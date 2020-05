vor 18 Min.

Termine für die Marvel-Filme in der MCU-Phase 4

Wann erscheinen die Marvel-Filme in der Phase 4 des MCU? Hier finden Sie die Release-Termine.

Wann erscheinen die Marvel-Filme in Phase 4 des MCU? Nach einigen Verschiebungen finden Sie hier die aktuellen Release-Termine für die Kino-Starts.

Die Marvel-Filme der Phase 4 widmen sich neuen Geschichten und auch einigen neuen Helden. Mit "Endgame" waren die ersten drei Phasen zu einem Abschluss gekommen, in denen sich die übergeordnete Handlung um die Infinity-Steine gedreht hatte. Dabei wurde auch klar: Einige wichtige Charaktere werden nicht mehr zurückkehren.

Während im Marvel Cinematic Universe (MCU) die Folgen der Auslöschung und Rückkehr der Hälfte aller Lebewesen Folgen hat, werden die Marvel-Filme auch durch eine reale Krise beeinflusst: Durch die Corona-Pandemie wurden Relese-Termine verschoben.

Was sind die Erscheingstermine für die Marvel-Filme in Phase 4? In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht über die Release-Daten.

Einige Figuren wie Spider-Man, Thor und Doctor Strange kehren zurück, gleichzeitig werden mit Shang-Chi und den Eternals neue Charaktere eingeführt. Auch "Black Widow" bekommt einen eigenen Film, der sich von den anderen in Phase 4 unterscheidet: Er spielt vor "Endgame".

Hier finden Sie die Erscheinungstermine:

Nächste Marvel-Filme: Release-Termine in der MCU-Phase 4

Black Widow: 5. November 2020

The Eternals: 11. Februar 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: 6. Mai 2021

Neuer Spider-Man-Film: 5. November 2021 (US-Termin)

Thor: Love and Thunder : 11. Februar 2022 (US-Termin)

: 11. Februar 2022 (US-Termin) Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 25. März 2022 (US-Termin)

Erscheinungstermine für die Kino-Starts: Welche Marvel-Filme kommen noch?

Mit Phase 4 endet das MCU natürlich nicht. Mit "Black Panther 2", "Captain Marvel 2" und "Guardians of the Galaxy Vol. 3" sind schon weitere Filme angekündigt. Auch Blade soll ein eigenes Abenteuer bekommen.

Außerdem werden wohl früher oder später die X-Men im MCU auftauchen. Das Disney mittlerweile Fox gekauft hat, stehen keine Lizenzprobleme mehr im Weg. (sge)

Lesen Sie auch unsere Übersicht: Filme 2020 im Kino: Die Highlights des Jahres.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen