"The Biggest Loser" 2020, Folge 2 heute am 12.1.20 mit Arztbesuch

"The Biggest Loser" 2020: Heute in Folge 2 stehen wieder einige sportliche Herausforderungen an. Sogar ein Arzt muss gerufen werden. Mehr dazu in der Vorschau.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren "The Biggest Loser" hat sich einiges geändert: Die Kandidaten kämpfen nicht mehr in Andalusien gegen die Pfunde, sondern auf der Insel Naxos in Griechenland.

"The Biggest Loser" heute am 12.1.20: Sport-Session stellt die Kandidaten auf die Probe

Kaum haben sich die 18 Kandidaten auf der Insel Naxos eingefunden, geht es auch schon ans Eingemachte: Die ersten Sporteinheiten stehen an. Das ist für viele Kandidaten eine große Herausforderung, da sportliche Betätigung oft lange Zeit keinerlei Rolle in ihrem Leben gespielt hat. Die Coaches geben alles, um ihre Schützlinge zu motivieren und rufen ihnen während der harten Trainingseinheiten pausenlos aufmunternde Worte zu. Werden alle Kandidaten den enormen Herausforderungen gerecht oder kommen sie an ihre Grenzen?

"The Biggest Loser", Vorschau: Bei der ersten Challenge heute am 12.1.20 muss ein Arzt eingreifen

Auch die Challenges verlangen den Kandidaten körperlich alles ab: Neben den Sporteinheiten steht auch in den wöchentlichen Challenges die Fitness der Abnehmwilligen im Mittelpunkt. Bei Sascha gibt unter der ungewohnten Belastung das Knie nach - ein Arzt muss sich vergewissern, dass er der Aufgabe gewachsen ist. Wird er die Challenge zu Ende bringen können und was bedeutet die Verletzung für seine Teilnahme? Die Antwort gibt es heute ab 17.30 bei Sat.1. (AZ)

