNOW / Frank Fastner

Luzi – die polygame Akrobatin (22)

Die Dresdnerin ist auf Temptation Island dabei, "weil ich die Leute zum Nachdenken motivieren möchte: Muss Treue und Liebe unbedingt Hand in Hand gehen?" Und so flirtet sie: "Ich wecke das Interesse der Männer mit tiefgründigen Gesprächen – und ziehe sie dann in meinen Bann."

Luzi Foto: TVNOW / Frank Fastner

Marie – die schöne Optimistin (20)

Marie lebt in Tübingen. Sie kommt auf die Insel, "weil ich selbst betrogen wurde und am Boden zerstört war und jetzt wieder mein Glück finden und Spaß haben will." Außerdem will sie zeigen, wie naiv viele Frauen sind.

Marie Foto: TVNOW / Frank Fastner

Nina– die singende Rampensau (22)

Die Rügenerin versucht sich jetzt auf einer anderen Insel: Auf Temptation Island ist sie dabei, weil sie genau weiß, worauf es bei vergebenen Männern ankommt. "Ich wurde selbst über vier Jahre verarscht und will jetzt den Spieß umdrehen." Im TV war sie bei "Ruhrpottwache" dabei.

Nina Foto: TVNOW / Frank Fastner

Nora – die sprachenbegabte Perserin (24)

Die Kölnerin ist dabei, "weil ich neue Erfahrungen machen und schauen möchte, wie weit die Männer wirklich gehen." Ihre Flirtmethode ist der Augenkontakt. "Die Augen sind die Schlüssel zur Seele, daher setze ich auf Augenkontakt. Und ich würde versuchen, einen Mann mit spannenden Themen zu fangen."

Nora Foto: TVNOW / Frank Fastner

Rahel – die verführerische Psychologiestudentin (24)

Die Seelenkundlerin aus Köln beschreibt ihre Flirtmethode so: Normalerweise Gentlemen First. "Ich erwarte, dass die Männer mich zuerst ansprechen. Auf Temptation Island drehe ich den Spieß um und locke die vergebenen Männer aus ihrer vermeintlichen Traumwelt!"

Rahel Foto: TVNOW / Frank Fastner

Sabrina – die Verführerin mit Herz (30)

Die Österreicherin wohnt in Mödling. Sie geht auf die Insel der Verführung, "weil ich gerne mit dem Feuer spiele und auch privat gerne Temptation Island schaue." TV-Erfahrung hat sie bei "taff", "K11" und "Abenteuer Leben" gesammelt.

Sabrina Foto: TVNOW / Frank Fastner

Shirin – die sexy Ergotherapeutin (21)

Die Dresdnerin ist auf Temptation Island dabei, "weil es mich reizt, eine gewisse Zeit ohne Handy auskommen zu müssen. Ich will neue Leute kennenlernen und finde es nur fair, den Frauen der vergebenen Männer zu zeigen, wie ihre Männer drauf sind."

Shirin Foto: TVNOW / Frank Fastner

"Temptation Island" - Kandidaten 2021: Männer als Verführer

Andre - der strippende Löwe (33)

Der Augsburger hat bereits TV-Erfahrung: Er war bei "Love Island", "Newtopia", "Das Supertalent", "DSDS" und "Die Bachelorette" in der Schweiz dabei. Er sagt von sich: "Ich bin ein Löwe, ich möchte jagen".

Andre Foto: TVNOW / Frank Fastner

Anthony – der selbsternannte CEO of Happiness (23)

Dieser Verführer kommt aus Frankfurt. Anthony ist auf Temptation Island dabei, weil seine Freunde finden, dass es die perfekte Sendung für ihn ist. "Ich will den Männern die Augen öffnen, falls sich eine Frau verführen lässt".

Der Berliner macht bei Temptation Island mit, "weil ich lange in einer Beziehung war und jetzt durchstarten möchte." Er war im TV bisher bei "Workout" und "Schicksale" dabei.

Anthony Foto: TVNOW / Frank Fastner

Dennis – der Barkeeper aus'm Ruhrpott (29)

Dennis wohnt in Essen. Er sagt zu seiner Flirtmethode: "Durch meinen Job in der Gastronomie ist flirten mir nicht fremd. Augenkontakt, ein lockerer Spruch, die Frauen zum Lachen bringen und von dem Punkt an muss man schauen wohin sich das entwickelt."

Dennis Foto: TVNOW / Frank Fastner

Chris - der Strahlemann (32)

Der Berliner ist in der Show, weil er lange in einer Beziehung gelebt hat und nun endlich mal durchstarten möchte. "Ich kann jetzt nicht sagen, das ich schon viele Körbe bekommen habe."

Chris Foto: TVNOW / Frank Fastner

Eric – das gut riechende Model (26)

Ohne Gewähr: Die Nasen-Urteil verdanken wir RTL. Eric wohnt in Bensheim und ist dabei, weil seine Freunde ihm das empfohlen haben. Er selbst sagt: "Ich date oft Frauen und es gefällt mir, Frauen kennenzulernen!"

Eric Foto: TVNOW / Frank Fastner

Eugen – der Sportler mit Charisma (28)

Noch ein Essener. Er war bereits in Staffel 2 dabei. Er will die Treue vergebener Frauen auf die Probe stellen: "Bei mir fühlen die Frauen sich sehr schnell vertraut und geborgen."

Eugen Foto: TVNOW / Frank Fastner

Julius – der aufgeschlossene Sunnyboy (21)

Der Münchner geht mit dieser Flirtmethode auf die Verführer-Insel: "Ich biete meine Schulter zum Ausheulen an und werde mich nicht zurückhalten, auch nicht nach einem Korb."

Julius Foto: TVNOW / Frank Fastner

Mahmoud – der Bachelor und Charmeur (31)

Mahmoud lebt in Wuppertal. Er kommt in die Show, "weil es für mich ein Härtetest wird, im TV eine vergebene Frau zu verführen. Hinter meiner muskulösen Fassade verbirgt sich ein einfühlsamer und romantischer Mensch, der die Zweisamkeit mit einer tollen Frau zu genießen weiß."

Mahmoud Foto: TVNOW / Frank Fastner

Momo – das wortgewandte Muskelpaket (29)

Das Muskelpaket ist Göttinger. Er zeigt sich bereit für ein neues Abenteuer: "Als Single will ich diese Erfahrung sammeln. Ich wickle Frauen mit meiner humorvollen und lockeren Art um den Finger. Ich handel immer aus dem Bauch heraus."

Momo Foto: TVNOW / Frank Fastner

Pablo – das selbstbewusste Model (22)

Der Münchner will seine Komfortzone verlassen und dabei etwas Neues ausprobieren: "Ich will eine attraktive Frau kennenlernen und finde die Sendung dafür sehr interessant!"

Patrick – Mister Nice Guy (29)

Patrick lebt in Rottweil. Er hat sich das Ziel gesetzt, zu verführen. : "Wenn es jemand gibt, der das hinbekommt, dann bin ich das!" Er hat nicht die geringsten Hemmungen, sich an vergebene Frauen ranzumachen.

Patrick Foto: TVNOW / Frank Fastner

Tim – der schlagfertige Jungspund (22)

Tim lebt im fränkischen Miltenberg. Er kann sich in die Rolle des Verführers gut hineinversetzen: "Ich bin der ideale Kandidat für die Sendung, da ich kein Blatt vor den Mund nehme und unterhaltsam bin."

Tim Foto: TVNOW / Frank Fastner

