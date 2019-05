18:13 Uhr

Testament von Aretha Franklin hinter Sofakissen gefunden

Damit hätte niemand mehr gerechnet: Im Haus der Sängerin sind Dokumente aufgetaucht, in denen sie ihren Nachlass regelt - und zwar ganz genau.

Von Sarah Ritschel

Die naheliegendsten Verstecke sind manchmal die besten: Neun Monate nach dem Tod Aretha Franklins im August 2018 ist ein Testament der Soulsängerin aufgetaucht – versteckt hinter Sofakissen in ihrem Haus in Detroit. Die Familie des Weltstars hatte nach ihrem Tod verkündet, dass Franklin ihren letzten Willen nicht niedergeschrieben habe.

Ein weiteres Dokument wurde nach Angaben US-amerikanischer Medien in einem verschlossenen Schrank in Franklins Haus gefunden, für den der Schlüssel lange nicht auffindbar war. Die 16 Seiten sind demnach zwischen 2010 und 2014 entstanden und verteilen Franklins Vermögen, Immobilien, Schmuck und Pelze gerecht auf ihre drei jüngsten Söhne.

Aretha Franklin starb mit 76 Jahren

Sie regelt darin auch die Fürsorge für ihren ältesten Sohn Clarence, der hilfsbedürftig ist – woran genau er leidet, ist nicht bekannt. Die Soul-Legende hatte ihn im Alter von nur zwölf Jahren zur Welt gebracht.

Franklin erklärt in ihrem Testament, dass sie in Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte und körperlich gesund sei – bis auf Bluthochdruck und eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse. Die Sängerin, die 2017 noch ein umjubeltes Konzert in New York gegeben hatte, starb letztlich mit 76 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

