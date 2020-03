09:07 Uhr

"The Biggest Loser" 2020, Folge 13: Wer gewinnt das Finale heute am 27.03.2020?

"The Biggest Loser" 2020: Heute am 27.3.20 findet das Finale der Abnehm-Show statt. Welche Kandidaten haben noch die Chance auf den Sieg? Hier die Vorschau zu Folge 13.

Es ist so weit: Am heutigen Freitag, 27.3.2020, steht das große Finale von " The Biggest Loser" 2020 auf dem Programm. Mit dabei sind noch vier Kandidaten: Sascha, Abdi, Tülay und Daniel. Wer von ihnen wird beim heutigen finalen Wiegen am besten abschneiden und sich damit den Titel und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sichern?

Hier gibt es die Vorschau zur heutigen Folge 13 von "The Biggest Loser" mit allen Infos rund um die Final-Kandidaten.

"The Biggest Loser" 2020, Folge 13 am 27.03.20: Coach Petra steht mit Abdi und Daniel im Finale

Zwei der Kandidaten von Coach-Neuling Petra konnten sich ins Finale kämpfen. Mit dabei ist der 26-jährige Abdi aus Usingen: Ganze 61,3 Kilogramm hat der Tanzlehrer in der Zeit bis zum Finale verloren und bringt von seinen anfänglichen 143,7 Kilo jetzt nur noch 84,2 Kilo auf die Waage. Auch der zweite Finalist aus Team Petra hat so einiges an Gewicht verloren: Mit 203,8 Kilogramm war Fahrschul-Lehrer Daniel der schwerste Kandidat der "The Biggest Loser"-Staffel. In seiner Camp-Zeit stellte der 31-Jährige gleich zwei Rekorde auf: Zum einen meisterte er mit einer Abnahme von 21,4 Kilo den höchsten Gewichtsverlust innerhalb der ersten Camp-Woche der Show. Obendrauf sicherte er sich mit einer Abnahme mit 63,7 Kilo die höchste Camp-Gesamtabnahme aller Zeiten.

Folge 13: "The Biggest Loser"-Finale 2020 heute - Auch Ramin steht mit zwei Kandidaten im Finale

Einer der beiden Finalisten aus Team Ramin ist der 29-jährige Sascha. Um mehr unbeschwerte Zeit mit seiner Tochter verbringen zu können, wollte er einen erheblichen Teil seiner anfänglichen 160,4 Kilogramm verlieren. Das gelang ihm: Bis zum Halbfinale nahm er beeindruckende 70,5 Kilo ab. Auch die einzige weibliche Finalistin, Tülay, sagte ihren überflüssigen Kilos den Kampf an. Die 25-Jährige wollte als Schiedsrichterin wieder leichtfüßig über das Fußballfeld laufen können. Bislang konnte sie stolze 50,4 Kilo von ihrem 127,1-Kilo-Startgewicht abnehmen.

Welcher der vier Kandidaten sich heute am 27.3.2020 zum "Biggest Loser" 2020 kürt, sehen Sie ab 20.15 Uhr auf Sat.1. Folge 13 wurde bereits vor der Corona-Krise aufgezeichnet, deshalb findet das Finale wie gewohnt vor großem Publikum statt.

