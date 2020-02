vor 49 Min.

"The Biggest Loser" 2020 am 2.2.20 mit Folge 5: Die Harrisons kommen - wer ist raus?

"The Biggest Loser" lief gestern am 2.2.2020 mit Folge 5: Die Harrisons stießen zu den anderen Coaches (s. Bild), doch Kandidat Nico ist raus. Der Nachbericht zur Sat.1-Show.

"The Biggest Loser" lief gestern am 2.2.20 mit Folge 5 auf Sat.1. Während "Team Harrison" in die Sendung kam, flog ein Kandidat raus - wegen seines Gewichts. Der Nachbericht.

Davor zittern alle Kandidaten bei " The Biggest Loser" 2020: das Wiegen. Vergangene Woche hatte Anja das Camp verlassen müssen, nachdem sie nur 200 Gramm abgenommen hatte. Team-Kollegin Sarah zeigte für Anja wenig Verständnis: "Sowas passiert, wenn man nichts macht." Doch wer wurde in Folge 5, die gestern am 2.2.20 lief, Opfer der Waage? Das lesen Sie in unserem Nachbericht.

"The Biggest Loser" am 2.2.2020 - Kandidat Nico erzählt seine Geschichte - und fliegt raus

Auch in dieser Woche mussten die Kandidaten wieder sportlich an ihre Grenzen gehen und auf dem Weg zu ihrem Traumkörper auf viele Annehmlichkeiten verzichten. Da tat es natürlich gut, aufmunternde Worte zu hören und motiviert zu werden.

Kandidat Nico musste allerdings erst einmal durch ein Stahlbad der Gefühle gehen: Weil das Team Abtin den Wettkampf mit Petra Arvelas Team gewann, bekamen die Kandidaten Belohnungen - Nico erhielt ein Fotobuch aus seiner Kindheit. Gegenüber Coach Ramin Abtin öffnete sich der 39-Jährige und konnte die Tränen nicht zurückhalten.

Nachbericht - "The Biggest Loser", Folge 5: Die Harrisons stellen sich dem Camp vor

Auch die Harrisons spielten in Folge 5, die gestern am 2.2.20 lief, eine größere Rolle: Die Coaches des Secret Team, bekannt aus ihrem Youtube-Format "Team Harrison", stellten sich einen Tag nach Bekanntwerden von Sarah Harrisons zweiter Schwangerschaft in der Show vor.

Die beiden Fitnessblogger gaben bekannt, was "The Biggest Loser"-Fans schon länger wissen: Die sechs Kandidaten des "Secret Team" wollen im Halbfinale zu den Wettkämpfen stoßen - doch wer wird es schaffen?.

"The Biggest Loser", gestern am 2.2.20: Kandidat Nico ist raus, Anthony ist weiter

Am Ende der Sendung musste eine Entscheidung her: Beim Wiegen schnitten die Kandidaten Nico und Anthony am schlechtesten ab, die Wahl fiel auf Nico - nach seinen emotionalen Geständnissen musste der Busfahrer also zu allem Überfluss nach Hause gehen. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen