"The Batman": Kinostart, Schauspieler, Trailer, FSK

Der Kinostart von "The Batman" wurde auf 2021 verschoben. Welcher genaue Termin ist jetzt geplant? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Altersfreigabe? Gibt es einen Trailer? Hier erfahren Sie es.

Von Claus Holscher

Das Erscheinen des Superhelden im Solofilm "The Batman" war bereits im Juli 2015 angekündigt worden, doch verschiedene (auch personelle) Gründe haben immer wieder für Verzögerungen gesorgt. Aktuell durchkreuzt natürlich die Corona-Pandemie die Pläne der Macher - Mitte März 2020 wurden die Londoner Dreharbeiten unterbrochen. Der Kinostart musste auf Herbst 2021 verschoben werden.

Ursprünglich war Ben Affleck als Regisseur für "The Batman" vorgesehen, doch bereits am 30. Januar 2017 wurde verkündet, dass diese Pläne Makulatur seien. Gleichzeitig wurde bekannt, dass auch der Einsatz Afflecks als Darsteller der Titelrolle fraglich sei. Im Januar 2019 schließlich war es Ben Affleck selbst, der die Öffentlichkeit über seinen kompletten Ausstieg aus dem Projekt "The Batman" enthüllte - also auch als Schaupieler.

Wir informieren Sie hier über das aktuell geplante Datum des Kinostarts und die Besetzung. Außerdem geht es um die FSK-Freigabe - und wir geben Ihnen eine Antwort auf die spannende Frage nach einem Trailer.

"The Batman": Wann ist der Kinostart?

Der US-amerikanische Kinostart ist für den 1. Oktober 2021 geplant. In Deutschland soll der Film bereits einen Tag früher in die Kinos kommen.

Cast: Welche Schauspieler gehören zu den Darstellern in "The Batman"?

Robert Pattinson : Bruce Wayne / Batman

: / Zoë Kravitz : Selina Kyle /Catwoman

: /Catwoman Paul Dano: Edward Nashton/Riddler

Andy Serkis : Alfred Pennyworth

: Jeffrey Wright : Commissioner James Gordon

: Commissioner James Gordon John Turturro: Carmine Falcone

Der Stab setzt sich folgendermaßen zusammen:

Regie: Matt Reeves

Drehbuch: Matt Reeves

Produktion: Dylan Clark , Matt Reeves

, Musik: Michael Giacchino

Kamera : Greig Fraser

"The Batman": Wie steht es um die Altersfreigabe?

Die FSK-Freigabe ist noch nicht bekannt. Sobald wir mehr wissen, werden wir diesen Artikel ergänzen.

"The Batman": Der Trailer

