The Biggest Loser 2021: Sendetermine, Sendezeit und alle Infos zu Folge 12

Die Abnehmshow "The Biggest Loser" läuft 2021 bei Sat.1 bereits mit Staffel 12. Alle Infos rund um die Sendung sowie zu Sendeterminen und Sendezeit: hier.

Auch in diesem Jahr wollen die Kandidaten von "The Biggest Loser" ihren überfälligen Kilos wieder den Kampf ansagen. Um die Show zu gewinnen, mussten die Teilnehmer zunächst das Boot Camp meistern, bevor sie in das große "The Biggest Loser"-Abnehmcamp einziehen durften. Unterstützt werden die Überwichtigen dort von Personal Trainern und einem Team aus Ärzten und Ernährungsberatern. Nur wer am Ende seinen inneren Schweinehund und die anderen Kandidaten hinter sich lassen kann, gewinnt die Show und ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Wann war der Starttermin von Staffel 12? Die Sendetermine und alle weiteren Infos rund um Staffel 12 von "The Biggest Loser" präsentieren wir Ihnen hier in unserer Übersicht.

The Biggest Loser 2021: Sendetermine und Sendezeiten

Die Show ist aktuell immer sonntags ab 17.30 Uhr zu sehen. Insgesamt gibt es 14 Folgen:

Folge 1: Sonntag, 3. Januar 2021, ab 16.30 Uhr

Folge 2: Sonntag, 10. Januar 2021, ab 17.30 Uhr

Folge 3: Sonntag, 17. Januar 2021, ab 17.30 Uhr

Folge 4: Sonntag, 24. Januar 2021, ab 17.30 Uhr

Folge 5: Sonntag, 31. Januar 2021, ab 17.30 Uhr

Folge 6: Sonntag, 07. Februar 2021, ab 17.30 Uhr

Folge 7: Sonntag, 14. Februar 2021, ab 17.30 Uhr

Folge 8: Sonntag, 21. Februar 2021, ab 17.30 Uhr

Folge 9: Sonntag, 28. Februar 2021, ab 17.30 Uhr

Folge 10: Sonntag, 07. März 2021, ab 17.30 Uhr

Folge 11: Sonntag, 14. März 2021, ab 17.30 Uhr

Folge 12: Sonntag, 21. März 2021, ab 17.30 Uhr

Folge 13: Sonntag, 28. März 2021, ab 17.30 Uhr

Folge 14 (Finale): Sonntag, 4. April 2021, ab 17.30 Uhr

Haben Sie eine Folge verpasst? Kein Problem, alle Sendungen von "The Biggest Loser" können sie online abrufen. Einzelne Ausschnitte und die Highlights der Sendung gibt es nach der Ausstrahlung auf sat1.de. Ganze Folgen können über das Stramingportal Joyn in der Wiederholung geschaut werden.

So läuft die Übertragung

Die neuen Folgen der Abnehmsendung "The Biggest Loser" laufen seit dem 3. Januar 2021 immer sonntags ab 17.30 Uhr bei Sat.1.

Alle Infos zur Übertragung gibt es hier: The Biggest Loser 2021 - Übertragung im TV und Stream.

Das sind die Coaches

Auch in diesem Jahr müssen die Kandidaten ihren Kilo-Kampf nicht alleine antreten, sondern werden dabei von professionellen Trainern gecoacht. Mit von der Partie sind auch heuer wieder die beiden Fitness-Experten Petra Arvela und Ramin Abtin sowie Kickboxweltmeisterin Dr. Christine Theiss. Nähere Infos zu den Coaches gibt es hier: The Biggest Loser - Coaches 2021: Trainer im Porträt.

Die Kandidaten in der Show

Bei "The Biggest Loser" bekommen pro Staffel 30 Kandidaten die Chance, sich von ihren überschüssigen Pfunden zu verabschieden. Von den anfänglichen Teilnehmern schafften es 18 ins Abnehm-Camp. Hier stellen wir sie vor: The Biggest Loser - Kandidaten 2021: Das sind die Teilnehmer.

