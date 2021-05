Temptation Island 2021 live: Übertragung im TV am 2.5.21 und im Stream am 6.5.21

"Temptation Island" läuft aktuell mit Staffel 3 bei TVNow. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung im Stream und im TV sowie zur Wiederholung.

"Temptation Island – Versuchung im Paradies" live im TV und Stream: Die Dating-Reality-Show ist auch 2021 wieder mit einer neuen Staffel am Start. Die Moderatorin der dritten Staffel, Lola Weippert, äußerte sich im Interview mit RTL so zu den neuen Folgen von "Temptation Island" 2021: "Wir haben diese Staffel wirklich alles dabei: Von Leidenschaft über Eifersucht bis hin zu Tränen und einigen Überraschungen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Also lasst euch das bloß nicht entgehen!"

Hier erfahren Sie, wo die Folgen der neuen Staffel 2021 zu sehen sind und wir verraten Ihnen außerdem, wie Sie an Wiederholungen der Sendung kommen.

"Temptation Island" 2021 im Stream auf TVNow - und im TV auf RTL?

"Temptation Island" 2021 ist seit dem 25. März 2021 im kostenpflichten Stream auf TVNow zu sehen. Jeden Donnerstag steht dort jeweils eine von zwölf neuen Folgen der dritten Staffel zum Abruf bereit. Im TV auf RTL startete die neue Staffel dann am 11. April 2021 und ist dort immer sonntags zu sehen.

"Temptation Island" 2021 im Stream: Gibt es ganze Folgen als Wiederholung?

"Temptation Island – Versuchung im Paradies" ist ein TVNow-Original in Zusammenarbeit mit dem Fernsehsender RTL. Die Dating-Reality-Show wird von der deutschen Produktionsfirma Banijay Productions Germany umgesetzt. Haben Sie eine Folge von Staffel 1 oder 2 verpasst? Alle Folgen gibt es nach wie vor zum nachträglichen Abruf beim Video-on-Demand-Portal TVNow.

Worum geht es bei "Temptation Island" 2021?

Auch in der dritten Staffel von "Temptation Island" 2021 testen wieder vier neue Paare unter extremen Bedingungen ihre Beziehung und gegenseitige Liebe. In der Sendung verbringen die vier Männer und Frauen jeweils getrennt voneinander einen Aufenthalt in zwei Luxusvillen. In den Häusern sind sie nicht allein, denn dort warten jeweils zwölf Singles des anderen Geschlechts auf die Teilnehmer, um diese zu treffen, mit ihnen zu flirten, sie zu daten - und möglicherweise zu verführen. In regelmäßigen Abständen bekommen alle Vergebenen Updates und Einblicke, wie der eigene Partner die Zeit im Paradies verbringt. Am Ende des zweiwöchigen Aufenthalts sehen sich die Paare wieder und es kommt zur Aussprache.

Staffel 1 und 2 der Sendung wurden von Angela Finger-Erben moderiert. Durch die neuen Folgen führt Lola Weippert, die bereits in Staffel 2 von "Prince Charming - Das Wiedersehen" als Gastgeberin zu sehen war und zuvor als Radiomoderatorin arbeitete. Gedreht wurde Staffel 3 von "Temptation Island – Versuchung im Paradies" in Kroatien. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.