15:27 Uhr

The Biggest Loser 2021: Die Coaches und Trainer am 14.03.21

Zurzeit läuft bei Sat.1 die Ausgabe 2021 der Abnehmshow "The Biggest Loser". Wer sind die Coaches der neuen Staffel? Wir stellen Ihnen die Trainer vor.

" The Biggest Loser" 2021 ist am 3.1.21 auf Sat.1. gestartet. Die Coaches geben wieder ihr Bestes, um den Kandidaten beizustehen.

Wie im vergangenen Jahr wurde das Camp wieder in Griechenland aufgeschlagen. Dort gilt es jetzt für insgesamt 18 stark übergewichtige Kandidaten, ihrem inneren Schweinehund den Kampf anzusagen und ihr Leben um 180 Grad zu drehen. Unterstützt werden die Teilnehmer dabei auch in diesem Jahr wieder von drei Coaches. Hier stellen wir sie Ihnen vor.

"The Biggest Loser" 2021: Die Coaches Ramin Abtin und Petra Arvela unterstützen Christine Theiss

Neben Camp-Chefin Christine Theiss und Trainer-Urgestein Ramin Abtin ist bei "The Biggest Loser" seit 2020 eine dritte Trainerin dabei: Ex-Werder-Bremen-Fußballerin Petra Arvela wird die Kandidaten auch 2021 bei ihrem Abnehm-Kampf unterstützen. Hier ein Überblick über die Coaches:

Camp-Chefin Dr. Christine Theiss

Sie ist Camp-Chefin und Moderatorin in einem: Seit der vierten Staffel ist die 40-jährige Dr. Christine Theiss ein fester Bestandteil von "The Biggest Loser". Als Weltmeisterin im Vollkontakt-Kickboxen kennt sie sich mit Durchhaltevermögen und sportlichen Herausforderungen aus. Zusätzlich berät die ehemalige Profi-Sportlerin die Kandidaten als ausgebildete Ärztin.

Coach Ramin Abtin

Ramin Abtin unterstützt die "The Biggest Loser"-Kandidaten bereits seit 2013 bei ihrem Kampf gegen die Kilos. Der 47-Jährige ist Kickbox-Weltmeister und Sportpädagoge und weiß deshalb, wie er den Kandidaten am besten beim Abnehmen helfen kann.

Coach Petra Arvela

Die gebürtige Finnin Petra Arvela ist seit 2020 Coach im Team von "The Biggest Loser". Als Fußballerin feierte sie bereits Erfolge in der deutschen Bundesliga. Heute arbeitet sie als Personal Trainerin und kann den Kandidaten so mit Tipps rund um Ernährung und Sport zur Seite stehen. Zurzeit lebt und trainiert sie in Málaga.

Trainer bei "The Biggest Loser": Gibt es 2021 kein "Secret Team"?

Erstmals konnte 2020 neben den regulären Kandidaten noch ein "Secret Team" mit sechs Teilnehmern trainieren. Vier davon konnten sich fürs Halbfinale qualifizieren und den eigentlichen Kandidaten damit Plätze streitig machen - geschafft hat das nur Kandidatin Petra. Camp-Chefin Christine Theiss war eingeweiht - die Coaches Ramin Abtin und Petra Arvela wussten hingegen laut Sat.1 nichts davon. Das "Secret Team" hatte eigene Coaches, nämlich Sarah Harrison und Dominic Harrison: Die Fitness-Influencer trainierten letztes Jahr die Geheim-Kandidaten. Sarah Harrison - geboren als Sarah Nowak in Günzburg - ist Model und war schon mehrmals im TV zu sehen. 2015 nahm sie als Kandidatin bei "Der Bachelor" und "Promi Big Brother" teil. 2017 heiratete sie ihren Ehemann Dominic Harrison, mit dem sie 2020 bei "The Biggest Loser" dabei war.

Offenbar sind die beiden Geheimtrainer dieses Mal nicht dabei. Gibt es überhaupt ein Secret Team? Sat.1 hüllt sich zu diesem Thema bisher in Schweigen. Zu geheim? Wir bleiben an dem Thema dran. (AZ)

