vor 33 Min.

"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco plant neue Serie

Kaley Cuoco wurde als Penny in der Serie The Big Bang Theory berühmt. Nun plant sie eine Mini-Serie.

Kaley Cuoco wurde als Penny in "The Big Bang Theory" berühmt. Nach dem Ende der Serie im Jahr 2019 spielt sie eine Stewardess in der Thriller-Serie "The Flight Attendant".

Kaley Cuoco hat eine neue Filmrolle gefunden. Nachdem die letzte Staffel der Serie "Big Bang Theory" im Mai 2019 ausgestrahlt wurde, wird Kaley Cuoco in der Mini-Serie "The Flight Attendant" zu sehen sein. Die Vorlage dafür bietet der gleichnamige Thriller von Chris Bohjalian. Cuoco spielt die Stewardess Cassandra Bowden, die eines Morgens in einem Hotel in Dubai neben einer Leiche aufwacht.

In der Mini-Serie "The Flight Attendant" spielt Kaley Cuoco eine Stewardess

Da sie Angst vor der Polizei hat, entschließt sie sich ihr bisheriges Leben einfach weiterzuführen. So als sei nichts passiert. Erst als ein FBI-Agent sie am Flughafen in New York aufspürt und ihr Fragen zu der Nacht in Dubai stellt, beginnt die Stewardess sich selbst zu hinterfragen, ob sie eine Mörderin sein kann.

Kaley Cuoco spielt in der Serie "The Flight Attendant" nicht nur die Hauptrolle Cassandra Brown. Sie tritt auch als Produzentin auf. Ihre Firma "Yes, Norman Productions" sicherte sich bereits im Jahr 2017 zusammen mit dem Studio Warner Bros. Television die Rechte an dem Buch "The Flight Attendant". Die Mini-Serie soll im Streaming-Dienst des Medienkonzerns Warner Bros. erscheinen. Das Datum der Veröffentlichung ist bislang noch nicht bekannt.

Kaley Cuoco ist als Penny in The Big Bang Theory berühmt geworden

Allerdings soll noch im Jahr 2019 die Zeichentrick-Serie für Erwachsene "Harley Quinn" uraufgeführt werden. Kaley Cuoco leiht dem titelgebenden Charakter ihre Stimme. Für die Serie arbeitet Cuocos Firma "Yes, Norman Productions" bereits mit Warner Bros. zusammen.

Kaley Cuoco ist vor allem durch die Sitcom "The Big Bang Theory" bekannt geworden. Dort war sie als Kellnerin Penny zu sehen. Sie war die Nachbarin der Naturwissenschaftler Sheldon Cooper und Leonard Hofstadter. Letzter heiratete Penny. Die Serie ist nach zwölf Jahren im Mai 2019 zu Ende gegangen. Kaley Cuoco gilt laut Forbes-Liste als eine der bestbezahlten Schauspielerinnen. (juwue, dpa)

Eine Auswahl aus Kaley Cuocos Filmografie:

Ausgerechnet Alaska (1994)

Die Zahnfee (1997)

Die Bowling Gang (2000)

The Big Bang Theory (2007 - 2019)

Handsome: Ein Netflix-Krimi (2017)

Themen Folgen