The Biggest Loser 2021 - Kandidaten: Die Teilnehmer am 21.3.21 - Wer ist raus?

Alle Infos zu den "The Biggest Loser"-Kandidaten 2021 finden Sie hier. Die Abnehm-Sendung läuft bereits mit der 12. Staffel.

Insgesamt 18 Teilnehmer wollten bei "The Biggest Loser" 2021 anfänglich ihre Pfunde verlieren. Wir stellen Ihnen hier in der Übersicht alle Kandidaten der 12. Staffel vor und verraten, wer raus ist.

Von Monique Neubauer

Über 2,5 Tonnen brachten die 18 Kandidaten von " The Biggest Loser" 2021 gemeinsam auf die Waage. Und alle haben das gleiche Ziel: Abspecken - und zwar so viel wie möglich! Denn auf den Gewinner wartet ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Von den anfänglich 30 Teilnehmern schafften es 18 Kandidaten ins Abnehm-Camp. Diese wurden in zwei Teams aufgeteilt, die während der Show gegeneinander antreten. Hier finden Sie eine Übersicht über die Teams und alle Kandidaten der aktuellen 12. Staffel. Außerdem erfahren Sie nach jeder Folge, wer das Camp verlassen musste.

"The Biggest Loser" 2021: Das sind die Kandidaten in "Team blau"

"Team Blau" wird von Coach Ramin Abtin ins Schwitzen gebracht.

Gianluca (22) aus Köln in Nordrhein-Westfalen

Sein Idealgewicht liegt bei 80 Kilo. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste er über 50 Kilo seines jetzigen Gewichtes von 136,5 Kilo verlieren. Nach dem großen Abnehmen würde er gerne wieder das Reiten anfangen.

Gianluca Bild: SAT.1/Melanie Frenzel

Luca (25) aus Bad Soden am Taunus in Hessen

Er hat ein Startgewicht von 147,1 Kilo. Ein konkretes Gewichtsziel hat er nicht, möchte aber eine Kleidergröße M oder L haben. Der Traum des Friseurs wäre es nach dem Abnehmen als professioneller Tänzer zu arbeiten.

Luca Bild: SAT.1/Melanie Frenzel

Ole (40) aus Beckingen im Saarland

Der Altenpfleger möchte auf ein Wunschgewicht von 90 Kilo kommen. Sein Startgewicht von 164,0 Kilo möchte er deswegen reduzieren, um sein Leben wieder in vollen Zügen genießen zu können.

Ole Bild: SAT.1/Melanie Frenzel

Sonja (46) aus Lehrte in Niedersachsen

Die Tätowiererin möchte ein Gewicht von 65 Kilo erreichen, um neue Sportarten ausüben zu können. So möchte sie beispielsweise gerne Wasserski und Kitesurfen ausprobieren.

Sonja Bild: SAT.1/Melanie Frenzel

"The Biggest Loser" 2021: Die Teilnehmer in "Team Rot" im Überblick

In "Team Rot" sorgt Coach Petra Arvela dafür, dass die Kilos purzeln.

Melissa (36) aus Remscheid in Nordrhein-Westfalen

Sie will ihr Gewicht halbieren: Von ihren jetzigen 130 Kilo, möchte sie auf 65 Kilo kommen. Wenn sie ihr Ziel erreicht, möchte ihr Freund sie mit einem Quad überraschen.

Melissa Bild: SAT.1/Melanie Frenzel

Toni (38) aus Nürnberg in Bayern

Toni möchte von seinem Startgewicht von 136,8 Kilo auf circa 75 Kilo abspecken. Sein Ziel ist es mit seiner Frau wieder Flamenco tanzen zu können.

Toni Bild: SAT.1/Melanie Frenzel

Jessica (24) aus Ötigheim in Baden-Württemberg

Jessica startet mit einem Gewicht von 122,9 Kilo. Die gelernte Bäckerei-Fachverkäuferin möchte ein Wunschgewicht zwischen 70 und 80 Kilo erreichen.

Jessica Bild: SAT.1/Melanie Frenzel

"The Biggest Loser" 2021: Wer ist raus?

