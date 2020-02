"The Biggest Loser" 2020 heute am 9.2.20, Folge 6: Post von der Familie

vor 22 Min.

"The Biggest Loser", Folge 6 heute am 9.2.20. Die Teilnehmer bekommen eine ganz besondere Überraschung von ihren Coaches.

Heute am 9.2. läuft Folge 6von " The Biggest Loser" 2020. Vor den Kandidaten liegen auch diesmal wieder anstrengende Challenges und sportliche Herausforderungen. Außerdem müssen die Teilnehmer wieder zittern: Das wöchentliche Wiegen steht an. Wer hat diesmal am meisten abgenommen? Wer muss das Camp verlassen? Hier eine Vorschau auf die heutige Folge.

Kurz vor Halbzeit der Campphase stellen sich nach und nach erste Erschöpfungszustände bei den verbliebenen 14 Kandidaten ein. Um sie zum Durchhalten zu motivieren, haben sich die Trainer eine ganz besondere Überraschung ausgedacht: Geschenke von zu Hause. Die kleinen Präsente und Nachrichten von ihren Liebsten sorgen dafür, dass bei den Kandidaten alle Dämme brechen.

Auch diesmal müssen die Kandidaten in den Wettkämpfen beweisen, was in ihnen steckt. Denn die Challenge am Steinstrand von Lionas auf Naxos diese Woche hat es in sich: Die Teams müssen schwere Steine aus dem Meer auf eine überdimensionale Waage hieven. Wer gewinnt und kann sich so einen möglicherweise entscheidenden Vorteil auf der Waage sichern? Das sehen Zuschauer heute ab 17.30 Uhr auf Sat.1.

