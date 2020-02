vor 51 Min.

Termine für alle Bundesländer: Feiertage und Ferien 2020 in Deutschland

Wir geben einen Überblick über die Feiertage 2020 - für Bayern, NRW und alle anderen Bundesländer. Auch über Ferien-Termine im Jahr 2020 informieren wir.

Die Anzahl der Feiertage in einem Bundesland ist unterschiedlich. In Bayern gibt es mehr als in jedem anderen: Es sind 13. Die Stadt Augsburg hat mit dem Friedenfest sogar noch einen mehr und hält damit den bundesweiten Rekord.

Aber wie viele und welche Feiertage haben die einzelnen Bundesländer? Und wann sind die Ferien? In diesem Artikel geben wir eine Übersicht.

Was Schüler und Arbeitnehmer aber sicherlich ungern hören: 2020 fällt so mancher Feiertag aufs Wochenende. Unter anderem liegt der Termin für den Tag der Deutschen Einheit und für den 2. Weihnachtstag auf einem Samstag.

Hier gibt es die komplette Übersicht über Feiertage und Ferien. Scrollen Sie einfach zu Ihrem Bundesland, um alle Termine zu bekommen:

Feiertage und Ferien in Bayern 2020

Feiertage

Neujahr : 01.01. (Mittwoch)

: 01.01. (Mittwoch) Heilige Drei Könige: 06.01. (Montag)

Karfreitag : 10.04. (Freitag)

: 10.04. (Freitag) Ostermontag : 13.04. (Montag)

: 13.04. (Montag) Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt : 21.05. (Donnerstag)

: 21.05. (Donnerstag) Pfingstmontag : 01.06. (Montag)

: 01.06. (Montag) Fronleichnam : 11.06. (Donnerstag)

: 11.06. (Donnerstag) Friedensfest (nur in Augsburg ): 08.08. (Samstag)

): 08.08. (Samstag) Mariä Himmelfahrt : 15.08. (Samstag)

: 15.08. (Samstag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10. (Samstag)

: 03.10. (Samstag) Allerheiligen : 01.11. (Sonntag)

: 01.11. (Sonntag) 1. Weihnachtstag : 25.12. (Freitag)

: 25.12. (Freitag) 2. Weihnachtstag : 26.12. (Samstag)

Ferien:

Winterferien : 24.02. - 28.02.

: 24.02. - 28.02. Osterferien : 06.04. - 18.04.

: 06.04. - 18.04. Pfingstferien: 02.06. - 13.06.

Sommerferien : 27.07. - 07.09.

: 27.07. - 07.09. Herbstferien : 31.10. - 06.11.

: 31.10. - 06.11. Weihnachtsferien : 23.12. - 09.01.

Hier gibt es mehr Infos: Feiertage und Ferien 2020 in Bayern.

Baden-Württemberg

Feiertage

Neujahr : 01.01. (Mittwoch)

: 01.01. (Mittwoch) Heilige Drei Könige: 06.01. (Montag)

Karfreitag : 10.04. (Freitag)

: 10.04. (Freitag) Ostermontag : 13.04. (Montag)

: 13.04. (Montag) Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt : 21.05. (Donnerstag)

: 21.05. (Donnerstag) Pfingstmontag : 01.06. (Montag)

: 01.06. (Montag) Fronleichnam : 11.06. (Donnerstag)

: 11.06. (Donnerstag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10. (Samstag)

: 03.10. (Samstag) Allerheiligen : 01.11. (Sonntag)

: 01.11. (Sonntag) 1. Weihnachtstag : 25.12. (Freitag)

: 25.12. (Freitag) 2. Weihnachtstag : 26.12. (Samstag)

Ferien

Osterferien : 06.04. - 18.04.

: 06.04. - 18.04. Pfingstferien: 02.06. - 13.06.

Sommerferien : 30.07. - 12.09.

: 30.07. - 12.09. Herbstferien : 26.10. - 30.10.

: 26.10. - 30.10. Weihnachtsferien : 23.12. - 09.01.

Die Bedeutung der Osterfeiertage 1 / 11 Zurück Vorwärts Ostern als Höhepunkt der Karwoche zum Gedenken an die Leidenszeit Jesu ist das höchste christliche Fest. Die einzelnen Feiertage:

GRÜNDONNERSTAG: An diesem Tag gedenken Christen des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern. Der Tag der Freude und Trauer symbolisiert die Vereinigung von Christus mit den Gläubigen.

Nach dem letzten Mahl wird Jesus von Judas verraten und später gekreuzigt. Zuvor bat er seine Jünger, zum Gedächtnis an seinen Tod künftig gemeinsam das Abendmahl zu feiern.

Gottesdienste zu Gründonnerstag sind oft mit einer Fußwaschung verbunden - als Symbol dafür, dass Jesus seinen Jüngern die Füße wusch, und als Aufruf zur tätigen Nächstenliebe.

KARFREITAG: Der biblischen Überlieferung nach wurde der Sohn Gottes an diesem Tag in Jerusalem verurteilt und gekreuzigt.

Seit dem frühen Christentum gilt der Freitag vor Ostern als Tag der Buße, des Fastens und des Gebets. In Gottesdiensten, die ganz im Zeichen der Trauer stehen, werden Stationen des Kreuzweges Christi nachvollzogen.

Das Wort «Kar» ist abgeleitet vom althochdeutschen «chara» und bedeutet Klage oder Kummer.

OSTERSONNTAG: An Ostern wird die Auferstehung Christi von den Toten gefeiert. Nach christlichem Glauben überwand der gekreuzigte Jesus am Ostersonntag den Tod und erfüllte damit seinen göttlichen Erlösungsauftrag auf Erden.

Das Osterfest ist vor dem Hintergrund der jüdischen Passahfeier entstandenen. Seinen Termin legte das Konzil von Nicäa im Jahr 325 so fest, dass es immer auf den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond fällt.

OSTERMONTAG: Am dritten Tag nach der Kreuzigung trafen laut Lukasevangelium zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus einen Unbekannten, den sie später als Christus erkannten. Sie kehrten nach Jerusalem zurück und berichteten dort von der Auferstehung des Herrn.

Daraus entwickelte sich am zweiten Oster-Feiertag der Brauch des Emmaus-Ganges, der auch zum weltlichen Osterspaziergang wurde.

Berlin

Feiertage

Neujahr : 01.01. (Mittwoch)

: 01.01. (Mittwoch) Internationaler Frauentag : 08.03. (Sonntag)

: 08.03. (Sonntag) Karfreitag : 10.04. (Freitag)

: 10.04. (Freitag) Ostermontag : 13.04. (Montag)

: 13.04. (Montag) Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt : 21.05. (Donnerstag)

: 21.05. (Donnerstag) Pfingstmontag : 01.06. (Montag)

: 01.06. (Montag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10. (Samstag)

: 03.10. (Samstag) 1. Weihnachtstag : 25.12. (Freitag)

: 25.12. (Freitag) 2. Weihnachtstag : 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien : 03.02. - 08.02.

: 03.02. - 08.02. Osterferien : 06.04. - 17.04.

: 06.04. - 17.04. Pfingstferien: 22.05.

Sommerferien 25.06. - 07.08.

25.06. - 07.08. Herbstferien : 12.10. - 24.10.

: 12.10. - 24.10. Weihnachtsferien : 21.12. - 02.01.

Brandenburg

Feiertage

Neujahr : 01.01. (Mittwoch)

: 01.01. (Mittwoch) Karfreitag : 10.04. (Freitag)

: 10.04. (Freitag) Ostersonntag : 12.04. (Sonntag)

: 12.04. (Sonntag) Ostermontag : 13.04. (Montag)

: 13.04. (Montag) Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt : 21.05. (Donnerstag)

: 21.05. (Donnerstag) Pfingstsonntag : 31.05. (Sonntag)

: 31.05. (Sonntag) Pfingstmontag : 01.06. (Montag)

: 01.06. (Montag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10. (Samstag)

: 03.10. (Samstag) Reformationstag : 31.10. (Samstag)

: 31.10. (Samstag) 1. Weihnachtstag : 25.12. (Freitag)

: 25.12. (Freitag) 2. Weihnachtstag : 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien : 03.02. - 08.02.

: 03.02. - 08.02. Osterferien : 06.04. - 17.04.

: 06.04. - 17.04. Sommerferien : 25.06. - 08.08.

: 25.06. - 08.08. Herbstferien : 12.10. - 24.10.

: 12.10. - 24.10. Weihnachtsferien : 21.12. - 02.01.

