"Temptation Island VIP" 2021: Sendetermine und Sendezeit

"Temptation Island VIP" ist bei RTL+ an den Start gegangen. In diesem Artikel haben wir die Sendetermine und alle Infos zur Show für Sie.

Aktuell läuft bei RTL+ die zweite Staffel von "Temptation Island VIP". Vorerst wird es die neuen Folgen der Reality-Show nur online im Stream zu sehen geben. In der Sendung werden vier prominente Paare auf ihre Treue getestet. Dazu ziehen sie getrennt von einander in Villen ein, wo flirtwillige Singles darauf warten sie zu verführen. Mit dabei ist in der neuen Staffel unter anderem Henrik Stoltenberg, den man aus der Dating-Show "Love Island" kennt.

In diesem Artikel haben wir die Sendetermine und die Sendezeit der zweiten Staffel von "Temptation Island VIP" für Sie. Wann geht die Show bei RTL+ an den Start? Welche Kandidaten sind in der neuen Staffel dabei? Alle Infos haben wir hier für Sie.

"Temptation Island VIP": Start von Staffel 2 bei RTL+

Die neue Staffel wird zunächst exklusiv online im Stream bei RTL+ ausgestrahlt. Die Streaming Plattform war zuvor als "TV NOW" bekannt - RTL will das Portal ausbauen und hat dazu auch den Namen geändert. Staffel 2 von "Temptation Island VIP" ist am 11. November 2021 bei RTL+ gestartet.

Video: ProSieben

"Temptation Island VIP": Sendetermine 2021

Wie viele Folgen die neue Staffel von "Temptation Island VIP" insgesamt haben wird, hat RTL bisher noch nicht bekannt gegeben. Voraussichtlich wird Staffel 2 des Promi-Formats wieder wie in der vergangenen Staffel zehn Folgen umfassen, die immer donnerstags laufen. Sollten sich die Sendetermine ändern, informieren wir Sie hier darüber. Das sind die voraussichtlichen Sendezeiten und Termine im Überblick:

Folge 1: 11.11.2021

Folge 2: 18.11.2021

Folge 3: 25.11.2021

Folge 4: 2.12.2021

Folge 5: 9.12.2021

Folge 6: 16.12.2021

Folge 7: 23.12.2021

Folge 8: 30.12.2021

Folge 9: 6.1.2022

Folge 10: 13.1.2022

Folge 11: 20.1.2022

Folge 12: 27.1.2022

Kandidaten von "Temptation Island VIP" 2021

In der neuen Staffel begeben sich wieder vier Promi-Paare auf die Insel der Verführung und lassen sich auf ihre Treue testen. Die Kandidaten in Staffel 2 von "Temptation Island VIP" ziehen mit einer Gruppe Singles in verschiedene Villen ein und müssen zwei Wochen lang ihrem Partner treu bleiben. Dabei werden sie rund um die Uhr beobachtet und darüber hinaus mit ihren Single-Mitbewohnern auf Dates geschickt. In regelmäßigen Abständen bekommen die Kandidaten darüber hinaus Videos aus der anderen Villa zu sehen. Diese Paare sind in Staffel 2 von "Temptation Island VIP" dabei:

Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

und Sandra Janina und Juliano Fernandez

und Juliano Fernandez Kate Merlan und Jakub Jarecki

Emmy Russ und Udo Bönstrup

Übertragung von "Temptation Island VIP" 2021

Wie bereits bei der vorherigen Staffel werden die neuen Folgen der Reality-Show zunächst exklusiv im Stream bei RTL+ gezeigt. Ob später auch eine Übertragung von "Temptation Island VIP" im TV zu sehen sein wird, ist bisher nicht bekannt. Die neuen Folgen gibt es ab dem 11. November 2021 immer donnerstags im Stream bei RTL+ zu sehen.

"Temptation Island VIP" 2021: Moderatorin Lola Weippert

Die Moderation des Promi-Formats von "Temptation Island" übernimmt die Influencerin und Moderatorin Lola Weippert. Die 25-Jährige hat in diesem Jahr zusammen mit Chris Tall bereits Daniel Hartwich als Moderator von "Das Supertalent" abgelöst. Weippert ist neben ihrer Karriere im Fernsehen auch als Model tätig.