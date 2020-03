14:01 Uhr

"The Big Show Show": Start in Kürze - Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

In wenigen Tagen startet die Serie "The Big Show Show" auf Netflix. Hier gibt es alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Trailer und Besetzung im Überblick.

In wenigen Tagen läuft die Sitcom "The Big Show Show" auf Netflix an. Hier erfahren Sie alles über den Start, die Folgen, die Handlung und die Schauspieler, die im Cast dabei sind. Am Schluss haben wir auch einen Trailer für Sie.

"The Big Show Show": Start bei Netflix

Ab Mittwoch, den 1. April 2020, ist die Familiensitcom im Stream bei Netflix verfügbar. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang gratis genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro pro Monat.

Folgen und Handlung: Worum geht es bei "The Big Show Show"?

In "The Big Show Show" geht es um den Wrestler "Big Show", der nach dem Ende seine Karriere vor ganz neuen Herausforderungen außerhalb des Ring steht. Er muss sich nun gemeinsam mit seiner Frau der Erziehung seiner drei Töchter im heimischen Florida widmen.

Genaue Infos zu Anzahl und Länge der einzelnen Folgen wurden noch nicht bekannt gegeben. Sobald diese feststehen, informieren wir Sie hier.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Big Show Show" dabei?

Diese Schauspieler sind Teil des Hauptcasts der Netflix-Serie "The Big Show Show":

Paul Wight

Allison Munn

Reylynn Caster

Lily Brooks

O'Briant

Juliet Donenfeld

"The Big Show Show": Der Netflix-Trailer

Einen offiziellen Trailer zur Netflix-Serie gibt es bislang nur auf Englisch. Diesen haben wir hier verlinkt.