Bremen 2020

Feiertage

Neujahr : 01.01. (Mittwoch)

: 01.01. (Mittwoch) Karfreitag : 10.04. (Freitag)

: 10.04. (Freitag) Ostermontag : 13.04. (Montag)

: 13.04. (Montag) Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt : 21.05. (Donnerstag)

: 21.05. (Donnerstag) Pfingstmontag : 01.06. (Montag)

: 01.06. (Montag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10. (Samstag)

: 03.10. (Samstag) Reformationstag : 31.10. (Samstag)

: 31.10. (Samstag) 1. Weihnachtstag : 25.12. (Freitag)

: 25.12. (Freitag) 2. Weihnachtstag : 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien : 03.02. - 04.02.

: 03.02. - 04.02. Osterferien : 28.03. - 14.04.

: 28.03. - 14.04. Pfingstferien: 22.05., 02.06.

Sommerferien : 16.07. - 26.08.

: 16.07. - 26.08. Herbstferien : 12.10. - 24.10.

: 12.10. - 24.10. Weihnachtsferien : 23.12. - 08.01.

Hamburg

Feiertage

Neujahr : 01.01. (Mittwoch)

: 01.01. (Mittwoch) Karfreitag : 10.04. (Freitag)

: 10.04. (Freitag) Ostermontag : 13.04. (Montag)

: 13.04. (Montag) Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt : 21.05. (Donnerstag)

: 21.05. (Donnerstag) Pfingstmontag : 01.06. (Montag)

: 01.06. (Montag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10. (Samstag)

: 03.10. (Samstag) Reformationstag : 31.10. (Samstag)

: 31.10. (Samstag) 1. Weihnachtstag : 25.12. (Freitag)

: 25.12. (Freitag) 2. Weihnachtstag : 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien : 31.01.

: 31.01. Osterferien : 02.03. - 13.03.

: 02.03. - 13.03. Pfingstferien: 18.05. - 22.05.

Sommerferien : 25.06. - 05.08.

: 25.06. - 05.08. Herbstferien : 05.10. - 16.10.

: 05.10. - 16.10. Weihnachtsferien : 21.12. - 04.01.

Hessen

Feiertage

Neujahr : 01.01. (Mittwoch)

: 01.01. (Mittwoch) Karfreitag : 10.04. (Freitag)

: 10.04. (Freitag) Ostermontag : 13.04. (Montag)

: 13.04. (Montag) Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt : 21.05. (Donnerstag)

: 21.05. (Donnerstag) Pfingstmontag : 01.06. (Montag)

: 01.06. (Montag) Fronleichnam : 11.06. (Donnerstag)

: 11.06. (Donnerstag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10. (Samstag)

: 03.10. (Samstag) 1. Weihnachtstag : 25.12. (Freitag)

: 25.12. (Freitag) 2. Weihnachtstag : 26.12. (Samstag)

Ferien

Osterferien : 06.04. - 18.04.

: 06.04. - 18.04. Sommerferien : 06.07. - 14.08.

: 06.07. - 14.08. Herbstferien : 05.10. - 17.10.

: 05.10. - 17.10. Weihnachtsferien : 21.12. - 09.01.

Mecklenburg-Vorpommern

Feiertage

Neujahr : 01.01. (Mittwoch)

: 01.01. (Mittwoch) Karfreitag : 10.04. (Freitag)

: 10.04. (Freitag) Ostermontag : 13.04. (Montag)

: 13.04. (Montag) Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt : 21.05. (Donnerstag)

: 21.05. (Donnerstag) Pfingstmontag : 01.06. (Montag)

: 01.06. (Montag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10. (Samstag)

: 03.10. (Samstag) Reformationstag 31.10. (Samstag)

31.10. (Samstag) 1. Weihnachtstag : 25.12. (Freitag)

: 25.12. (Freitag) 2. Weihnachtstag : 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien : 10.02. - 21.02.

: 10.02. - 21.02. Osterferien : 06.04. - 15.04.

: 06.04. - 15.04. Pfingstferien: 22.05., 29.05. - 02.06.

Sommerferien : 22.06. - 01.08.

: 22.06. - 01.08. Herbstferien : 05.10. - 10.10., 02.11., 03.11.

: 05.10. - 10.10., 02.11., 03.11. Weihnachtsferien : 21.12. - 02.01.

