vor 21 Min.

"That's me": Sting hört sich in Düsseldorfer Barbershop selbst

Ein Düsseldorfer Barbier war nicht sicher, ob da wirklich US-Popstar Sting sitzt - und spielte einen von dessen Songs. Der Musiker gab sich daraufhin zu erkennen.

Die Star-Dichte in Düsseldorf ist wahrscheinlich geringer als in Berlin, Paris oder New York. Insofern ist es verständlich, dass sich die beiden Barbiere Seaver Rada und Hüssein Jumaa Abdulla nicht ganz sicher waren, als sie am vergangenen Montag in einem ihrer Kunden den Pop-Star Sting zu erkennen glaubten.

Sting wollte kurzfristigen Termin beim Barbier

Wie die Barbiere der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagten, sei der Mann am Montagmorgen mit Begleitung in ihren Laden in der Düsseldorfer Altstadt gekommen und habe nach einem kurzfristigen Termin gefragt. "Eigentlich wäre es erst am Nachmittag gegangen. Aber da seien sie schon auf dem Weg nach Lyon, sagten die beiden", so Rada.

Während Abdulla den Kunden trotz des engen Terminkalenders bediente, suchte Rada im Internet nach Fotos von Sting. "Sicher war ich mir nämlich nicht."

Ein jüngeres Bild des Sängers habe ihn schließlich überzeugt. Um ganz sicher zu gehen, habe er spontan den bekannten Sting-Song "Shape Of My Heart" gespielt - mit Erfolg: Sting flüsterte "That's me" (zu deutsch: "Das bin ich"). "Als er sich dadurch zu erkennen gab, hatte ich Gänsehaut", sagte Rada.

Kehlkopferkrankung: Sting musste Konzert in Bonn absagen

Der Grund für Stings Flüstern ist verständlich: Wegen einer Kehlkopferkrankung hatte er ein Konzert, das für Montagabend in Bonn geplant war, kurzfristig absagen müssen. Bereits in der vergangenen Woche hatte er seinen Auftritt auf dem Tollwood-Festival in München abgesagt.

Der Superstar habe sich neben dem Bart noch die Haarspitzen richten lassen. Nach einer Stunde war Sting wieder weg. "Aber er hat noch gutes Trinkgeld gegeben", erzählte Rada. Zunächst hatte die Rheinische Post über den überraschenden Besuch berichtet. (AZ/dpa)

