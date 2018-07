08:23 Uhr

Terence Hill ist zurück: Der Trailer zu "Mein Name ist Somebody" Panorama

Terence Hill bei der Beerdigung seines Freundes Bud Spencer vor zwei Jahren. Jetzt ist er mit einem neuen Film zurück: "Mein Name ist Somebody: Zwei Fäuste kehren zurück".

"Mein Name ist Somebody. Zwei Fäuste kehren zurück" heißt der neue Film von Terence Hill. Es ist der erste, seit dem Tod seines Freunds Bud Spencer.

Terence Hill kommt zurück. Sein neuer Film "Mein Name ist Somebody: Zwei Fäuste kehren zurück" ist eine Hommage an seinen verstorbenen Leinwand-Kompagnon Bud Spencer. Ab dem 23. August wird der Film in deutschen Kinos zu sehen sein.

Terence Hill zurück im Kino: Der Trailer zu "Mein Name ist Somebody"

Terence Hill sonnt sich in der Wüste, prügelt mit der Bratpfanne auf seine Gegner ein, braust mit dem Motorrad durch die Landschaft und im Hintergrund läuft Westernmusik: Im Trailer zu "Mein Name ist Somebody: Zwei Fäuste kehren zurück" präsentiert sich Terence Hill (eigentlich Mario Girotti), wie seine Fans ihn kennen. Es ist sein erster Film seit neun Jahren und der erste, seit sein langjähriger Freund und Schauspielkollege Bud Spencer gestorben ist.

Zusammen prägten sie seit 1967 ein neues Genre des Western-Kinos , mit dämlichen Sprüchen und Kloppereien, die deutlich an die Klamotten von Charlie Chaplin und anderen Stummfilmgrößen erinnerten. Zu den bekanntesten Filmen gehören „Vier Fäuste für ein Halleluja“ und „Zwei Missionare“.

Darum geht es in "Mein Name ist Somebody" mit Terence Hill

Thomas, gespielt von Terence Hill, ist ein Aussteiger, der durch die Wüste reist, um alleine zu sein. Dort trifft er Lucia, die er aus den Fängen zweier Verbrecher befreit. Die junge Frau weicht ihm fortan nicht mehr von der Seite. Zunächst etwas genervt von seiner Begleitung, lässt er sich dann doch auf Lucia ein und findet in ihr neuen Lebenswillen. So wird der Protagonist, der in früheren Filmen noch als "Nobody" auftrat, zu "Somebody".

Terence Hill hat angekündigt zur Deutschlandpremiere zu kommen. Stattfinden soll sie in der Essener Lichtburg. Vorab grüßt er seine deutschen Fans schon Mal in einem Video:

