Staffel 2 von "Temptation Island V.I.P." sehen: Übertragung und Wiederholung

"Temptation Island V.I.P." gibt es mit Staffel 2 live im TV und Stream zu sehen. Alle Infos zur Übertragung und Wiederholung gibt es hier.

Wie beim Vorbild "Temptation Island" schickt RTL nun zum zweiten Mal mehr oder weniger prominente Kandidaten auf die Insel der Versuchung: In "Temptation Island V.I.P." stellen insgesamt vier Promi-Pärchen ihre Beziehung auf die Probe. Mit dabei sind unter anderem Paulina und Henrik, der 2020 bereits bei der Reality-Show " Love Island" zu sehen war und seiner Freundin beweisen will, dass er treu sein kann.

Wird die neue Staffel von "Temptation Island V.I.P." auch im TV übertragen? Wie läuft die Übertragung live im Stream bei TV NOW oder RTL+? Die Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Übertragung des Reality-Treuetests haben wir hier für Sie.

"Temptation Island V.I.P." 2021: Übertragung im TV und Stream

Die von RTL betriebene Streaming-Plattform TV NOW heißt nun RTL+, wodurch sich an der Funktionalität der Webseite jedoch zunächst nichts ändert. RTL möchte langfristig anderen Streaming-Diensten wie Netflix Konkurrenz machen und das Angebot des Portals ausbauen. Staffel 2 von "Temptation Island V.I.P." geht am 11. November 2020 exklusiv beim neuen RTL+ an den Start. Im Fernsehen wird es fürs Erste keine Übertragung der Reality-Show geben. Sobald es Infos zur TV-Übertragung von "Temptation Island V.I.P." gibt, informieren wir Sie hier darüber.

Alle weiteren Folgen der Promi-Staffel gibt es dann jeden Donnerstag mit einer neuen Episode auf RTL+ zu sehen. Um Hier auf dieser Seite können Sie das Promi-Special der Versuchungs-Show ansehen - der Service ist allerdings nicht kostenlos. Für das Premium-Abo des Streaming Anbieters fallen monatlich 4,99 Euro an. RTL+ bietet nicht nur die Übertragung im Live-Stream - nach der Ausstrahlung stehen die Folgen der Reality-Show auch zum Abruf auf dem Streaming-Portal bereit.

"Temptation Island V.I.P.": Ganze Folgen als Wiederholung

Im TV wird es fürs erste keine Übertragung und auch keine Wiederholungen der Show geben. Jede Woche steht eine neue Folge sowie alle bisherigen Episoden jedoch im Stream bei RTL+ bereit. Die erste Staffel von "Temptation Island V.I.P." gab es zunächst auch exklusiv im Stream zu sehen, später wurde das Format jedoch auch im Free-TV gezeigt. Sobald weitere Informationen zur Wiederholung der Folgen im TV veröffentlicht werden, informieren wir Sie hier darüber.

Ablauf von "Temptation Island V.I.P.": Worum geht es in der Show?

Das "V.I.P"-Format von "Temptation Island" läuft genauso ab wie das Original: Vier Paare ziehen getrennt von einander auf der "Insel der Verführung" in unterschiedliche Villen ein. Dort sind sie aber nicht mit den anderen Kandidaten allein, sondern bei den vier Männern zieht eine Gruppe Single-Frauen ein, während die Promi-Damen ihr Heim mit mehreren Single-Männern teilen. Das Ziel der Show ist es über zwei Wochen dem Partner treu zu bleiben, während die Kandidaten immer wieder auf Dates geschickt werden, um sie in Versuchung zu führen. Darüber hinaus bekommen die Promis immer wieder Video-Material aus dem jeweils anderen Lager gezeigt. (AZ)