vor 41 Min.

"The Big Bang Theory"-Star Johnny Galecki wird Vater

Nachdem er vergangenen Dienstag die letzte Folge von "The Big Bang Theory" gedreht hat, wartet jetzt eine neue Aufgabe auf den Hollywood-Star: Johnny Galecki wird Vater.

Für einen der Hauptdarsteller der US-Sitcom "The Big Bang Theory", Johnny Galecki (44), beginnt ein neuer Lebensabschnitt. "Wir sind überglücklich mitzuteilen, dass wir bald etwas Kleines in dieser verrückten und wunderbaren Welt willkommen heißen", verkündete der Schauspieler am Freitag auf Instagram. Zu Fotos von sich und seiner Freundin Alaina Meyer (22) machte er die frohe Botschaft für seine Fans öffentlich. Erst im Herbst hatten der Schauspieler und das Model ihre Beziehung öffentlich gemacht - ebenfalls mit gemeinsamen Fotos auf Instagram. Außerdem hat Galecki neben der Nachwuchs-Ankündigung noch eine Bitte: "In dieser feierlichen Zeit bitten wir für uns und unsere Familie um Privatsphäre".

"The Big Bang Theory": Die letzte Folge ist abgedreht

Zwölf Jahre lang verkörperte Galecki in "The Big Bang Theory" den Experimentalphysiker und Comic-Enthusiasten Leonard Hofstadter. Am vergangenen Dienstag musste er sich nun von seinem Alter Ego verabschieden. Die Stars um Galecki, Jim Parsons und Kaley Cuoco drehten die letzte Folge von "The Big Bang Theory" ab. Die mehrfach preisgekrönte Serie um sechs schräge Wissenschaftler und eine hübsche Kellnerin geht damit nach 279 Episoden am 16. Mai 2019 mit der zwölften Staffel im US-Fernsehsender CBS zu Ende. Zur Ruhe setzen könnte sich der 44-Jährige damit bereits: Er verdiente seit der achten Staffel pro Folge etwa eine Million US-Dollar.

Im feuchten Zement vor dem TCL Chinese Theatre in der kalifornischen Filmmetropole verewigten die Stars dann noch ihre Handabdrücke. Am Mittwochvormittag veröffentlichte Parsons auf seinem Instagram-Account ein Foto von den Handabdrücken auf dem berühmten Bürgersteig. "Fertig" schrieb er schlicht dazu, auch für ihn geht nach zwölf Jahren eine Ära zu Ende, die seine Karriere entscheidend bestimmt hat. (AZ/dpa)