Niedersachsen

Feiertage

Neujahr : 01.01. (Mittwoch)

: 01.01. (Mittwoch) Karfreitag : 10.04. (Freitag)

: 10.04. (Freitag) Ostermontag : 13.04. (Montag)

: 13.04. (Montag) Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt : 21.05. (Donnerstag)

: 21.05. (Donnerstag) Pfingstmontag : 01.06. (Montag)

: 01.06. (Montag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10. (Samstag)

: 03.10. (Samstag) Reformationstag : 31.10. (Samstag)

: 31.10. (Samstag) 1. Weihnachtstag : 25.12. (Freitag)

: 25.12. (Freitag) 2. Weihnachtstag : 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien : 03.02. - 04.02.

: 03.02. - 04.02. Osterferien : 30.03. - 14.04.

: 30.03. - 14.04. Pfingstferien: 22.05., 02.06.

Sommerferien : 16.07. - 26.08.

: 16.07. - 26.08. Herbstferien : 12.10. - 23.10.

: 12.10. - 23.10. Weihnachtsferien : 23.12. - 08.01.

Ferien 2020 und Feiertage 2020 in Nordrhein-Westfalen (NRW)

Feiertage

Neujahr : 01.01. (Mittwoch)

: 01.01. (Mittwoch) Karfreitag : 10.04. (Freitag)

: 10.04. (Freitag) Ostermontag : 13.04. (Montag)

: 13.04. (Montag) Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt : 21.05. (Donnerstag)

: 21.05. (Donnerstag) Pfingstmontag : 01.06. (Montag)

: 01.06. (Montag) Fronleichnam : 11.06. (Donnerstag)

: 11.06. (Donnerstag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10. (Samstag)

: 03.10. (Samstag) Allerheiligen : 01.11. (Sonntag)

: 01.11. (Sonntag) 1. Weihnachtstag : 25.12. (Freitag)

: 25.12. (Freitag) 2. Weihnachtstag : 26.12. (Samstag)

Ferien

Osterferien : 06.04. - 18.04.

: 06.04. - 18.04. Pfingstferien: 02.06.

Sommerferien : 29.06. - 11.08.

: 29.06. - 11.08. Herbstferien : 12.10. - 24.10.

: 12.10. - 24.10. Weihnachtsferien : 23.12. - 06.01.

Rheinland-Pfalz

Feiertage

Neujahr : 01.01. (Mittwoch)

: 01.01. (Mittwoch) Karfreitag : 10.04. (Freitag)

: 10.04. (Freitag) Ostermontag : 13.04. (Montag)

: 13.04. (Montag) Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt : 21.05. (Donnerstag)

: 21.05. (Donnerstag) Pfingstmontag : 01.06. (Montag)

: 01.06. (Montag) Fronleichnam : 11.06. (Donnerstag)

: 11.06. (Donnerstag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10. (Samstag)

: 03.10. (Samstag) Allerheiligen : 01.11. (Sonntag)

: 01.11. (Sonntag) 1. Weihnachtstag : 25.12. (Freitag)

: 25.12. (Freitag) 2. Weihnachtstag :26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien : 17.02. - 21.02.

: 17.02. - 21.02. Osterferien : 09.04. - 17.04.

: 09.04. - 17.04. Sommerferien : 06.07. - 14.08.

: 06.07. - 14.08. Herbstferien : 12.10. - 23.10.

: 12.10. - 23.10. Weihnachtsferien : 21.12. - 31.12.

Saarland

Feiertage

Neujahr : 01.01. (Mittwoch)

: 01.01. (Mittwoch) Karfreitag : 10.04. (Freitag)

: 10.04. (Freitag) Ostermontag : 13.04. (Montag)

: 13.04. (Montag) Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt : 21.05. (Donnerstag)

: 21.05. (Donnerstag) Pfingstmontag : 01.06. (Montag)

: 01.06. (Montag) Fronleichnam : 11.06. (Donnerstag)

: 11.06. (Donnerstag) Mariä Himmelfahrt : 15.08. (Samstag)

: 15.08. (Samstag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10. (Samstag)

: 03.10. (Samstag) Allerheiligen : 01.11. (Sonntag)

: 01.11. (Sonntag) 1. Weihnachtstag : 25.12. (Freitag)

: 25.12. (Freitag) 2. Weihnachtstag : 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien : 17.02. - 25.02.

: 17.02. - 25.02. Osterferien : 14.04. - 24.04.

: 14.04. - 24.04. Sommerferien : 06.07. - 14.08.

: 06.07. - 14.08. Herbstferien : 12.10. - 23.10.

: 12.10. - 23.10. Weihnachtsferien : 21.12. - 31.12.

