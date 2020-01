"The Biggest Loser" 2020, Folge 3 heute am 19.1.20: Die Nerven liegen blank

vor 12 Min.

" The Biggest Loser" 2020: In Folge 3 heute am 19.1.20 wird den Kandidaten bewusst, wie schwer der Weg sein wird, den sie sich ausgesucht haben. Bei vielen kochen die Emotionen hoch und es gibt auch zwischen den Kandidaten Streit. Wird einer der Kandidaten wirklich aufgeben und die Insel Naxos verlassen? Alle Infos in der Vorschau.

"The Biggest Loser" heute am 19.1.20: Verlässt Gerry die Insel?

Die Teilnahme bei "The Biggest Loser" stellt die Kandidaten vor große Herausforderungen. Sie müssen nicht nur ihre Ernährung umstellen, sondern auch Tag für Tag an einem rigorosen Sport-Programm teilnehmen, das alles von ihnen fordert. Da ist es kaum verwunderlich, dass zwischendurch die Nerven auch mal blank liegen. In Folge 3 kochen bei Kandidat Gerry die Emotionen derart hoch, dass er droht: "Ich verlasse diese Insel!" Später sagt er über seinen Ausbruch, dass er sich in diesem Moment regelrecht gehasst habe. Wird er wirklich aufgeben und die Insel Naxos verlassen?

"The Biggest Loser", Vorschau: Streit zwischen Swaantje und Nico

Auch bei anderen Kandidaten machen sich die Anstrengungen der vergangenen Tage bemerkbar. Swaantje ist genervt von Nico, weil er ihrer Meinung nach immer wieder große Ansagen macht, an die er sich später nicht hält: "Er spuckt große Töne, aber es ist halt nicht viel dahinter", sagt sie hinter den Kulissen. Doch sie scheut sich auch nicht davor, Nico ihre Meinung direkt ins Gesicht zu sagen. "Ich verstehe zwar dein Denken, aber es ist Bullshit", sagt sie zu ihm. Ob sich die beiden wieder vertragen können? Die Antwort gibt es heute in Folge 3.

