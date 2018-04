vor 24 Min.

"The Biggest Loser" 2018: Saki nimmt fast die Hälfte ab und gewinnt Panorama

"The Biggest Loser" 2018 hat einen Gewinner: Saki nahm fast die Hälfte ab und geht mit 50.000 Euro Siegprämie nach Hause. Es gibt auch Kritik an der Show.

Die zehnte Staffel von "The Biggest Loser" hat einen Gewinner: Saki nahm fast um die Hälfte seines Körpergewichts ab. Er sicherte sich damit Platz eins und die Sieger-Prämie von 50.000 Euro. Zu Beginn der Show wog der Mann aus Nürnberg noch 189,6 Kilo, am Ende blieben 94,5 übrig. Während der gesamten Staffel provozierte Saki immer wieder mit selbstbewussten Ansagen: "Ich denke, ich bin für alle unschlagbar." Am Ende behielt er aber Recht und legte sogar noch einen Spagat auf der Bühne hin. Nicht nur Saki war glücklich, auch sein Coach Ramin durfte feiern, denn auch Platz zwei und drei gingen an sein Team: Christos reduzierte sein Gewicht von 179,4 Kilo auf 108,6 und Shirin kam von 94,6 Kilo auf 58,3.

"The Biggest Loser" 2018: Ex-Kandidat kritisiert die Show

Ein ehemaliger Kandidat übte kürzlich Kritik an der Abnehmshow. Stefan Hentschel sagte gegenüber RP Online, den Machern ginge es vornehmlich um Geld. Außerdem habe sich nach seinem Rauswurf niemand um ihn gekümmert. Hentschel war Kandidat in der fünften Staffel und mit 245 Kilogramm der bis heute schwerste Teilnehmer. "Man wird da nicht richtig als Mensch wahrgenommen", sagte Hentschel. Am Ende sei er froh gewesen, raus zu sein.

"The Biggest Loser" 2018: Wiege-Szene soll gestellt sein

Hentschel erzählte weiter, dass die Szene, in der die Kandidaten gewogen werden, gestellt sei. "Man wird ja nicht vor der Kamera gewogen, sondern morgens im Camp. Was man wiegt, erfährt man nicht gleich. Dann wird man mit einer Attrappen-Waage von Christine Theiss gewogen." (AZ)

Themen Folgen