Sachsen

Feiertage

Neujahr : 01.01. (Mittwoch)

: 01.01. (Mittwoch) Karfreitag : 10.04. (Freitag)

: 10.04. (Freitag) Ostermontag : 13.04. (Montag)

: 13.04. (Montag) Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt : 21.05. (Donnerstag)

: 21.05. (Donnerstag) Pfingstmontag : 01.06. (Montag)

: 01.06. (Montag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10. (Samstag)

: 03.10. (Samstag) Reformationstag : 31.10. (Samstag)

: 31.10. (Samstag) Buß- und Bettag : 18.11. (Mittwoch)

: 18.11. (Mittwoch) 1. Weihnachtstag : 25.12. (Freitag)

: 25.12. (Freitag) 2. Weihnachtstag : 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien : 10.02. - 22.02.

: 10.02. - 22.02. Osterferien : 10.04. - 18.04.

: 10.04. - 18.04. Pfingstferien: 22.05.

Sommerferien : 20.07. - 28.08.

: 20.07. - 28.08. Herbstferien : 19.10. - 31.10.

: 19.10. - 31.10. Weihnachtsferien : 23.12. - 02.01.

Sachsen-Anhalt

Feiertage

Neujahr : 01.01. (Mittwoch)

: 01.01. (Mittwoch) Heilige Drei Könige: 06.01. (Montag)

Karfreitag : 10.04. (Freitag)

: 10.04. (Freitag) Ostermontag : 13.04. (Montag)

: 13.04. (Montag) Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt : 21.05. (Donnerstag)

: 21.05. (Donnerstag) Pfingstmontag : 01.06. (Montag)

: 01.06. (Montag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10. (Samstag)

: 03.10. (Samstag) Reformationstag : 31.10. (Samstag)

: 31.10. (Samstag) 1. Weihnachtstag : 25.12. (Freitag)

: 25.12. (Freitag) 2. Weihnachtstag : 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien : 10.02. - 14.02.

: 10.02. - 14.02. Osterferien : 06.04. - 11.04.

: 06.04. - 11.04. Pfingstferien: 18.05. - 30.05.

Sommerferien : 16.07. - 26.08.

: 16.07. - 26.08. Herbstferien : 19.10. - 24.10.

: 19.10. - 24.10. Weihnachtsferien : 21.12. - 05.01.

Schleswig-Holstein

Feiertage

Neujahr : 01.01. (Mittwoch)

: 01.01. (Mittwoch) Karfreitag : 10.04. (Freitag)

: 10.04. (Freitag) Ostermontag : 13.04. (Montag)

: 13.04. (Montag) Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt : 21.05. (Donnerstag)

: 21.05. (Donnerstag) Pfingstmontag : 01.06. (Montag)

: 01.06. (Montag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10. (Samstag)

: 03.10. (Samstag) Reformationstag : 31.10. (Samstag)

: 31.10. (Samstag) 1. Weihnachtstag : 25.12. (Freitag)

: 25.12. (Freitag) 2. Weihnachtstag : 26.12. (Samstag)

Ferien

Osterferien : 30.03. - 17.04.

: 30.03. - 17.04. Pfingstferien 22.05.

Sommerferien : 29.06. - 08.08.

: 29.06. - 08.08. Herbstferien : 05.10. - 17.10.

: 05.10. - 17.10. Weihnachtsferien : 21.12. - 06.01.

Thüringen

Feiertage

Neujahr : 01.01. (Mittwoch)

: 01.01. (Mittwoch) Karfreitag : 10.04. (Freitag)

: 10.04. (Freitag) Ostermontag : 13.04. (Montag)

: 13.04. (Montag) Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt : 21.05.(Donnerstag)

: 21.05.(Donnerstag) Pfingstmontag : 01.06. (Montag)

: 01.06. (Montag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10. (Samstag)

: 03.10. (Samstag) Reformationstag : 31.10. (Samstag)

: 31.10. (Samstag) 1. Weihnachtstag : 25.12. (Freitag)

: 25.12. (Freitag) 2. Weihnachtstag : 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien : 10.02. - 14.02.

: 10.02. - 14.02. Osterferien : 06.04. - 18.04.

: 06.04. - 18.04. Pfingstferien: 22.05.

Sommerferien : 20.07. - 29.08.

: 20.07. - 29.08. Herbstferien : 17.10. - 30.10.

: 17.10. - 30.10. Weihnachtsferien : 23.12. - 02.01.

(AZ)

