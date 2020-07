21.07.2020

"Temptation Island – V.I.P.", Kandidaten: Die Promi-Teilnehmer

"Temptation Island – V.I.P." heißt die neue Version der beliebten RTL-Show. Dieses Mal testen Promi-Kandidaten ihre Liebe. Hier die Infos rund um die Teilnehmer.

"Tempation Island" hat bereits seinen festen Platz im RTL-Programm und nun folgt die Promi-Version: " Temptation Island – V.I.P.". Das Konzept ist genau wie bei dem Original: Vier Paare ziehen in unterschiedliche Villen ein, um die Treue ihrer Partner zu testen. Single-Frauen und -Männer versuchen die vergebenen Partner zu verführen. Die Dreharbeiten für "Temptation Island – V.I.P." beginnen noch im Juli, wann genau die neue Staffel startet, ist noch nicht bekannt. Die Teilnehmer stehen aber schon jetzt fest - wir stellen sie Ihnen vor.

Teilnehmer bei "Temptation Island – V.I.P.": Kandidaten im Überblick

Diese vier Paare nehmen teil:

Willi Herren und seine Frau Jasmin

Das Paar ist seit 2018 verheiratet. Der wohl bekanntere Promi des Paares ist Willi Herren. Er ist als Schlagersänger ("Ich war noch niemals in New York", "Scheiß drauf! (....Mallorca ist nur einmal in Jahr)") bekannt, war aber auch lange Zeit Schauspieler in der "Lindenstraße", wo er die Rolle des Olli Klatt verkörperte. Er ist immer wieder im deutschen TV zu sehen, dieses Jahr unter anderem bei "Kampf der Realitystars". Auch gemeinsam mit seiner Frau Jasmin zeigt er sich häufig im Fernsehen: 2019 bei "Sommerhaus des Stars" und dieses Jahr bei "Temptation Island – V.I.P.".

Giulia Siegel und ihr Freund Ludwig Heer

Giulia Siegel ist die Tochter des Musikproduzenten Ralph Siegel, hat sich aber selbst als Model, DJane, Moderatorin und Schauspielerin eine erfolgreiche Karriere aufgebaut. Ludwig Heer ist Gourmetkoch mit einem eigenen Restaurant. Er ist auch immer wieder im Fernsehen zu sehen, unter anderem bei "Kaffee oder Tee" im SWR oder mit "essen und trinken für jeden Tag" bei Voxup. Außerdem veröffentlichte er bereits zwei Kochbücher und gewann etliche Auszeichnungen. Giulia Siegel und Ludwig Heer haben sich bei einem Abendessen kennengelernt und sind seit 2016 ein Paar.

Calvin und seine neue Freundin Roxy

Eigentlich wollte Calvin bei "Temptation Island" 2019 seine Liebe zu seiner damaligen Freundin Pia vertiefen, indem er ihr beweisen wollte Versuchungen Widerstehen zu können. Doch es kam anders: Der party- und freiraumliebende Kevin konnte beim Flirt mit Roxy nicht rechtzeitig die Reißleine ziehen. Die beiden sind nun ein Paar und Calvin stellt seine Beziehung nun bei "Temptation Island – V.I.P." erneut auf die Probe.





Stephanie Schmitz und Julian Evangelos

Die gelernte Krankenschwester Stephanie und "Mister NRW" 2015 Jullian haben sich bei der RTL-Kuppelshow "Love Island" kennengelernt. Nach ihrer Teilnahme zog das Paar zusammen und verlobte sich im Januar 2018. Die beiden waren 2018 im "Sommerhaus der Stars", konnten die Show allerdings nicht gewinnen. Bevor sie heiraten, wollen sie bei "Temptation Island" wohl nochmal jeweils die Treue des anderen testen.

"Temptation Island – V.I.P." wird ab Ende Juli in Kroatien produziert.