Benny (30) aus Malsch in Baden-Württemberg

Der 151,7 Kilo schwere Fachlagerist möchte auf ein Gewicht zwischen 80 und 90 Kilo kommen. Sein Traum nach dem Abnehmen ist die Teilnahme an einem Hip-Hop-Tanzkurs.

Benny Bild: SAT.1/Melanie Frenzel

Pati (33) aus Hochheim am Main in Hessen

Pati ist gelernte Friseurin und möchte ihr aktuelles Gewicht von 114,8 Kilo reduzieren. Ihren Kindern zuliebe möchte sie ein Wunschgewicht von 65 Kilo erreichen.

Pati Bild: SAT.1/Melanie Frenzel

Cindy (24) aus Binau in Baden-Württemberg

Mit 177,7 Kilo ist Cindy zu Beginn der Staffel die schwerste Frau unter den Teilnehmern. Abnehmen will sie für einen ganz besonderen Wunsch: Ein Baby mit ihrem Freund.

Cindy Bild: SAT.1/Melanie Frenzel

Verena (42) aus Herborn in Hessen

Um wieder Kleider tragen zu können und sich in ihrem Körper wohlzufühlen, möchte die Postzustellerin auf unter 70 Kilo Körpergewicht kommen. Dafür müsste sie 45 Kilo abnehmen.

Bild: SAT.1/Melanie Frenzel

Chanté (22) aus Frankenthal in Rheinland-Pfalz (Team Blau)

Die Krankenschwester ist die jüngste Teilnehmerin in der diesjährigen Staffel. Sie möchte 40 Kilo abnehmen, um ihr Zielgewicht von 80 Kilo zu realisieren.

Chanté Bild: SAT.1/Melanie Frenzel

Baksi (49) aus Rosenheim in Bayern (Team Rot)

Die Unternehmerin startete mit einem Gewicht von 99,0 Kilo. Ihr Zielgewicht von 60 Kilo möchte sie vor allem deswegen erreichen, um noch selbstbewusster zu werden und ihre lebensfrohe Art mehr ausleben zu können.

Baksi Bild: SAT.1/Melanie Frenzel

Jürgen (41) aus Freystadt in Bayern (Team Blau)

Mit 219,8 Kilo Startgewicht ist Jürgen der schwerste Mann unter den Kandidaten. Um wieder richtig Sport treiben zu können, möchte er zunächst auf 150 Kilo kommen, um dann sein Ziel von 100 Kilo zu erreichen.

Jürgen Bild: SAT.1/Melanie Frenzel

Christoffer (36) aus Berlin (Team Rot)

"The Biggest Loser" soll für ihn ein Startschuss in ein neues Leben sein. Um sich den Traum eines Tauchscheins zu erfüllen, will er sein Startgewicht von 127,1 Kilo auf 90 Kilo reduzieren.

Christoffer Bild: SAT.1/Melanie Frenzel

Mokka (35) aus Bensberg in Nordrhein-Westfalen (Team Rot)

Der Zeugwart möchte über 100 Kilogramm abspecken. Von momentanen 202,7 Kilo auf 100 Kilo Körpergewicht. Sein Ziel: Ein komplettes Fußballspiel lang wieder auf dem Platz stehen können.

Bild: SAT.1/Melanie Frenzel

Carina (31) aus Neumarkt i.d. Oberpfalz in Bayern (Team Blau)

Die 31-jährige Bürokauffrau möchte ihren Kindern zuliebe von ihren jetzigen 114,1 Kilo auf mindestens 70 Kilo kommen. Ihr Ziel ist es wieder ein enges Kleid tragen zu können.

Bild: SAT.1/Melanie Frenzel

Danny (35) aus Kellinghusen in Schleswig-Holstein (Team Blau - disqualifiziert)

Er will von 140,6 Kilo auf unter 100 Kilo kommen. Sein Ziel ist es eine zweistellige Zahl auf der Waage zu sehen. Der Fahrlehrer will vor allem seinen drei Kindern ein Vorbild sein.

Danny Bild: SAT.1/Melanie Frenzel

