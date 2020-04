vor 2 Min.

"The Amazing Spider-Man": TV-Termin, Handlung, Schauspieler, Trailer

"The Amazing Spider-Man": Der Film mit Andrew Garfiled als Spider-Man (rechts) und Emma Stone als Gwen Stacy kommt immer wieder einmal im TV. Wann der nächste Termin ist, erfahren Sie hier.

"The Amazing Spider-Man" ist ein Film, der immer wieder im TV gezeigt wird. Wann der nächste Termin ist, was die Handlung ist und wer die Schauspieler sind, erfahren Sie hier.

Der Film "The Amazing Spider-Man" aus dem Jahr 2012 kommt immer wieder einmal im Fernsehen. Dabei handelt es sich nicht um eine Fortsetzung der Trilogie um Tobey Maguire sondern um einen Neustart der Serie - die danach noch einen weiteren Reboot erlebt hat. Im Mittelpunkt steht der bekannte Superheld aus dem Marvel-Comic-Universum. Wann der nächste TV-Termin ist, was die Handlung ist und welche Schauspieler mitspielen, erfahren Sie hier.

"The Amazing Spider-Man": Wann ist der nächste TV-Termin?"

"The Amazing Spider-Man" kommt das nächste Mal am Dienstag, 7. April 2020, um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Was ist die Handlung von "The Amazing Spider-Man"?

Peter Parker (Andrew Garfiled) hat seine Eltern verloren und wächst bei seinem Onkel und seiner Tante auf. In einem Gen-Labor wird er von einer genmodifizierten Spinne gebissen und entwickelt Superkräfte. Fortan bekämpft er als Spider-Man das Böse. Gleichzeitig hat der Teenager aber auch mit ganz alltäglichen Problemen zu kämpfen. In der Highschool wird er gemobbt und er ist verliebt in seine Mitschülerin Gwen Stacy (Emma Stone).

Ein alter Forscher-Kollege seiner Eltern schafft es, sich in eine riesige Echse zu verwandeln und die Stadt New York zu terrorisieren. Spider-Man will ihn aufhalten und stößt dabei auf Informationen zu seinen verstorbenen Eltern.

Besetzung und Cast: Das sind die Schauspieler von "The Amazing Spider-Man"

Statt Tobey Maguire war erstmals Andrew Garfield in der Hauptrolle als Spider-Man alias Peter Parker zu sehen, wer sonst noch in der Neuverfilmung des Comic-Stoffs mitspielt:

Andrew Garfield : Peter Parker / Spider-Man

/ Spider-Man Emma Stone : Gwen Stacy

Rhys Ifans: Dr. Curt Connors / Lizard

Dr. / Lizard Denis Leary: George Stacy

George Stacy Martin Sheen: Ben Parker

Ben Parker Sally Field: May Parker

May Parker Chris Zylka: Flash Thompson

Flash Thompson C. Thomas Howell : Ray

Ray Campbell Scott : Richard Parker

Richard Parker Embeth Davidtz: Mary Parker

Der Trailer zu "The Amazing Spider-Man"

Das ist der deutsche Trailer zu "The Amazing Spider-Man".

